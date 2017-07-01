Ольга Шишанова

В минувшую пятницу представители китайской железной дороги и АО “НК “КТЖ” в очередной раз встретились в Хоргосе, чтобы обсудить возможности увеличения объемов транзитного грузопотока до двух миллионов тонн



АО “Международный центр приграничного сотрудничества “Хоргос” начал свою работу в декабре 2012 года. За это время транзитный грузопоток между двумя странами достиг цифры 1,35 миллиона тонн. Однако, по словам начальника управления станции Хоргоса Ма Инона, несмотря на растущий грузопоток между КНР и Казахстаном, за последние шесть месяцев он вырос на 672 тысячи тонн, станция, пропускная мощность которой достигает 15 миллионов тонн, не использует свой транзитный потенциал в полную силу.

При этом из Казахстана в Китай доставляется только 30 процентов грузов. Все остальное - товары из стран третьего мира, что транзитом идут через Казахстан в КНР, в основном автотранспорт. Но именно эти показатели растут быстрее всего, тогда как Казахстан отстает в цифрах по поставкам, несмотря на экспорт муки и зерна, причем не только первого и второго классов, но и третьего, которое сегодня, как оказалось, весьма востребовано в китайской провинции Синьцзянь (СУАР).

Дело в том, что, как сообщил нам начальник производства научно-биологических компонентов СУАР Джао Фенхэ, автономный округ не так давно начал активно скупать казахстанское зерно третьего класса, в которое затем добавляет свои компоненты, в конечном итоге отправляя его на корм скотине. Известно, что Синьцзян-Уйгурский автономный район развивается семимильными шагами, в том числе в такой области, как животноводство.

Казахстанские чиновники Минсельхоза также считают это большим достижением, поскольку не так давно китайской таможенной службой к казахстанскому зерну (любой классности) предъявлялись требования, которым было довольно трудно соответствовать.

Что касается дальнейшего двустороннего транзита, который сегодня во многом развивается под эгидой проекта “Один пояс - один путь”, то главенствующую роль тут играет Ланьчжоу-Синьцзянская железная дорога, что проходит по территории Китая, соединяя СУАР с остальной территорией страны.

Так, от самой восточной точки КНР - Ланьчжоу - до Урумчи почти две тысячи километров, тогда как на западе китайская станция Алашанькоу (в 15 километрах от китайского Хоргоса) соединена со станцией Достык, расположенной в Казахстане. Далее Ланьсиньская железная дорога плавно переходит в участок второго Евроазиатского континентального моста, что тянется от Восточного Китая до Роттердама в Голландии. Часть этой железной дороги, проходя по территории РК, воспроизводит древний Шелковый путь.

При этом с казахстанской стороны груз на таможне практически никогда не простаивает. В основном груз прибывает на станции перехода с китайской стороны. Во-первых, потому что морские порты находятся очень далеко от “сухого” порта Хоргос. Во-вторых, технические просчеты. То есть ширина рельсов, из-за чего приходится менять колесный состав, причем дважды - первый раз перед пересечением казахстанской границы, второй - перед странами ЕС (возвращая к первоначальному варианту - Китай и ЕС придерживаются в этом плане единого стандарта).

Не случайно китайская сторона ожидает, что проект “Один пояс - один путь” серьезно повлияет на развитие логистики между Китаем и пятью странами Центральной Азии, особенно Казахстаном, увеличив пропускную способность. Кроме того, добавим, что для увеличения не только грузопотока, но и развития пассажирского движения в рамках “Один пояс - один путь” 7 июня 2017 года был запущен международный пассажирский поезд сообщением “Урумчи - Астана”.



Инин - Хоргос - Астана