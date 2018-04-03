Константин Кочевников

В Алматы официально открыли транспортную развязку на пересечении Северного кольца и улицы Бокейханова. Несмотря на технологическую сложность проекта, объект удалось сдать в эксплуатацию на шесть месяцев раньше запланированного срока



Следует признать, что возможность проследовать по разведенным в два уровня весьма загруженным в деловые часы транспортным коридорам у водителей появилась больше месяца назад. Преимущество новой развязки оценили. Даже с периодически закрываемыми на время полосами движения с ее помощью в значительной степени удалось сократить транспортную загруженность в микрорайонах Дорожник, Шанырак и Ужет. Кроме того, через нее открылся прямой путь в сторону спецЦОНа, новой Момышулы и Индустриальной зоны. Развязка значительно сократит транспортную загруженность участка. К тому же ранее пропускная способность здесь составляла 211 тысяч автомобилей в сутки. Теперь за то же время через этот транспортный узел сможет проследовать уже 361 тысяча автомобилей.

Стоимость развязки, строительство которой началось в конце 2015 года, составила 8,6 миллиарда тенге. Открывая новый объект, аким Алматы Бауыржан Байбек не мог не отметить, что за десять лет в городе добавилось уже 30 развязок. Однако, добавил он, международный опыт показывает, что с увеличением инфраструктуры для частных автомобилей увеличивается и городской трафик. Поэтому в городе продолжают проводить комплексную транспортную реформу.

Чтобы увеличить пропускную способность малого транспортного кольца, строят еще три развязки. Улицу Фурманова начинают пробивать до улицы Жансугурова, для чего перекинут через железнодорожные пути эстакаду. Проспект Абая дотянут в западном направлении до границы города.

Появятся транспортные развязки на пересечениях проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и проспекта Рыскулова с улицей Емцова и Кульджинским трактом.

В центре Алматы продолжают реконструкцию ряда улиц с приоритетом для пешеходов. До конца года на улице Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и на площади “Астана” планируют уложить брусчатку, высадить деревья и кустарники, разбить клумбы, установить малые архитектурные формы, оборудовать спортивные и детские площадки, обустроить велодорожки, смонтировать подсветку фасадов зданий.

При этом, уверяют в акимате города, ни один из проектов не нанесет ущерба зеленым насаждениям города. А для увеличения площади затененных пространств собираются высаживать высокорослые подросшие деревья: дубы, липы, березы, осины и более тысячи кустарников разных видов.