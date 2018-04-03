Айгуль Жилкишина

На днях в Алматы начали реконструкцию водопроводных сетей. Госпредприятие “Холдинг Алматы су” в 2017 году планирует привести в порядок 16 километров водопровода за счет собственных средств. Это позволит не только обеспечить бесперебойным водоснабжением более 18 тысяч жителей южной столицы, но и рационально использовать водные ресурсы. К тому же это весомый вклад в дело защиты окружающей среды, особенно в условиях такого большого города



Вопрос бережного отношения к воде всегда остро стоял в Алматы. Дело в том, что износ водопроводящих сетей в нашем городе приводил к тому, что при транспортировке драгоценная влага просто не доходила до места назначения. По данным экспертов, объемы потерь воды в городе достигают от 21 до 40 процентов от общего потребления.

По оценкам Министерства охраны окружающей среды Казахстана, не менее 25 процентов показателя эффективности использования водных ресурсов определяется соотношением между водопотреблением и водоотведением в системе снабжения водой. Сокращать же такие непроизводственные потери воды можно только при помощи ремонта и реконструкции водопроводящих сетей с применением новых технологий и современных гидроизоляционных материалов, уменьшающих потери воды при ее транспортировке до потребителя.

В ходе проводимых нынче работ старые трубы заменят полиэтиленовыми и пластиковыми изделиями отечественного производства, срок службы которых составляет 50-60 лет. Кроме реконструкции действующих водопроводов и замены их изношенных участков в Алматы строятся новые сети водоснабжения. Это позволит поддерживать высокий уровень обеспечения городского населения питьевой водой, улучшать ее качество, а также снижать количество нештатных ситуаций в системе водоснабжения города.

Его водные объекты - это комплекс природных водотоков, водоемов и инженерных комплексов, которые вместе с прилегающими территориями составляют значительный экологический, градостроительный, рекреационный потенциал. Именно он определяет архитектурно-эстетический облик города, обеспечивает регулирование и отвод поверхностного и грунтового стоков и используются для хозяйственных и технических целей.

Мы уже писали о том, что водная среда южной столицы должна войти в гармонию с другими структурами города. Однако современное состояние большей части водных объектов не соответствует правовым и нормативным требованиям в области экологии и градостроительства, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одна из самых актуальных, даже злободневных тем, - защита от нелегальной застройки прибрежных полос и водоохранных зон. Несмотря на ограничения природоохранного законодательства, в адрес органов исполнительной власти все время поступают многочисленные жалобы и обращения.

Эта тема неоднократно нами затрагивалась. Кроме того, мы писали о необходимости установления контроля за соблюдением законодательства и даже увеличения штрафных санкций за нарушение экологических норм. Давно пора создать некий свод норм и правил в водообеспечении населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Для этого необходимо сформировать систему аварийного резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.



Новые и старые технологии

Заметим, что экономно использовать водные ресурсы стоит не только коммунальным предприятиям всех городов нашей страны, но и промышленным предприятиям. Руководителям государственных учреждений и бизнесменам давно пора внедрять инновационные технологии, при которых на производство единицы продукции используется меньшее количество воды. Разумеется, идеальным был бы вариант замкнутого цикла промышленного производства.

Огромных затрат воды требует аграрный сектор экономики нашего государства. Напомним читателям, что в Казахстане на долю орошаемого земледелия приходится до 75 процентов от забора воды всеми отраслями экономики. Именно в этой сфере необходима реализация эффективного и экономичного использования водных ресурсов. Отметим, что и нашим фермерам известно о том, что в зарубежных странах в земледелии применяют ресурсосберегающие технологии. Вопрос состоит в том, как организованно перейти на полив с применением этих технологий.

К примеру, Израиль, который за десятилетие внедрил этот опыт, но по-прежнему является страной с очень скромными ресурсами воды. При этом в государстве производительность в сфере растениеводства увеличилась в 5-6 раз. Именно от израильских специалистов к нам пришли технологии капельного орошения. Еще в 70-е годы прошлого века этот метод удачно внедрялся и давал положительные результаты, обеспечивая высокую урожайность культур и рациональное использование воды. Экономичность этого способа орошения заключается в подаче воды только в прикорневую зону растения. Это обеспечивает достаточное увлажнение и позволяет не тратить воду без необходимости.

Кроме того, технология разработана так, что по этим же линиям экономично можно подавать удобрения для растений. Весь процесс автоматизирован, и необходимые вещества для роста и развития растения подаются соответственно потребностям. Такой метод создает оптимальные условия для растений, что способствует их урожайности.

Повсеместное внедрение новых водосберегающих технологий во всех отраслях экономики республики, а также автоматизированных систем управления производственными процессами в водном хозяйстве, ведение государственной политики по рациональному использованию и охране водных ресурсов позволят сберечь природное богатство Казахстана для будущих поколений.

А дальнейшее развитие отрасли - строительство дополнительных по мере необходимости емкостей для забора воды, объектов - для переброски водных ресурсов в маловодные регионы, исследования потенциала подземных вод Казахстана увеличат наши возможности в этой сфере.