Регина Пиотровская

Когда существование проблемы не осознают или не признают, то ей нельзя противостоять. И если представители государственных органов и общественности Казахстана, услышав о девушках из сферы коммерческого секса, зарывают голову в песок, то проблема сама по себе не решится. Раньше наше государство хоть как-то пыталось бороться с этим социальным явлением, нынче же депутаты заявляют, что это отвратительно, и нам никак нельзя допустить того, чтобы на ЭКСПО были замечены ночные феи. Между тем современный секс-бизнес, глубоко криминализированный и порочный, год от года расцветает все более пышным цветом - он проник в системы МВД и других государственных органов. Секс-индустрия мимикрирует, приобретая все более новые формы и получая гигантские дивиденды



В 1987 году работа женщин для удовольствий была у нас под запретом, а в 2001 году ответственность за эту деятельность отменили. Потому что все дамы из этой сферы услуг пошли на биржу труда и нашли себе более приемлемое и общественно уважаемое ремесло? Отнюдь. Они остались, и число ночных бабочек стало приумножаться, несмотря на то, что за содержание притонов и сводничество наши граждане обязаны нести уголовную ответственность. Эти самые притоны приносят баснословные доходы, несмотря на то, что депутаты говорят о надуманной и раздутой проблеме девушек по вызову.

С 2015 года ночных красавиц стали привлекать к ответственности за приставание к потенциальным клиентам в общественных местах. Значит, они все-таки существуют. Причем, по оценкам экспертов, в количестве от 100 до 200 тысяч в нашем полуторамилионном городе. По большей части, это девушки и женщины с очень миловидной внешностью. Среди них много обворожительных обольстительниц с прекрасными формами. Только дело, которым они занимаются, разрушает сознание наших сограждан, как метастазы - изнутри и с нарастающей скоростью.

В сегодняшних условиях эта армия секс-работниц стала бездонной кормушкой для части силовых структур нашей страны. Услугами ночных див пользуются и депутаты, и отдельные представители МВД, которые находятся в доле в этом нелегальном бизнесе. Этот реально существующий преступный конгломерат имеет огромный оборотный капитал и баснословно высокую прибыль. Не в последнюю очередь по причине того, что никто в этой сфере не платит никаких налогов.

То, что часть этой прибыли тратится девушками из интим-индустрии на одежду, косметику, спецоборудование, а также на отдых в Европе или на экзотических островах, можно отнести к профессиональным издержкам. В конце концов, они бездумно тратят самое дорогое, что есть у людей, - здоровье физическое и моральное. Однако другая часть прибыли снабжает солидными финансовыми средствами владельцев оружия, наркотрафикантов, а также торговцев, которые создают новые структуры секс-бизнеса. И все звенья этой незаконной деятельности, между прочим, подрывают основы нашего государства, а также подпитывают рост криминала, связанного с наркоторговлей.

У нас есть основания утверждать, что и депутаты, и наши чиновники, отвечающие за нравственность и здоровье нации, за должное воспитание подрастающего поколения казахстанцев, крепко связаны с сектором коммерческого секса и с теми, кто получает прибыль от него. Начнем с того, что очень давно в нашем обществе не слышали о процессах с осуждением преступников за сводничество, сутенеров, а также представительниц коммерческого секса за (заведомое) распространение СПИДа, гепатита и венерических заболеваний. Полиция не часто работает над такими делами, и результаты ее столь малы, что мы почти ничего о них не слышим.

Справедливости ради стоит отметить, что на днях в Алматы сотрудниками криминальной полиции МВД пресечена деятельность преступной группы, организовавшей на территории города крупную сеть притонов. В 16 саунах города изъяли учетные записи клиентской базы, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Кроме того, оперативники выяснили формы оплаты и перечисления денежных средств, полученных преступным путем.

Но сколько саун, только официально зарегистрированных, в южной столице? Сколько в Алматы подпольных парилок, “массажных” кабинетов, “эскорт”-агентств” и прочих заведений, где работают выпускницы института благородных девиц легкого поведения? А по всей стране? При оперативной работе, при желании или, скажем, перед проверкой особо высокого начальства таких раскрытых преступлений было бы гораздо больше.

Во-вторых, МВД, КНБ, Министерство информации РК достаточно быстро и успешно блокируют множество сайтов с информацией, которая подрывает основы казахстанского государства, способствует разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни. На днях министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что в результате совместных действий министерства, Генпрокуратуры и МВД был ограничен доступ к 50 сообществам в социальных сетях и 600 информационным материалам, которые содержат пропаганду суицида. Кроме того, по итогам 2016 года ограничен доступ к 31 тысяче материалов, содержащих пропаганду терроризма, религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида.

