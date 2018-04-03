Регина Пиотровская

Всем известно, что иногда казахстанские полицейские проводят рейды по “отлову” ночных “фей”. В итоге таких операций стражи правопорядка составляют списки участников, а также проводят профилактические беседы об их морально-нравственном облике. Бывает, что дамам выписывают штрафы за нарушение общественного порядка, хотя формально они никаких законов не нарушают. В РК с 2001 года ответственность за занятие коммерческим сексом не считается наказуемой ни по УК, ни по Кодексу об административных правонарушениях. Получается, что де-юре секс-сотрудниц признали, однако де-факто распространена иная практика. Такая ситуация порождает многочисленные вопросы



Широко растиражированные ранее образы бедных и несчастных девушек с улиц красных фонарей давно не соответствуют реалиям современной жизни. Эскорт-дамы, как мы неоднократно писали, финансово очень хорошо обеспечены. Эти видные представительницы слабого пола, как правило, обладают завидным здоровьем и весьма привлекательной внешностью. Кроме того, у продавщиц секс-услуг очень развитые навыки коммуникации и самопрезентации - отсюда их стабильный экономический статус.

И, тем не менее, эти - по многим параметрам - замечательные человеческие особи находятся на особом, приниженном, общественном положении. Их могут на некоторое время задержать в полиции, использовать их в так называемых субботниках или мальчишниках. Поскольку профессиональные девушки выпадают из правового поля, то их права, по сравнению с остальными гражданами, ущемляются.

Например, девушки по вызову беззащитны перед клиентами - никто не может гарантировать адекватного поведения всех мужчин во время сеанса по предоставлению секс-услуг. Кроме того, им могут и не заплатить. Дамы полусвета также не имеют возможности защитить себя от служителей правоохранительных органов - в их глазах такие женщины занимаются общественно порицаемым ремеслом. Отметим, что наши профессионалки испытывают огромную конкуренцию со стороны девочек из Узбекистана, Кыргызстана и Украины. Те работают в Казахстане нелегально во всех смыслах этого юридического термина, причем за гораздо меньшие деньги, сбивая цены на услуги. Наконец, сотрудницы коммерческого секса живут в условиях общественного порицания и не в состоянии открыто заявить о своей профессии.

Мы считаем такое положение дел неправильным - в ХХI веке все-таки лучше жить по Конституции. И в отношении женщин, занятых в секс-бизнесе, не нужно проявлять никакой дискриминации.

Дамы из “кварталов любви” должны, как и все остальные граждане РК, пользоваться всеми предоставленными правами и возможностями. Если против ночных див совершаются какие-либо противоправные действия, то они должны обращаться не к знакомым преступникам, а в органы полиции. В их адрес не должны звучать ни угрозы, ни оскорбления. При появлении проблем со здоровьем девушки из эскорт-сервиса должны получать полный пакет услуг на вполне официальной основе. Одним словом, мы призываем создать у нас в стране цивилизованный, прозрачный и медицински защищенный рынок интимных услуг. Одалиска, 1745 год. Франсуа Буше



Меркантильный

интерес

государства

Эту сферу экономики стоит заново структурировать, так как девушки, оказывающие платные секс-услуги и составляющие достаточно внушительную прослойку наших сограждан, очень хорошо зарабатывают.

Посудите сами, они ездят по тем же самым дорогам, что и мы с вами, пользуются той же сотовой связью, что и другие казахстанцы - они полностью вовлечены в сферу услуг городской жизни. Одним словом, эскортессы живут в обществе, где все платят налоги. Поэтому они также должны платить налоги - это абсолютно нормальная мировая практика. Во-первых, государству важно, как и всем нашим гражданам, чтобы все были в равном положении. Во-вторых, с точки зрения властей, стоит заняться разработкой следующего вопроса. Если у нас в стране существует такая ущемленная в правах и в чем-то угнетенная прослойка общества, значит, она представляет собой угрозу как потенциально протестная категория людей.

В случае возникновения каких-либо социальных коллизий и конфликтов нетрудно предположить, что “женщины для удовольствий” не выступят на стороне государства. Из исторического опыта можно привести множество примеров, когда девушки легкого поведения зачастую вовлекались во все протестные движения против властей. Из истории Франции нам известно, что самые преданные делу революции женщины - маркитантки и жрицы любви. Первые обеспечивали революционеров едой, а вторые поддерживали силы и дух для борьбы.

Вспомним знаменитую картину французского художника Эжена Делакруа “Свобода на баррикадах”, созданную по мотивам июльской революции 1830 года, в ходе которой свергли Бурбонов. Делакруа взял за прототип прачку Анну-Шарлотту. Она вышла на баррикады после гибели брата от рук королевских солдат и убила девятерых гвардейцев. На картине женщина изображена с фригийским колпаком на голове - символом освобождения. Обнаженная грудь революционерки - это символ бесстрашия, самоотверженности, торжества демократии. Кроме того, нагая грудь намекает на принадлежность мадемуазель к цеху дам свободного поведения...

Мы полагаем, что нашему государству не нужна дополнительная армия, состоящая из маргинально настроенных граждан. Заметим также, что женщины, вовлеченные в мир интим-услуг, - это дополнительная сфера влияния криминальных кругов. И, соответственно, хороший заработок для преступников. Отдавать бандитам столь привлекательный бизнес или сделать так, чтобы ночные красавицы платили налоги, обеспечивая поступления в бюджет? С ответом никто не затруднится.

В такой двойственной ситуации, когда профессиональные девушки формально в законе, а фактически - вне легального поля, необходимы кардинальные перемены.



