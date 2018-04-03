Ибрагим

Обычная ситуация. По крайней мере, у нас в Казахстане. Человек, готовящий книгу научного характера - плод своих многолетних дум, запасается сам и положенными на книгу отзывами лиц, обладающих необходимыми титулами. В этой книге, изданной региональным костанайским издательством “Центрум”, опубликован и мой скромный отзыв-рецензия.

А книга эта - “Неугасимое пламя” - об Ибрае Алтынсарине (1841-1889). Автор - известный казахский поэт, профессор местного пединститута Серикбай Оспанов. Пишущий все свои произведения лишь на казахском, он на сей раз рискнул издать книгу на русском. И мне это понятно: северные казахи, знающие, конечно же, свой язык, по традиции прибегают к русскому языку, так как молодежь и люд здешний более приспособлены к нему. Особой трагедии не вижу - так сложилось. В большей степени из-за демографической ситуации не в пользу коренного населения.

В результате Ибрай Алтынсарин, хрестоматийный наш классик, открылся совершенно с другой стороны. Великие люди имеют великие слабости, все они, в любом случае, прежде всего обычные люди. Не нуждаются в особом восхвалении и как бы принятой у нас лакировке. Школа, построенная Алтынсариным

Поделюсь полученной информацией. Дополнительно, правда, перепроверил все источники. Ибрай (настоящее имя Ибрагим) потерял в трехлетнем возрасте отца Алтынсары, выходца из рода кыпчак. Он погиб от рук воинов Кенесары. Потому воспитывал Ибрая дед Балгожа Жанбыршаулы, известный и уважаемый человек, один из мудрых биев в восточной части казахской орды. Местность близ Костаная, в верхней части тысячекилометрового Тобыла, была его вотчиной. Человек состоятельный и один из передовых людей своего времени, он и дал Ибраю образование в первой в истории казахской школе. Открыта она была в Оренбурге в 1850 году.

Скажу прямо: Балгожа би не поддерживал движение Кенесары. Однажды хан отправил к нему посла с просьбой дать ему подкрепление. Балгожа ответил коротко: “Я дал клятву белому царю, не могу ее нарушить”. Во второй раз Кенесары отправил гонца со словами: “Конь Балгожа би Кертандак достоин моего седла, такого скакуна не сыскать по всей степи, пусть отдаст его мне”. Би ответил: “Коня своего не отдам, если даже оживет Абылай, дед хана Кенесары”.

Оскорбленный хан, не долго думая, напал на жайлау Балгожы, велев стереть его аул с лица земли. Приказал раздеть всех и собрать у костра. В этот момент из толпы отделилась молодая красивая женщина с длинными волосами и направилась в сторону Кенесары, заявив: “Хан приказал раздеть меня, пусть сам и оденет!”. Кенесары дал знак: “Пропустите”. Красавица начала свой разговор: “Мой повелитель! В день, когда я родилась по воле судьбы, вы остановились в доме моего отца, были его почетным гостем. Тогда вы сказали: “На свет пришел новый человек. Какого подарка - крімдік достоин этот младенец?” Отец сказал: “Уважаемый хан! А что, если мой ребенок попросит у вас нужное, когда вырастет?” Вы дали тогда обещание, кажется, сегодня и наступил тот день. Моя просьба: “Пусть юрты будут вновь поставлены, имущество возвращено до последней нитки”.

Хан, чтящий честь, приказал выполнить просьбу отважной женщины. Не досчитались лишь двух соболиных шкур. Кенесары приказал разжечь огонь, по обе стороны огня воткнуть два копья и пропустить между ними уже раздетых своих воинов.

На рассвете Балгожа би прискакал вдогонку к отъехавшему хану, попросил прощения и получил его согласие быть почетным гостем. Так помирились известные би и хан.

А отважная женщина была снохой деда нашего трехлетнего Ибрая, его собственной матерью. Звали ее Аймен. Сыграли гены. Она была дочерью Шегенби Мусаулы, потомка выдающегося полководца Шакшак Жанибека (1693-1752), первого в истории казахов обладателя чина тархана - воинского звания, равнозначного фельдмаршалу.

