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В Алматы на военной кафедре Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проходят учебные сборы для студентов, обучающихся на военной кафедре по военно-учетным специальностям «военный переводчик» и «военный журналист». Как правило, в этот период студенты отрабатывают свои практические навыки по общевоенным дисциплинам. Например, недавно для всех будущих офицеров запаса были проведены стрельбы на полигоне Военного института Сухопутных войск. После выполнения упражнений по огневой подготовке была проведена церемония принятия военной присяги. Завершающим этапом учебных сборов станет выпускной экзамен по специальности.

 

 

Этот выпуск является знаменательным в связи с тем, что в этом году на военной кафедре Казахского университета международных отношений и мировых языков впервые выпускаются офицеры запаса по специальности «военная журналистика».

 

 

В 2015 году впервые был осуществлён набор студентов на военную кафедру для подготовки военных журналистов. За весь период обучения на данной военной кафедре студенты изучили азы военной журналистики, экстремальной журналистики, основы международного гуманитарного права, а также основную военную терминологию.

 

 

 

 

Необходимо отметить, что кроме военных журналистов, на этой военной кафедре также продолжается подготовка военных переводчиков и многие студенты, получившиеуказанные военные специальности, продолжают свою карьеру в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

 

 

"В этом году мы впервые выпускаем офицеров запаса по военно-учетной специальности "военный журналист". Ежегодно около 120 офицеров запаса выпускается на нашей военной кафедре и из ниx 17 человек- военные журналисты. Количество зависит от того сколько потребует наше государство. В связи с неспокойной обстановкой в мире, где постоянно ведется информационная война, думаю что такая профессия как военный журналист очень нужна"-сказал начальник военной кафедры полковник Абесинов Руслан Серикович

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Просмотрено: 6928 раз Просмотров: 6928 опубликовал: Ruslan 17 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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