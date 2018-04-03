Айгуль Жилкишина

На прошлой неделе началась очистка озера вблизи аэропорта Алматы, где организаторы планируют собрать мусор для дальнейшей переработки. Экологическая инициатива “Молдир су” проводится для сохранения экосистемы вод Казахстана, а также для развития культуры раздельного сбора и переработки отходов. Когда уборка для нас станет не акцией, а потребностью?



Совместно с партнерами сотрудники компании Carlsberg Kazakhstan уже проводили работу по уборке территорий, расположенных на побережьях различных рек, озер и водохранилищ, в некоторых регионах страны. И до конца 2017 года запланирован сбор мусора на нескольких участках Алматы, Караганды, Атырау, Петропавловска и на озере Алаколь.

Примечателен тот факт, что в местах уборки мусор будет сортироваться и часть его сдадут для повторной переработки. В частности, утилизированный пластик пойдет на изготовление контейнеров для сбора мусора - для последующих акций по очистке территорий. Таким образом, идея о современном решении безотходного производства, хоть и в небольших масштабах, вовсе не утопична. Она может вполне успешно функционировать во всех казахстанских городах, когда из отходов пластиковой бутылки будут получать сырье для производства любой продукции.

Это вполне в духе внедрения новейших технологий в сфере “зеленой” экономики и возобновляемых источников энергии. Ранее уже сообщалось, что администрация Алматы выделила из бюджета 150 миллионов тенге для исследования показателей качества окружающей среды, а также мер по их улучшению. По данным пресс-службы акима города, по итогам заседания внеочередной XIV сессии маслихата работа будет проводиться с привлечением общественности, депутатов городского маслихата и независимых экспертов в области экологии.

Кроме того, для обслуживания территории парка “Медеу” было запланировано приобретение спецтехники и оборудования в размере 116 миллионов тенге. Для поддержания чистоты городских улиц планировалось дополнительно направить 571 миллион тенге на приобретение спецтехники и разработку проектно-сметной документации по строительству двух производственных баз.

По данным акимата, в текущем году в Медеуском районе проведут ремонт арычных сетей, набережных, русел и отдельных участков рек, а также установку 500 билбордов на перекрестках и пешеходных переходах на общую сумму более 364 миллионов тенге.



Новое - это

хорошо забытое

старое

Когда-то уборка территорий возле школ, детских садов, государственных учреждений и предприятий каждой весной была вполне обыденным делом - последняя апрельская неделя была временем всесоюзных субботников. Если убрать “политическую составляющую” с надутым бревном, то в основе своей остается просто поддержание чистоты в зоне обитания. Для взрослого населения.

Уборка не только пришкольной территории, но и ежедневное дежурство в классах было делом воспитания школьников. Сейчас все это делает технический персонал либо другие люди - в ходе какой-нибудь акции, один раз в несколько лет. Стоит ли удивляться, что дети, открывшие упаковку мороженого, чипсов или прочей снеди для прогулок, не оглядываются в поисках урны, а бросают обертки себе прямо под ноги. Они повторяют ровно то, что делают взрослые.

Раньше студентов отправляли на очистку Большого алматинского канала, Весновки и других рек. Это было замечательным поводом не идти на лекции, а, убираясь, завязывать новые или укреплять имеющиеся романтические знакомства.

Наконец, у властей было меньше головной боли, как выкроить средства для сохранения чистоты на некоторой части городской территории, хотя 22 апреля администрация ежегодно отправляла грузовики с лопатами и граблями, которые позже вывозили собранный мусор.

Но 25 лет назад вместе с водой выплеснули из ванной ребенка - ежегодные уборки территории, а главное рек и арыков. От последних зависит “непотопляемость” в нижней части города после весенних и осенних ливней.

Ситуацию 90-х годов, когда в Россию хлынули толпы проповедников самого различного толка (с целью наставить народ в глубинке страны на путь истины), хорошо описал Никита Михалков. Он изумлялся тому, что в государстве с тысячелетней православной историей промышляли религиозные идеологи из Европы и США. И какое-то время (недолгое, правда) им удавалось открывать молельные дома и религиозные общества, пока люди не вспомнили о собственных традициях.

Аналогия эта уместна в том плане, что теперь в Казахстане по инициативе зарубежных фирм проводятся гуманитарные акции, в том числе и по созданию комфортной среды нашего обитания. Мы абсолютно не против, мы только за. Просто возникает вопрос: а где наши зачинатели таких благих дел? Ведь у нас не всегда был такой город с переполненными урнами и контейнерами с отходами. Не всегда мусор выбрасывали через забор прямо в воды мимо протекающей реки.

“Чистому городу -

чистые реки”

Несколько лет назад одна из компаний с мировым именем (по производству безалкогольных напитков) также провела акцию по очистке русел рек Есентай и Малая Алматинка. О ней нам рассказал в более раннем интервью заместитель генерального директора ТОО научно-производственного и информационного центра “Казэкология” Николай Попов.

Тогда на каждом водоеме выбрали по три участка, и за каждым участком был закреплен вуз (пять университетов Алматы поддержали акцию) и ответственное лицо от ОО “Казахское общество охраны природы”, существующее, к слову, с 1963 года. Это было не единственное НПО, принявшее участие в операции по очистке рек, координатором которой выступила “Казэкология”. Разумеется, акиматы города и районов подключились к этой акции, оказав помощь.

Отрадно, что целью мероприятий была не только уборка территории как таковая, но и воспитательный момент. Чистота рек - это не просто результат проведенной работы, но и хорошее отношение к окружающей среде тех, кто принимал участие в той акции. В последние два десятилетия не все наши сограждане разделяют такую позицию.

Еще одной отличительной чертой того мероприятия было то, что организаторы специально выбрали те реки и те участки рек Алматы, где такие акции еще не проводились. Как правило, чаще подобные работы устраиваются в центральной и верхней частях города.

Хотелось бы отметить организационную сторону проведенной работы - для будущих акций по очистке алматинских водоемов. Для всех участников (за которыми закреплены конкретные места уборки) провели краткий инструктаж по технике безопасности работ на реке. Отметим, что не все современные школьники и студенты знают, что такое общественные работы и как необходимо себя вести на таких площадках.

Оказалось, что и хороший пример может быть заразительным - к волонтерам присоединились некоторые жители районов вдоль русел рек и приняли участие в уборке территории. Сбор бытового мусора производили с помощью грабель, лопат, укладывали отходы в специальные мешки и грузили в ЗИЛы, предоставленные районной администрацией. Более 800 человек убрали 16,14 квадратного километра территории, расположенных в водоохраной полосе. С территории шести участков вывезли по три машины с мусором, в общем 97,2 кубометра, или 486 тонн твердых бытовых отходов.

То, что эта экологическая акция проводится при поддержке зарубежных спонсоров, указывала зрелищная и гастрономическая сторона мероприятия: участникам раздавали напитки, сэндвичи и подарки. Кроме того, по итогам успешно проведенных мероприятий для участников были разыграны лотереи с ценными призами.

Замечательно, что у нас проводятся такие акции по очистке водных артерий города. Немного грустно, что горожан нужно “завлекать конфетками”. Еще грустнее оттого, что конфетки раздают приезжие - местным жителям нет дела до чистоты рек, арыков и улиц. Мы выражаем надежду, что очистка той территории, где мы живем, станет нормальным и регулярным процессом (как утренний душ и чистка зубов), а не разовыми акциями. Помните, как говорил Маленький принц: встать и начать убирать свою планету.