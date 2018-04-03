НЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫ

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КАЗАХСТАНСКИМИ БРАКОНЬЕРАМИ
Подробнее >>>
БОКСЕРСКИЙ МАНЕВР

БОЙ ГОЛОВКИНА ПРОТИВ АЛЬВАРЕСА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Взгляд Сергея Козлова Исследования

Водитель - самый опасный узел машины

Медленно, но верно

alt

Пожалуй, впервые мы не можем сдержать положительных эмоций по поводу того, что происходит в центре родного любимого города Алматы. И отнюдь не только потому, что акимат нашего города принялся реализовывать свое давнее обещание сделать наш центр пешеходным и цивилизованным, но и потому, что эта реализация вновь вызвала яростную критику.
Критикуют (это еще мягко сказано), конечно же, владельцы авто. У них “отбирают” несколько центральных улиц и “отдают” их пешеходам. А они, владельцы авто, не прихоти ради ездят по этим улицам, а потому что ездить больше не на чем, и, выходит, больше негде, как именно по тем улицам, которые реконструируют.
А ездить очень надо - живешь ты в одном конце города, а работа у тебя в другом. Вот и приходится садиться в джип или еще во что-то такое и ехать зарабатывать свой хлеб насущный.
Аргумент сильный. Общественный транспорт в Алматы и впрямь оставляет желать много-много лучшего. На велосипеде тоже много не наездишься. Но акимат обещает эту ситуацию изменить. Купить новые автобусы, ужесточить требования к водителям, внедрить новые виды транспорта и т.д. В связи с тем, что центр все же начали перестраивать, появилась надежда на то, что и транспортные проблемы будут решаться.
Однако даже если они будут решаться медленно, это отнюдь не повод так яростно нападать на тех, кто решил сделать центр самого большого и самого культурного города страны цивилизованным. Именно цивилизованным, подчеркиваем. Не разделенным непомерно широченными автомагистралями, как это сделало прежнее руководство акимата, а культурной пешеходной зоной, как этого и требует нормальная городская аура.
Встаньте на любой оживленный алматинский перекресток и понаблюдайте за автомобильным потоком. В подавляющем большинстве по автодороге проезжают бесчисленные авто с одним водителем, может быть, иногда с ним один пассажир, реже - два. И уж совсем редко в салоне полная загрузка. Так что, извините, владельцы авто, коих в городе явное меньшинство в сравнении с другими гражданами, - автомобиль нынче почти что роскошь, а не средство передвижения.
Тем более что уже немало семей, в которых авто не в единственном числе.
Да, ездить в наших автобусах сегодня - занятие не из приятных. Но огромное большинство (подчеркиваем - огромное большинство) горожан на них все же ездят. А немало таких, кто ходит пешком. Зазорно? Зато дешевле и полезнее. Но это не повод, конечно, лишить автолюбителей передвигаться на своих автомобилях. Просто не следовало бы делать из этого городского культа и подгонять город только под себя.
Когда критики акимата не без злорадства заявляют о том, что Алматы, мол, “это не Копенгаген” (указывая на автора проекта реконструкции датчанина Яна Гейла), то так и хочется им возразить: не Копенгаген во многом и потому, что вы ведете себя отнюдь не как в Копенгагене.
Потому что в Копенгагене перейти улицу безопасно, а в Алматы - опасно. И именно из-за вас, сограждане-автолюбители. Потому что в Копенгагене водители авто ведут себя цивилизованно, пропускают людей и на пешеходных переходах и не гудят в клаксоны, если им что-то не нравится.
А как ведете себя вы?
Мы уже неоднократно писали о том, почему у нас при широченных автомагистралях в центре города регулярные пробки. А вот, скажем, в других европейских городах с их узкими (раза в три более узкими!) улицами пробки - редкость. Тоже, знаете ли, по одной простой причине - правила там на дорогах соблюдают, друг друга не подсекают и не хамят. И уж тем более не стремятся проскочить на красный свет.
Что касается Копенгагена, то обладание бензиновым или дизельным автомобилем там - очень дорогое удовольствие. Они тут дороже, чем в целом по Европе. А еще в стране очень высокие налоги на все, но больше всего на приобретение автомобиля - от ста процентов стоимости. Да и топливо недешевое из-за высокого акциза. А за неправильную парковку взимается четыре штрафа, это несколько десятков тысяч тенге на наши деньги.
Так что авто там - это и в самом деле средство передвижения, которое люди покупают, если оно им реально необходимо и иначе они просто не могут.
И еще об одном аргументе критиков акимата. Один из уважаемых нами авторов заметил, что все реконструкции в городе происходят, мол, без ведома горожан, их никто не спрашивает, что и как. Думается нам, что вот в данном конкретном случае - если бы горожан спросили, то огромное их большинство идею пешеходных зон и красивого, цивилизованного центра поддержало бы безоговорочно. Хотя бы в качестве первого шага по превращению Алматы действительно в нормальный город, где можно безопасно и со вкусом провести время в центральной его части.
И мы эту идею тоже поддерживаем.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 8970 раз Просмотров: 8970 опубликовал: Ruslan 30 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (38)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390