После смерти отца Ибрая мать Аймен выдали замуж по казахской традиции аменгерства за его младшего брата. Родился сводный брат Ибрая - Оспан.

Думаю, такие факты биографического характера позволяют лучше понять становление наших гениев. Все остальное идущему поколению и так известно. Алтынсарин с семьей



Айганыс

Не могу не сказать пару слов о жене и семье самого Алтынсарина. У жены было очень редкое имя, не припомню другого такого, - Айганыс.

17 июля 1889 года после долгой болезни (не говорил уже и не слышал) Ибрай Алтынсарин умер. Сегодня здесь, в трех километрах от Костаная, на берегу Тобыла - на месте захоронения - его мавзолей. После смерти Ибрая Айганыс переписала все имущество на малолетних детей.

Целых 12 лет у семьи Алтынсарина не было детей. Усыновили сына младшего брата - Хамитбека. Он умер в шестилетнем возрасте, ушли из жизни в раннем возрасте и двое собственных - Абдрахман и Шарипа. От старшего сына Абдоллы в 1916 году родилась единственная внучка просветителя - Нагима, она прожила 82 года. В 1920-1930-е годы потомки Алтынсарина перенесли все тяготы судьбы. Оказались в Киргизии, затем на юге Казахстана, сын Абдолла похоронен в Кордае. Ветвь по мужской линии прервалась.

А теперь об очень личном. Девушку, в которую был влюблен Ибрай, звали Айман. Она была красива и умна. Дело шло к свадьбе. Но Айман погибает, утонув в Тобыле. Алтынсарин впадает в глубокую печаль. Ему советуют обратить внимание на младшую сестру Айман - 16-летнюю Айганыс. На ней он и женится в 27-летнем возрасте.

Алтынсарин умер на 48-м году жизни. Айганыс пережила мужа более чем на тридцать лет. По сведениям Мухтара Ауэзова, она умирает от лютого голода в 1921 году, по данным упомянутой внучки Алтынсарина Нагимы - в 1924 году.

В прошлом, 2016 году было 175-летие со дня рождения Алтынсарина. Нынче в июне, будучи в Костанае, хотел посетить место его захоронения. Отсоветовали - там идет ремонт. Не успели к юбилею...

Близ областного центра один из бывших районов - Убаганский - ныне носит имя великого человека. Есть здесь и курорт “Сосновый бор”. Там и пришли мысли об этих записях...

Чаевые

“Плетение чепухи” Герольда Бельгера - короткие заметки писателя, изложенные им то всерьез, то в шутку по поводу и без. Они во многом афористичны. Время от времени обращаюсь к подаренной им в свое время от всего сердца 150-страничной одноименной книге в мягкой обложке. В издательских данных есть, как и положено, строка о тираже, но без указания количества. Полагаю, истинный тираж меньше чем тривиальные 500 штук, постеснялись, видимо, указать, потому книга еще более чем библиографическая редкость. Это к слову. Герольд Бельгер

Важнее суть. Чего стоят бельгеровские крутые мысли: “Идя вперед, возвращаешься назад”, “Трудности на земле - временные. Как и сама жизнь”, “Когда в государстве царит несправедливость, разумно прикинуться дураком”. А некоторые умозаключения автора состоят лишь из одной фразы, как, например, эти: “У некоторых народов менталитет - криминалитет”, “Наша казахстанская пресса - не четвертая власть, а четвертая жена”,

“Не лгать в наше время - уже мужество”, “Чем меньше у нас овец, тем больше академиков”.

Реальность все это подтверждает. Как и это бельгеровское: “Мало оттяпал - вор. Много хапнул - герой”. Некий хозяин приграничного Хоргоса по фамилии из двух букв оттяпал миллион (!) долларов взятки. И это лишь за раз. Доказали судом. Простили - и отпустили. Другого за символические пять тысяч тенге осудили на пять лет, по году за тысячу тенге.

Но брал бы, шайтан. А так, три доллара с хвостиком. Умора. Чаевые обычные...



Тополь

Взмыли в небо миллиарды пушинок. Занавес алматинской весны. Это тополиный пух. Белым настом накрыл он асфальт, балконы. Спешно закрываются окна. Для кого-то это время аллергии, двери аптек для таких настежь.

