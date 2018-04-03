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Если много раз говорить “халва”, то слаще во рту не станет, но халвы все равно захочется

На стене висит ружье

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Несколько западных изданий в последние дни и недели публикуют материалы о перспективах Центральной Азии. Лейтмотив этих публикаций один - на Ближнем Востоке дело разгрома и уничтожения пресловутого ДАИШ подходит якобы к концу и теперь очередь, мол, за Центральной Азией - именно туда, скорее всего, направятся боевики. Тем более что “кто-то уже их туда направляет”.
Представительница российского МИДа Мария Захарова и вовсе дней десять тому назад заявила о том, что боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан перебрасывают (цитируем) “вертолеты без опознавательных знаков”. Какие это могут быть вертолеты? Чьи? Зловещим контекстом пронизывает: американские. Это не только в контексте Марии Захаровой, об этом пишут и те западные СМИ, с которых мы начали выше.
Обоснование этих (пока еще) подозрений просто, понятно и весьма убедительно. Противниками американцев на мировой игральной доске ныне считаются Китай и Россия. Нет, не ДАИШ или прочие бесчисленные исламистские группы, группировки, объединения и альянсы. Они никогда серьезной опасностью для США не были и в обозримом будущем вряд ли будут. В силу очень длинного ряда причин. А вот Китай и Россия - они реально опасны.
Перечислять, почему опасны, можно очень долго. Но и сами американцы это подчеркивают без объяснений в своих военных и внешнеполитических доктринах. И наш регион, то есть наша с вами Центральная Азия, - это как раз “нервный узел”, находящийся между этими странами, связывающий эти страны, влияющий на целые направления внешней и экономической политики этих стран. И узел этот довольно сложный, как все узлы, и довольно болезненный.
И вот теперь множество политологов с аналитиками уже довольно долго и довольно истерично гадают: станет ли центральноазиатское направление стратегическим у американских политтехнологов и конструкторов всяких там революций и радикальных группировок, будут ли американцы “вскрывать” этот наш “нервный узел”, начнут ли они здесь новую операцию по созданию очередного очага конфликтов и локальных (а может, и не только локальных) войн?
И, надо честно сказать, большинство, причем очень даже значительное, склоняется к тому, что наше направление одним из основных для американцев все-таки станет. Слишком уж сходятся у нас (на нас с вами) линии интересов и проблем для самых сильных государств мира сего, для крупнейших транс-, наднациональных, надгосударственных, надконтинентальных финансовых и прочих альянсов, компаний, объединений.
Если же это так и нам предстоит стать регионом очередной большой геополитической (или, как говорят сейчас, гибридной) драки, то как все это может происходить?
Есть такой американский журналист-расследователь Роберт Перри, который прославился когда-то разоблачением ЦРУ в ходе скандала “Иран-контрас”. Вернее, разоблачил он не все ЦРУ, а некоторых его функционеров, которые осуществляли операцию по нелегальной продаже оружия Ирану в обход даже своего руководства. Оружие продавали, а деньги давали никарагуанским боевикам-антикоммунистам. Но сейчас не об этом.
Говорят и пишут о Перри разное, и даже пишут, будто он всегда был связан с американской разведкой, причем с разной. Потому что она огромная и разная. Но то, что Перри человек осведомленный, сомнений на Западе ни у кого нет. Так вот, он тоже отметился два дня тому назад своей публикацией о том, что может ожидать Центральную Азию.
А ожидать, по его мнению, может реализация некой “комплексной операции”, включающей в себя как действия боевиков на севере Афганистана, причем и на границах с Туркменистаном и Таджикистаном, так и на границе с Ираном. Ну и, конечно же, активизация группировок внутри Китая, Ирана и постсоветских центральноазиатских республик. А такие группировки, как пишет Пэрри, есть, и их немало. И они якобы ждут-пождут сигнала и нужного момента.
Поэтому сообщения о том, что кто-то перебрасывает в Афганистан (а по версии Перри - и в Пакистан) боевиков, его отнюдь не удивляют. Удивляет лишь то, что об этом заявил только российский МИД, а вот другие вероятные участники предстоящих событий этого как бы и не видят.
Не знаем, насколько можно верить в эти рассуждения американского журналиста, но игнорировать их тоже, наверное, не следует. Слишком много об этом говорят и пишут и слишком уж упорно об этом не говорят и не пишут те, кто обязан вести информационную работу от имени власти и спецслужб. Те бодрые сообщения-рапорты об уничтоженных или распущенных группах исламистов мы в расчет не берем. Это не информационная война, а довольно примитивная пропаганда. Информационные войны ведутся совершенно по-другому. И они ведутся, но лишь с одной стороны.
И это слишком уж явно видно. И это тоже беспокоит.

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Просмотрено: 8000 раз Просмотров: 8000 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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