Человек гордится своими предками, обезьяна - потомками



Дарвин отдыхает В советских школах в основе понимания всего живого был дарвинизм. То есть теория возникновения видов, их выживания, совершенствования и вообще всякой живой жизни.

Согласно этой, с позволения сказать, теории, выживает в этой биожизни, мол, сильнейший, умнейший, хитрейший, коварнейший. А вот простейший, глупейший, слабейший и наивнейший не выживает. Потому как жизнь штука сложная, и если кому-то нужны были крылья, чтобы летать, он их постепенно получил путем пресловутой упорной эволюции. Кому-то хотелось жить в океане, и стал он с плавниками и жабрами. Ну в общем все, кто чего хотел, тот того и получил. А кто хотел плохо, тот вымер.

А мы с вами, согласно дарвинизму, произошли от обезьян. Только вот те так и остались обезьянами, а мы стали людьми. Самыми разумными, хитрыми, изобретательными и коварными из обезьян. Но куда более привлекательными. Как так получилось, Дарвин толком не объяснил. Только в общих чертах предположил, что, мол, нам надо было выживать в более суровых условиях, нежели обезьянам, вот мы и очеловечились. То есть суровость окружающей среды способствует успеху.

Вот мы сейчас в Алматы наблюдаем почти эпическую схватку акимата с теми, кто пытается в городе выжить с помощью всяких там незаконных поборов. Сделал акимат платные парковки - сразу же против акимата ополчились буквально все. И те, кто раньше собирал мзду на всяких парковках, и водители, которые платить за парковку не хотят, а хотят, чтобы их авто стояли где-нибудь в теньке и безопасности, и все это даром.

Собиратели мзды изощряются и выдают себя за сборщиков законной платы, требуя от водителей, чтобы те платили им, а не вносили плату в паркоматы. Водители возмущаются и ставят свои авто в окрестные дворы, забивая их и создавая хаос и невыносимость бытия.

А еще сделал акимат проезд в автобусе и метро по карточке “Онай!”. Но возмущаются уже водители и хозяева автобусов - водителям не хватает наличности, которую они собирали раньше с нас, хозяевам и вовсе ничего не хватает на то, чтобы сделать автобусы цивилизованными и безопасными. Водители норовят по-прежнему собирать с пассажиров наличность, хозяева автобусов требуют повысить плату за проезд и ввести дифференциацию в оплате. Наличными - больше, “Онай!” - меньше.

Так что борьба у нас всюду. Мы далеки от мысли характеризовать ее как борьбу видов, борьбу более совершенного против менее совершенного, для того чтобы у кого-то выросли крылья либо отделились плавники. Но что-то такое все это явно напоминает.

При этом мы, горожане, выступаем здесь в виде как бы окружающей среды. Безмолвной и вечно недовольной. Всем. Акимом, парковщиками, автомобилистами, водителями и хозяевами автобусов. А борьба происходит как бы среди нас, но между сформировавшимися “группами по интересам”, в которые мы как бы не входим. Автомобилистам нужна бесплатная, безопасная, комфортная парковка. Парковщикам нужны автомобилисты, которые бы безостановочно платили за место под солнцем. Акимату нужен цивилизованный город, в котором было бы безопасно, был порядок и все платили налоги.

Казалось бы, мы должны бы быть за акимат. Потому что нам, как и ему, нужно, казалось бы, то же самое. Потому что автомобилисты в явном меньшинстве. Парковщики и водители автобусов - они в основной массе своей со стороны, и их интересуют только наши деньги, а мы - в большинстве. Мы - пассажиры автобусов, мы - те, во дворах которых автомобилисты ставят свои авто и не дают нам нормально жить. Мы - это те, ради которых все это и делается.

Но получается, что за выживание борются как раз автомобилисты, парковщики, водители и хозяева автобусов, а мы, как всегда, только недовольны. Потому что мы всегда недовольны. И всем.

Ну и, наконец, акимат стал менять в городе водопроводные трубы. И местами на время отключают воду. Ну... Это уж слишком! Во всяком случае так вовсю пишут в Сети, говорят в тех же автобусах и на автостоянках. Точнее, не пишут-говорят, а пишем-говорим, то есть уже мы с вами.

И вот какие соображения появляются, если руководствоваться нашим советским дарвинистским школьным образованием. Борясь за свое светлое настоящее и такое же будущее, автомобилисты, парковщики, водители и хозяева автобусов худо-бедно, но чего-то в конце концов добиваются. Или уж не добиваются, проигрывают и исчезают с лона окружающей среды, но в борьбе. У них во всяком случае есть цели и интересы.

А вот остальные составляющие живой природы - пассажиры автобусов, жильцы дворов и пешеходы - те добиться ничего не могут в принципе. Потому что у них, хоть и есть интерес, нет эволюции. А значит, нет борьбы. И поэтому им всегда будут загораживать дворы, хамить в автобусах и отключать воду.

И никогда у них не появятся крылья, не вырастут плавники.