Аллергический период, но не медицинский, бывает и у становления одаренной личности. Может он затянуться, может быть краткосрочным. В любом случае он должен состояться по принципу жизни. Так стало и с Ермеком Турсуновым. Один из неуемных учеников, оставивший далеко позади и былых наставников, и своих сверстников. Судьба таланта всегда одинакова и схожа. Ермек Турсунов

Внешне неприметный, неброский, похожий на ершистого мальчугана, чурающийся условностей, немногословный, когда надо, Ермек, как никто, остер на язык. Пришла известность. Цена ее высока. Но он неугодлив, он не такой, он идет ему лишь известной дорогой. Зарабатывая обычные в таких случаях и славу, и тумаки.

Резонно. В стране, где на одно дарование сотни прихлебателей и столько же амбициозных завистников, непросто есть свой хлеб, и лишь одна пушинка пробивает путь к ростку. Ибо у нее не растрачена воля к победе.

И тогда росток превращается в крепкое дерево. Дерево это известное. Стреловидный тополь.

Потому пожелание лишь одно. Чтобы не повредили. И не попасть под дурные руки преждевременных дровосеков.

А тополь, естественно, отцветет. Но останется самим собой - крепким и стремящимся вверх.



Трансера

Министры у нас уж больно часто меняются. У простого люда к ним нет веры. Только запомнят очередную фамилию, и поминай как того звали. Имена слуг народа становятся нарицательными.

Пожилые более запоминают лишь своего министра - здравоохранения. И желают ему отменного здоровья, лишним оно не будет.

У торца жилого дома аптека. Поблекший баннер зазывает: “Здесь дешевые цены”. Заходим и видим трех-четырех дам преклонного возраста. Никаких ценников. Бедная аптекарша (скорее всего, наемная у хозяина-обдиралы) молча выслушивает причитания старушки, вынужденной просить замену дорогому лекарству: “Милая, нет ли чего-нибудь подешевле?”.

При выходе на стойке кипа бесплатной газеты “Здоровье”. На первой странице статья-интервью кощунственно озаглавлена “Как повысить плодовитость казахстанцев?” Речь о репродуктивности. Живых людей, а разговор будто о скотине.

А мужскому сословию всех возрастов дома на телеэкране предлагают рекламу очередной виагры - английского препарата Трансера. На экране врубмашина, вгрызающаяся в камень-скалу, символизирует мощь детородного органа. “Чтобы инструмент работал”, - скабрезно вещают через каждый час с экрана.

Мужская сила важна, конечно. Чтобы не было осечек раньше времени. Лишь бы эти и другие лекарства с залетными ценами соответствовали возможностям реального кармана. Какая демография? Выжить бы... Арест

Опять кого-то взяли под стражу.

Каждый получает воздаяние по-своему. Кто-то - славу, кто-то - хулу.

Все правильно. Должна быть мера достигнутому. Если ее нет - человека ломают пресыщение, деньги, богатство. А это путь в космос вседозволенности. Вступает в силу лишь тугой кошелек. А кошелек нечестный, неправедный.

Человек как биологическое явление слаб. В принципе. Мозги от пресыщения, как правило, дают сбой. Тем не менее полагаться надо на ум. Хотя бы элементарный. Если он есть - то выведет на правильную дорогу, а не на околицу.

А дорога у всех одна. Идти по ней надо не сворачивая ни туда, ни сюда.

Всех вроде бы этому учат. А толку?..



Трава в пустыне

Еще к этой теме. Мои знакомцы живут круто. Дом большой, палаццо, а в нем и повара свои, и уборщицы. При въезде - охранник. Хозяин чувствует себя барином. Командует лишь бровью.

Появились завистники. Заявились потом бравые ребята. Надели тут же на голову хозяина мешок - больше свет не мил.

Абай о чем говорил? Если у тебя есть собственный законный баран, он непременно даст приплод. И приплод этот только твой. У соседа, возможно, такой же. Только бараны его отобраны у других.

И в пустыне произрастают цветы. Это, конечно, приятно. Они как бы всеобщие. Надо, однако, протирать собственный пот собственным же платком.