Более 100 человек были направлены в воинские части на воинскую службу по контракту. Местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту.

На сегодняшний день были направлены и приняты более 100 человек для прохождения воинской службы по контракту сержантского и рядового составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона.

Лица, поступающие на воинскую службу по контракту должны иметь гражданство РК, быть не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих, иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре ВУЗа или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-обученного резерва, за исключением женщин.

Следует ометить, что служба в ВС РК дает полную социальную защищенность, как бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащего и членов их семей, стабильное денежное довольствие (в том числе, компенсация за поднаём жилья, в зависимости от количества членов семей), возможность карьерного роста. Напомним что, вербовочные пункты набора на воинскую службу по контракту наxодятся при каждом Управлении по делам обороны Алматы.