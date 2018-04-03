Константин Кочевников

На этой неделе исполнилось 75 лет со дня окончания героической обороны Севастополя в ходе Великой Отечественной войны. В этой дате удивительным образом слились горечь поражения и героическая стойкость солдата, воспетая газетной передовицей. Есть в этом что-то общее с подвигом панфиловцев - таких же простых солдат, которые умирали, но не отступали. Выстояли.

Вспоминая подвиг наших земляков-панфиловцев и подвиг защитников Севастополя, можно увидеть, какими любопытными нитями связаны меж собой эти страницы Великой Отечественной войны



Легендарный Монумент воинской славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Пожалуй, лучшее по масштабу и содержанию монументальное творение в мире, посвященное доблести, славе и памяти.

В Алма-Ате этот мемориальный комплекс открыли ко Дню Победы в 1975 году. Одним из авторов выступил Виктор Андрющенко. Скульптор из Белоруссии, который в 1973 году узнал о конкурсе на художественное решение и предложил тот самый проект, который восприняли все. Интересно, что фамилия Андрющенко минимум дважды встречается на мемориале, посвященном и защитникам Севастополя.

А как непостижимо схожи образы казахстанцев - защитников Москвы с этого монумента и матросов с известной картины Александра Дейнеки “Оборона Севастополя”! Быть может, потому, что и те и другие, возможно, даже в один и тот же час и миг - в ноябре 1941 года - противостояли многократно превосходящим силам врага. И многие навечно останутся на поле боя. Но победа нужна - и она неизбежна. И в этих центральных фигурах на полотне и в камне, как в натянутой пружине, отражена правда эпохи, когда наши люди противостояли самой мощной военной силе в истории. И уничтожили ее.

И почему вдруг в самом главном парке сухопутной Алма-Аты решили установить именно корабельное орудие? Будто перекликается все с теми же трагическими событиями Великой Отечественной на юге Крыма. “Оборона Севастополя” (1942 год) художника А.А. Дейнека



Война началась

в Севастополе

В Севастополе это случилось глубокой ночью 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут, когда в небе над городом показались немецкие самолеты. Силы ПВО открыли огонь по нарушителям границы, но сбить не смогли. Самолеты сбросили несколько грузов на парашютах и покинули воздушное пространство города-гарнизона. Один купол повис на дереве, а под ним черный металлический предмет необычной формы. Это была донная мина.

Самолеты должны были заминировать бухту, чтобы блокировать корабли, но им помешали зенитки, поэтому летчики в спешке бросали мины куда придется. Та, что на дереве, оказалась в жилом квартале и переполошила людей. Они попытались снять 500-килограммовую “посылку”, стропы и ветви оборвались, раздался оглушительной силы взрыв. Не осталось ни многоквартирного дома, ни людей.

Можно сказать, что Великая Отечественная и началась с Севастополя. Еще не бомбили Киев, только через полчаса пехота перейдет границу у Бреста, а в Севастополе уже стреляли зенитки и погибали люди.

Битва на южных

рубежах

В августе 1941 года в планах Гитлера появился Крым. Стоило взять полуостров, и сразу несколько задач решены: контроль над аэродромами, господство на Черном море и кратчайшая дорога на Кавказ, к Волге и Каспию, то есть к нефти и моторному топливу, которое так необходимо для оснащенной механизированной наступающей армии.

Гитлер ставит задачу своему командованию оккупировать Крым до наступления холодов: 11-я армия вермахта снялась с Ленинградского фронта и направилась на юг. Ею командует генерал Эрих фон Манштейн - участник Первой мировой и ряда последних кампаний немецкой армии - с репутацией наиболее одаренного стратега вермахта и неформальный лидер генералитета.

24 сентября он начинает массированный штурм Перекопа - узкого перешейка шириной семь километров, соединяющего Крым с материком. 26 тысяч немцев против семи тысяч только что мобилизованных солдат - фактически необстрелянных мирных граждан.

В Крыму были и обученные военные одиннадцать дивизий 51-й армии. Но их расставили по побережью в ожидании немецкого десанта с моря. И с началом боев их стали перебрасывать на Перекопский перешеек. Из Севастополя прибыли морские пехотинцы и моряки, которых немцы прозовут “черной смертью” за тот страх, который они наводили на врага. Моряки вели себя дерзко и бесстрашно. Они сбрасывали бушлаты, меняли каски на бескозырки и под крик “Полундра!” яростно отражали атаки.