Мы обеими руками за такие акции - государство должно регулировать информационное воздействие, разрушающе действующее на сознание людей. Задача силовых структур разбираться с теми, кто предоставляет такой контент, кто распространяет наркотики. И тем не менее в Казахстане есть десятки сайтов, которые предлагают услуги широкой палитры сексуаленьких цветочков.

Сколько стоит

“ничего”?

В нашем виртуальном пространстве существуют форумы, где профессиональные девушки со своими “никами”, рабочими телефонами делятся информацией о том, как “уладить конфликт” с представителями правоохранительных органов - как себя вести, сколько платить при поимке с поличным. Кроме того, дамы полусвета делятся информацией о величине своих заработков, о способах выманивания у клиента дополнительных денег. Одалиски подробно и в красках описывают, какие дополнительные услуги можно предложить клиенту, если он не в настроении, не желает продлевать сеанс и тому подобные профессиональные секреты.

И никто не обращает на них внимания, хотя это еще как подрывает основы нашего общества и государства. Мы пока ведем речь не о взрослых посетителях сайта. Давайте подумаем в первую очередь о самых уязвимых потребителях подобного рода контента. Последствия “зависания” на таких форумах ведет к тому, что там формируются новые “элитные” девушки. Любой посетитель подобного сайта с незрелой психикой, не обладающий интеллектом (и девушки, и парни) и желающий получать легкие деньги, прочитав откровения с подобным содержанием, будет морально готов стать продавцом секс-услуг.

Например, при обсуждении финансовой стороны их профессии девушки из сферы интим-услуг заявляют о среднемесячном доходе от одного до четырех миллионов тенге. По данным экспертов, занимающихся вопросами этого сектора экономики, “эскорт”-дамы получают до двух-трех миллионов тенге в месяц. Почему мы склонны доверять этим цифрам? На том основании, что это данные с форума. Кроме того, потому что подобного сорта сайтов в казахстанском интернет-пространстве насчитывается десятки. Из цен на одном конкретном сайте: 20 тысяч тенге за контакт. В день четыре клиента. В результате 80 тысяч в день. Не напрягаясь.

Мы исходим из условий социальной среды этого сообщества. Скажем, если бы одна профессионалка, желая набить себе цену, назвала бы слишком завышенную цену, то сотоварки по цеху ее бы просто забанили (закрыли бы ей доступ или право общения на форуме). Ведь конкуренция при таких деньгах весьма высокая, следовательно, этим суммам стоит доверять. Самые рядовые работницы коммерческого секса (не элитные, а самые обыкновенные, которые работают с сайтов, предлагая свои квартиры) в месяц зарабатывают до четырех миллионов тенге минимально. Как правило, на выезд их услуги стоят еще дороже.

Эпоха цифровых технологий дала нам очень мощный инструмент, упростив доступ к огромному количеству полезной и интересной информации. Однако все зависит от намерений людей. В наше время появились галантные девушки нового образца, рассчитанные не на бывших бойцов сексуального фронта советского образца, а на молодое поколение, интегрированное в социальные сети. Следовательно, это больше всего грозит здоровью, моральным устоям пользователей интернета от 12 и до 50 лет (из тех, кто еще испытывает потребность в таких услугах).

Да, дети еще не в состоянии ни предложить, ни купить секс-услуги, однако в их сознании после посещения форумов с таким контентом запечатлевается этот образ жизни, такие суммы. И любой школьник, посещающий подобные сайты, начинает размышлять, что учиться ему, собственно, ни к чему, да и позднее трудиться также не стоит. Раз возможно таким легким способом обеспечить себе безбедную и беззаботную жизнь.

Как полагают читатели, есть ли повод для беспокойства для представителей МОН РК? Мы считаем, что повод достаточно веский. Как и для чувства тревоги у наших депутатов и у казахстанских полицейских.

В древнегреческом мифе говорилось о горгоне Медузе, чудовище с женским лицом и с шевелящимися волосами-змеями. В легендарной “Одиссее” упоминалось, что ее взгляд обращал человека в камень. Так и это порождение человеческого общества, эвфемично и фарисейски называемое ремеслом представительниц древнейшей профессии, убивает души тех, кто прямо или косвенно с ними соприкасается. Мы попытаемся в ряде статей рассказать, как можно одолеть хотя бы несколько из “волос” этого чудовища.





В древнегреческом мифе говорилось о горгоне Медузе, чудовище с женским лицом и с шевелящимися волосами-змеями. В легендарной “Одиссее” упоминалось, что ее взгляд обращал человека в камень. Так и это порождение человеческого общества, эвфемично и фарисейски называемое ремеслом представительниц древнейшей профессии, убивает души тех, кто прямо или косвенно с ними соприкасается.