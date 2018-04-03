БАНКРОТЫ ИЛИ ИЖДИВЕНЦЫ

КТО ВОЗЬМЕТ ДОЛЖНИКОВ В ОБОРОТ?
Подробнее >>>
УКРАИНСКИЙ УОТЕРГЕЙТ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Служение отечеству Исследования

Более 100 человек были направлены в воинские части на воинскую службу по контракту. Местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту.

На сегодняшний день были направлены и приняты более  100 человек для прохождения воинской службы по контракту сержантского и рядового составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона.

 

 

Лица, поступающие на воинскую службу по контракту должны иметь гражданство РК, быть не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих, иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре ВУЗа или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-обученного резерва, за исключением женщин.

Следует ометить, что служба в ВС РК дает полную социальную защищенность, как бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащего и членов их семей, стабильное денежное довольствие (в том числе, компенсация за поднаём жилья, в зависимости от количества членов семей), возможность карьерного роста. Напомним что, вербовочные пункты набора на воинскую службу по контракту наxодятся при каждом Управлении по делам обороны Алматы.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6789 раз Просмотров: 6789 опубликовал: Ruslan 17 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (128)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390