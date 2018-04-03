Водитель - самый опасный узел машины



Медленно, но верно Пожалуй, впервые мы не можем сдержать положительных эмоций по поводу того, что происходит в центре родного любимого города Алматы. И отнюдь не только потому, что акимат нашего города принялся реализовывать свое давнее обещание сделать наш центр пешеходным и цивилизованным, но и потому, что эта реализация вновь вызвала яростную критику.

Критикуют (это еще мягко сказано), конечно же, владельцы авто. У них “отбирают” несколько центральных улиц и “отдают” их пешеходам. А они, владельцы авто, не прихоти ради ездят по этим улицам, а потому что ездить больше не на чем, и, выходит, больше негде, как именно по тем улицам, которые реконструируют.

А ездить очень надо - живешь ты в одном конце города, а работа у тебя в другом. Вот и приходится садиться в джип или еще во что-то такое и ехать зарабатывать свой хлеб насущный.

Аргумент сильный. Общественный транспорт в Алматы и впрямь оставляет желать много-много лучшего. На велосипеде тоже много не наездишься. Но акимат обещает эту ситуацию изменить. Купить новые автобусы, ужесточить требования к водителям, внедрить новые виды транспорта и т.д. В связи с тем, что центр все же начали перестраивать, появилась надежда на то, что и транспортные проблемы будут решаться.

Однако даже если они будут решаться медленно, это отнюдь не повод так яростно нападать на тех, кто решил сделать центр самого большого и самого культурного города страны цивилизованным. Именно цивилизованным, подчеркиваем. Не разделенным непомерно широченными автомагистралями, как это сделало прежнее руководство акимата, а культурной пешеходной зоной, как этого и требует нормальная городская аура.

Встаньте на любой оживленный алматинский перекресток и понаблюдайте за автомобильным потоком. В подавляющем большинстве по автодороге проезжают бесчисленные авто с одним водителем, может быть, иногда с ним один пассажир, реже - два. И уж совсем редко в салоне полная загрузка. Так что, извините, владельцы авто, коих в городе явное меньшинство в сравнении с другими гражданами, - автомобиль нынче почти что роскошь, а не средство передвижения.

Тем более что уже немало семей, в которых авто не в единственном числе.

Да, ездить в наших автобусах сегодня - занятие не из приятных. Но огромное большинство (подчеркиваем - огромное большинство) горожан на них все же ездят. А немало таких, кто ходит пешком. Зазорно? Зато дешевле и полезнее. Но это не повод, конечно, лишить автолюбителей передвигаться на своих автомобилях. Просто не следовало бы делать из этого городского культа и подгонять город только под себя.

Когда критики акимата не без злорадства заявляют о том, что Алматы, мол, “это не Копенгаген” (указывая на автора проекта реконструкции датчанина Яна Гейла), то так и хочется им возразить: не Копенгаген во многом и потому, что вы ведете себя отнюдь не как в Копенгагене.

Потому что в Копенгагене перейти улицу безопасно, а в Алматы - опасно. И именно из-за вас, сограждане-автолюбители. Потому что в Копенгагене водители авто ведут себя цивилизованно, пропускают людей и на пешеходных переходах и не гудят в клаксоны, если им что-то не нравится.

А как ведете себя вы?

Мы уже неоднократно писали о том, почему у нас при широченных автомагистралях в центре города регулярные пробки. А вот, скажем, в других европейских городах с их узкими (раза в три более узкими!) улицами пробки - редкость. Тоже, знаете ли, по одной простой причине - правила там на дорогах соблюдают, друг друга не подсекают и не хамят. И уж тем более не стремятся проскочить на красный свет.

Что касается Копенгагена, то обладание бензиновым или дизельным автомобилем там - очень дорогое удовольствие. Они тут дороже, чем в целом по Европе. А еще в стране очень высокие налоги на все, но больше всего на приобретение автомобиля - от ста процентов стоимости. Да и топливо недешевое из-за высокого акциза. А за неправильную парковку взимается четыре штрафа, это несколько десятков тысяч тенге на наши деньги.

Так что авто там - это и в самом деле средство передвижения, которое люди покупают, если оно им реально необходимо и иначе они просто не могут.

И еще об одном аргументе критиков акимата. Один из уважаемых нами авторов заметил, что все реконструкции в городе происходят, мол, без ведома горожан, их никто не спрашивает, что и как. Думается нам, что вот в данном конкретном случае - если бы горожан спросили, то огромное их большинство идею пешеходных зон и красивого, цивилизованного центра поддержало бы безоговорочно. Хотя бы в качестве первого шага по превращению Алматы действительно в нормальный город, где можно безопасно и со вкусом провести время в центральной его части.

И мы эту идею тоже поддерживаем.