Исторические

предрассудки

Отметим, что одним только введением новых и правильных законов вопрос не решить. Собственно, закон уже на стороне работниц секс-индустрии. Однако отношение общества к ним вовсе не дружелюбное. Сложилось оно в силу исторически обусловленных предубеждений. Значит, необходима определенная работа, направленная на формирование другого восприятия девушек, занятых в интим-индустрии. Не последнюю роль в этом могли бы сыграть и служители духовенства. Отметим, что на проявление гуманизма, терпимости и понимания к людям, придерживающимся иных взглядов, ориентированы все мировые религии. И если в последние годы клерикальные деятели на Западе призывают толерантно относиться к сторонникам гей-культуры, то почему не говорят про сотрудниц коммерческого секса...

Наши православные священники и муллы могли бы проповедовать идеи, что граждане, предоставляющие платные секс-услуги, являются также частью казахстанского общества. Они также имеют право спокойно жить, приносить пользу и платить налоги. Постепенно люди начнут осознавать, что все профессии имеют право на существование. И такого рода идеологическая работа должна быть обоюдной: с одной стороны, нужно проповедовать людям, что мужчины и женщины, вовлеченные в сферу интим-услуг, - тоже нормальные граждане нашего разноликого общества. С другой - стоит оградить эскорт-девушек от общения с криминальным миром.

Напомним читателям, что падшие женщины одними из самых первых приняли и поддержали христианскую религию. Вспомним опыт Европы, когда в конце I века до н.э христиан преследовали за их убеждения, кокотки были значительной частью последователей первых проповедников христианства. Католическая церковь и сейчас формально их не порицает. Возможно, поэтому в наши дни в Европе и признают это ремесло, и дают таким женщинам возможность честно трудиться, как и всем остальным гражданам.

Толерантность

клерикалов

В средние века женщины начинали торговать своим телом по тем же причинам, что и сейчас: бедность, потеря социального статуса, неблагоприятное окружение и семейная наследственность. И позиция церкви и светских властей в Европе тех времен по отношению к проституции была двойственной: с одной стороны, они ее осуждали, с другой - относились к ней весьма терпимо.

Такие внебрачные связи, как и сам секс, признавались клерикальными властями как необходимое, неизбежное или “меньшее зло”. Считалось естественным, что молодые люди так или иначе будут стремиться найти себе партнершу для плотских утех. Они искали близости с “особыми” дамами, что оберегало добропорядочных девушек от греха и насилия.

Римский папа Иннокентий III в 1198 году объявил мужчинам, вступившим в брак с падшими женщинами, полное отпущение грехов. А в 1358 году Великий совет в Венеции даже заявил, что древнейшая профессия “просто необходима миру”. Конечно, церковь никогда не упускала возможности убедить прихожан в том, что пользоваться услугами развратниц неправильно. Однако, как однажды сказал Блаженный Августин: “Устрани блудниц, и город придет в смятение”.

С повсеместным установлением христианства проституция не только не исчезла, но стала неотъемлемой частью средневековой жизни. Во многих городах были свои бордели и публичные дома.

А упомянутая итальянская Венеция была одним из центров сексуального туризма в средние века. Как стало известно из личного дневника венского историка Марин Санудо (Marin Sanudo), к началу XVI века город насчитывал около одиннадцати тысяч проституток, что составляло примерно десять процентов от всего населения города.

Другой пример. По официальным данным, в Иране - стране, где строго соблюдают законы ислама, работают около 300 тысяч ночных красавиц. Чтобы избежать тюрьмы, эти женщины заключают временные браки. При этом такой “брак” может длиться год, месяц, неделю или... один день. А в Саудовской Аравии, известной приверженностью к шариату, такие браки называются “летними”, потому что богатые мужчины заключают их на время летних отпусков. И представители духовной власти допускают такие отношения.

В Казахстане подобной работой не занимаются ни православные священники, ни мусульманские. Возможно, они исходят из косности общественных взглядов. А может, существует какой-то незримый и негласный заказ, идущий от чиновников. У них такое же отношение к девушкам из интим-бизнеса, как и у представителей правоохранительных органов. При этом их долг - профессиональный и гражданский - как раз состоит в том, чтобы вернуть этих людей в лоно общества, изменить отношение паствы к ним.



Подчеркнем, что юридически занятие проституцией в Казахстане не запрещено. Но в списке профессий, которые у нас в стране существуют, пункт “работники интим-сфер” не значится. Вместе с тем уголовно наказуемой у нас сейчас считается деятельность сутенеров или сводников. Так, статья 309 УК предусматривает лишение свободы за сводничество, организацию или содержание притонов для занятия проституцией сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ночных красавиц в РК задерживают за приставание к потенциальным клиентам в общественных местах. Учитывая такое исторически сложившееся отношение к этой категории наших граждан, целесообразно ввести статью, где прямо и черным по-белому говорилось бы о том, что преследование за проституцию запрещено. Ведь нашим чиновникам нужны конкретные и прямые правила руководства. А когда таких ясных и четко прописанных правил нет, то они будут позволять себе такие вещи. Когда в нашем законодательстве появится подобная статья, то, возможно, у чиновника и рука в другой раз не поднимется осудить кого-то за приставание. Посудите сами, статья эта надуманная во многом. К примеру, если человек спросил, который час или как пройти в библиотеку, то его тоже можно привлечь за приставание. Было бы желание.

Все, что нужно на первом этапе - уравнять в трудовых правах граждан из сектора коммерческого секса со всем населением страны. А экономические плюсы от этого очевидны - поступление солидной суммы налогов в бюджет страны.