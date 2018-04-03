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Первый этап проекта модернизации Шымкентского НПЗ завершен! Исследования

Катерина Волкова
На ТОО “ПетроКазахстан Ойл Продактс” (Шымкентский НПЗ) 30 июня был введен в эксплуатацию крупный технологический объект - установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и была получена первая сертифицированная партия автобензинов экологических классов К4 и К5. Таким образом, завершился первый этап проекта “Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ”.
В историческом событии приняли участие и дали старт новому объекту аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев, старший вице-президент по переработке нефти и газа АО “НК “КМГ” Д. Тиесов, генеральный директор “CNPC в Казахстане” Биан Дыжы, руководство ТОО “ПКОП”, а также представители субподрядных компаний.

 


 

Благодаря включению этой установки мощностью 600 тысяч тонн в год в технологический процесс НПЗ будет увеличено производство высокооктановых бензинов. Как отметил заместитель директора департамента инжиниринга и управления проектом ПКОП (ШНПЗ) Талгат Макуов: “У нас снижается содержание канцерогенного бензола, значит, улучшается экологическая обстановка в городе и в ЮКО и вырабатывается больше высокооктанового бензина. Как уже отметили на первоначальном этапе, бензина у нас будет больше на 200 тысяч тонн в год, затем мы доведем до 400-460 тысяч тонн в год высокооктанового бензина”.
Пусконаладочные работы были начаты 31 марта 2017 года. В целом практическая реализация проекта модернизации Шымкентского НПЗ началась в январе 2014 года. До этого ей предшествовали трудоемкий процесс по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, получению заключений государственной экспертизы проекта и прочие работы.
Для казахстанских рабочих и специалистов в период строительства на проекте было создано более 2500 новых рабочих мест, свыше 100 постоянных рабочих мест для эксплуатации объектов этапа 1, в том числе 45 - для установки изомеризации. Профессиональная подготовка работников велась на Атырауском НПЗ и Гуансинском НПЗ в КНР.
По словам акима ЮКО Жансеита Туймебаева, это большое событие не только для Южного Казахстана, но и для всей страны. Это совместный труд казахско-китайского сотрудничества. В результате модернизации мы теперь имеем возможность выпускать бензины высокого качества по международным стандартам Евро-4, Евро-5. К процессу модернизации привлечены 5300 рабочих, из них 1600 китайских, 3700 казахстанских.
В апреле 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев осмотрел объекты первого этапа проекта модернизации ШНПЗ и поставил срок - к июлю 2017 года обеспечить окончание первого этапа модернизации и возможность выпуска высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5. Завод эти сроки выдержал.

 

 

И как отметил на церемонии запуска установки изомеризации старший вице-президент по переработке нефти газа АО “НК “Казмунайгаз” Данияр Тиесов: “...впереди большая следующая задача. В следующем году мы должны полностью завершить модернизацию завода. Этап номер два. Впереди еще очень много интенсивной работы. Это поручение главы нашего государства, чтобы модернизация была завершена и чтобы мы могли полностью обеспечивать страну нефтепродуктами собственного производства”.
Также напомним, 23 июня введена в производство первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов мощностью 2,5 миллиона тонн/год, обеспечивающая герметичный налив нефтепродуктов в вагоны-цистерны. Также в рамках первого этапа модернизации уже введены в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 1,5 миллиона тонн в год, производства серы - четыре тысячи тонн в год и объекты общезаводского хозяйства.
Сейчас продолжается строительство объектов второго этапа модернизации, нацеленного на увеличение мощности завода до шести миллионов тонн в год и глубины переработки с завершением всего проекта в сентябре 2018 года.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 году и является новейшим в республике. Модернизация ШНПЗ стартовала в 2011 году в рамках Государственной программы ФИИР и включает в себя два этапа. Лицензиаром технологии изомеризации “Penex” и разработчиком базового проекта является UOP (США), генеральный подрядчик - СРЕСС (КНР) с привлечением свыше 30 местных субподрядных компаний. АО “КМГ-переработка и маркетинг” и CNPC владеют по 50 процентов долей акций завода.

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Просмотрено: 4993 раз Просмотров: 4993 опубликовал: Ruslan 6 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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