Но 26 сентября немцам удалось атаковать старое военное укрепление - Турецкий вал. Советские войска с боями отошли в глубь полуострова, чтобы еще месяц не давать врагу оперативный простор. Ночью 30 октября в деревушке под Симферополем командующий Приморской армией генерал Петров решает увести войска к Севастополю, чтобы там организовать оборону города и флота. Эсминец “Свободный” ведет огонь из бухты Севастополя



Простоять

хотя бы день

Генерал Манштейн уверен, что Севастополь не успеет подготовиться и его можно будет взять с ходу. Понимая, что времени нет, в Севастополе пытаются спешно организовать эвакуацию. Чтобы выиграть хотя бы несколько дней или даже часов, моряков списывают на берег, формируют батальоны морских пехотинцев и отправляют навстречу врагу.

В городе работники винного завода “Массандра” грузят бочки и бутылки с вином, чтобы отправить их морем в Новороссийск и на Кавказ. Удалось вывезти около 50 тысяч бутылок знаменитой коллекции потемкинских и голицынских вин. В подвалах завода оставались еще миллионы декалитров марочных вин. Поступило распоряжение уничтожить вино, чтобы оно не досталось врагу в случае сдачи города. Рабочие разбивали бочки, вино рекой текло по подвалам “Массандры”. От паров спирта люди теряли сознание, их выносили. Другие продолжали крушить дубовые емкости с винами и коньяком.

7 ноября немцы захватили Ялту. К тому времени под ними уже были Керчь, Феодосия, Алушта... Это фактически весь Крым. Кроме Севастополя. Был приказ не пустить немцев в город любыми средствами. Бои по линии обороны не прекращались даже ночами. 22 ноября удалось остановить врага на всех направлениях. Но Манштейн свою заминку не афиширует. В его донесениях пока нет сведений о попытках первого штурма.

Советскую оборону поддерживают две береговые артиллерийские батареи. Береговая батарея № 30 прикрывает западное и северное направления, 35-я - Юго-Восточный севастопольский фронт. Их строили еще до Первой мировой, а достраивали в конце 30-х. Это автономные укрепления со своими орудиями, подземным арсеналом, лазаретом и всем прочим, что необходимо для многодневного ратного дела. Как боевые корабли, только на суше и под землей.

Мощные 305-миллиметровые орудия с линкоров императорского флота достают врага на расстоянии до 40 километров. Батареи наносят противнику самый ощутимый урон. Немцы назовут их “Форт Максим Горький первый” и “Форт Максим Горький второй”.

Утром 17 декабря под прикрытием авиации немецкая пехота начала второй штурм. Манштейн тщательно подготовил войска. Он обещает им последнее и победоносное сражение: “Рождество отметим в Севастополе!”.



Пока силы равны

Тяжелейшие для обеих сторон бои идут по всей линии фронта. Но Петров понимает, что основной удар Манштейн готовит на каком-то одном направлении. Каком? Он ежедневно выезжает на позиции. Наконец понимает, что северный участок защищен слабее. Скорее всего, это уже разгадал и Манштейн. К тому же, взяв этот участок - Маккензиевы горы, можно лишить город снабжения и с суши, и с моря, потому что тогда под контроль артиллерии попадает и бухта.

Манштейн сосредотачивает на севере основные силы и начинает штурм. Путь немцам преградила 365-я зенитная батарея. Она владела стратегически важной высотой, которая была нужна и немцам: отсюда можно было накрывать огнем весь город. Но эта батарея оказалась для врага весьма крепким орешком. На своих картах немцы именуют ее “Форт Сталин”. Они обстреливают крепостное укрепление почти без передышки, но его четыре пушки продолжают отвечать разящим огнем.

На 40 километрах сосредоточились около 300 тысяч противоборствующих людей и масса техники. На четвертый день штурма на северном направлении возникает реальная угроза прорыва. Потери велики, и держать оборону становится все сложнее.



Врыться в землю

и воевать

В Инкерманских штольнях, где брали камень для строительства еще в античное время, разместился целый город: склады оружия, боеприпасов и провианта, мастерские и цеха по ремонту и производству средств обороны и вооружения. Здесь наладили кустарное и промышленное производство минометов и мин, снарядов, гранат. Сюда же непрерывно несут раненых. Операционные работают днем и ночью. Хирурги валятся с ног, поскольку сюда поступают только тяжелораненые.

Все, кто может продолжать бороться с оружием в руках, с поля боя не уходит. Сюда же спустились все дети и гражданские, кто не может воевать. Они работают в цехах и мастерских.

Из корабельной брони, морского вооружения в железнодорожных депо построили семь бронепоездов, которых немцы прозвали “зелеными призраками”, а крымчане - “Железняками”. Но провоевали они недолго, поскольку железная дорога - уязвимая мишень. К декабрю остался только один севастопольский “Железняк”. От бомбежек его уводили в подземный тоннель.

К декабрю резерв был исчерпан. Большие потери понесла материальная часть обороны города. Настал момент, когда Петров понял, что при сохранении интенсивности натиска город падет через три дня. Он радирует адмиралу флота Октябрьскому и просит прислать в поддержку корабли.

Наступает пятый день штурма. Манштейн ожидал, что это будет последний рывок для входа в город. Ранним утром 21 декабря на горизонте показалась долгожданная черноморская эскадра. Корабли скрывала сплошная дымовая завеса, но она не спасала от бомбежки. Швартовались прямо на северной стороне, в километре от линии фронта. Пополнение сразу шло на передовую, с кораблей также вели огонь из орудий.

Оборона выстояла. 24 декабря с Большой земли морем доставили танковый батальон, который отправился на основной участок фронта. Казалось, что перевес сил теперь на стороне защитников города. Но 28 декабря войска Манштейна вновь перешли в наступление. Положение на направлении у Маккензиевых высот стало угрожающим.

31 декабря немцам удалось подойти к 365-й батарее на расстояние отчетливой слышимости разговора. В укреплении к тому времени осталось лишь 50 человек из двухсот и два орудия. Немцы атаковали с воздуха, предпринимали обстрелы из артиллерии и танковых орудий, но взять батарею так и не смогли. И только после напряженнейшего боя защитники поняли, что наступил Новый год.



Затишье

перед бурей

1 января 1942 года стал 63-м днем обороны Севастополя. А через несколько часов Манштейн объявил своим подчиненным, что отказывается от продолжения штурма: силы наступающих иссякли. В этот же день на Керченский полуостров высадился советский десант и попытался потеснить немцев. Манштейну пришлось перебрасывать войска на Керченское направление. Севастополь получил передышку до весны.

Наступил очень теплый солнечный май 1942 года. Шел шестой месяц обороны Севастополя. Немцы обстреливали корабли, город оказался в блокаде. Продовольственный паек значительно сократился. Старики-рыбаки стали выводить в море баркасы, чтобы вернуться с рыбой. За ними охотились самолеты и артиллерия врага.

А на Керченском полуострове советские войска оказались разбиты. Манштейн вновь подтянул силы к Севастополю. Из ставки Верховного главнокомандующего пришел приказ держаться до последнего. Генерал Петров и адмирал Октябрьский поняли, что город обречен.

2 июня, на 215-й день обороны, началось беспощадное и невиданное по силе уничтожение города. Днем и ночью тяжелая артиллерия беспрерывно била по позициям. Немецкая авиация совершала по 600 боевых вылетов в день, сбрасывая на город по четыре тысячи бомб. Кварталы лежали в руинах. Разрушены склады провианта, нет электричества. Без воды и еды остались более ста тысяч бойцов и 35 тысяч гражданских. Бомбежки и артподготовка длились пять суток.

7 июня Манштейн сделал запись о том, что с первыми лучами солнца кулак его артиллерии обрушился на город со всей своей силой, возвещая наступление пехоты. К тому времени Манштейн считал Севастополь самой мощной крепостью мира. Доселе немцы ни в одном сражении еще не использовали столько техники. В Крым доставили самые мощные орудия того времени: “Гамма”, “Карл” и просто гигантскую пушку “Дора”. Ее ствол имел длину 30 метров, а калибр составлял 807 миллиметров. Снаряд весил пять тонн. Огнем “Доры” вскрывали укрепления 30-й и 35-й батарей и подземных складов боеприпасов в скальных массивах.

После работы артиллерии Манштейн считал, что посылает пехоту взять мертвый город. Но Севастополь вдруг ожил, оскалившись пулеметным и оружейным огнем. Город держался! 12 июня Сталин прислал приветственную телеграмму защитникам. А на следующий день немцы вплотную подошли к батарее “Форт Сталин”. Ни одно орудие уже не могло стрелять. В живых остались единицы.

Оставшийся командовать батареей лейтенант Пьянзин вызвав огонь на себя, корректировал работу артиллерии. А 17 июня Манштейну доложили, что взяли “Форт Максим Горький один”. Но бойцы, что скрылись внутри, держали оборону еще десять дней. Немцам приходилось взрывать каждую дверь, отвоевывать каждый этаж и коридор. Оставшиеся 22 бойца отправили последнее сообщение, что намерены взорвать себя вместе с блокировавшими их врагами.



Прощай,

любимый город

26 июня 1942 года в осажденный Севастополь вошел эсминец “Ташкент”, на котором прибыл военкор агентства “Совинформбюро” и один из авторов “12 стульев” и “Золотого теленка” писатель Евгений Петров. “Ташкент” должен был забрать раненых. Петров помогал поднимать и размещать людей на борту. Ему было запрещено покидать корабль, и он опасался, что не успеет понять, что же творится в осажденном городе. Но не смог бы увидеть больше, чем ему рассказали те, кто пережил здесь уже 240 дней войны, защиты и обороны.

Очерк о Севастополе стал последним, что написал Евгений Петров. 2 июля самолет, на котором он летел в Москву, разбился. В тот же день погиб и корабль “Ташкент”, который тем рейсом вывез 2500 раненых и должен был совершить еще рейс в Севастополь. Это был последний большой корабль, который дошел до Севастополя. В ходе массированного налета на Новороссийск потоплены также эсминец “Бдительный”, санитарный транспорт “Украина” и другие суда.

Теперь блокаду могли прорывать только маленькие быстроходные катера и подводные лодки. Наступили последние дни обороны города русской славы. Только в этот раз город остался без высшего военного и политического руководства, которое в ставке решили эвакуировать вместе с архивами на Кавказ морем и по воздуху не позднее 2 июля, оставив в городе солдат, матросов и местных жителей.

А 4 июля 1942 года газета “Правда” сообщила, что советские войска оставили Севастополь. Именно поэтому бывшая советская историография считает этот день последним днем обороны Севастополя. Но это не было правдой.

Остававшиеся в городе воины газету не читали и продолжали воевать, теряя товарищей. Опорный пункт защитников Севастополя на мысе Херсонес, куда они отошли 30 июня, подземную часть береговой 35-й батареи немцы взяли с моря и суши лишь 9 июля. А последние очаги сопротивления подавили 12 июля 1942 года. Но с “Правдой” не поспоришь.

Все было кончено лишь в 20-х числах июля. Немцы решились войти на мыс Херсонес, где взяли в плен, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч военных и гражданских.



Огонь на себя

Общие потери советских войск за весь период обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по начало июля 1942 года составили убитыми около 157 тысяч человек и больше 43 тысяч человек ранеными. Лишь падение Севастополя позволило немецким войскам продолжить наступление к Волге и на Кавказ. Но произошло это на семь месяцев позже планов немецкого командования.

Кроме того, за 250 дней осады города немцы потеряли убитыми и умершими от ран 60 тысяч человек и 240 тысяч ранеными и искалеченными. Столько же, сколько все немецкие вооруженные силы потеряли при захвате Западной Европы и Балкан с 1 сентября 1939 года по 15 мая 1941 года.

При этом под Севастополь свезли 80 процентов всей сверхтяжелой артиллерии германской армии и почти половину бомбардировочной авиации на юге советско-германского фронта. Примерно 40 процентов артиллерийского боезапаса армий “Юг” было израсходовано против Севастополя. Из каждого орудия немцы сделали не менее 1000 выстрелов, и к моменту взятия Севастополя все 2200 стволов немецкой артиллерии здесь полностью израсходовали свой ресурс и отправились на металлолом.

Еще хуже для немецкой армии было то, что из-за полного расстрела стволов Германия потеряла и всю свою сверхтяжелую артиллерию, а также израсходовала 90 процентов запасов снарядов к ней, накопленных за семь предвоенных лет. Немецкая промышленность до самого конца войны так и не сумела возобновить производство снарядов калибра 240 миллиметров и более в количестве, достаточном для боевого использования.

Катастрофическим оказался и расход авиабомб. Немецкая авиация сбросила на Севастополь 125 тысяч бомб разного калибра. К 20 июня немцы полностью израсходовали запасы на складах группы армий “Юг”. Дальнейшее наступление на юге, начавшееся 28 июня 1942 года, до первой декады августа проходило при минимальной поддержке бомбардировщиков. И когда в июле 1942 года немецкие войска шли к Сталинграду, вплоть до 23 августа немецкой авиации нечем было тревожить город. И за это время в Сталинграде наши успели выпустить около 600 танков и 1000 орудий.

Севастополь был и остался символом отчаянного сопротивления и несгибаемой воли простого солдата, который даже если и предан командирами и вынужден сдать позиции, все равно не сломлен и готов бороться. До конца.

Автор благодарит исследователя Владмира Егорова за помощь в сборе материала