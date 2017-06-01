Алан Байтенов

Китай собирается добывать криптовалюту в Казахстане. Нацелены соседи в первую очередь на Павлодарскую область. По крайней мере, такое предложение сделали Булату Бакауову, который является главой региона. Он сейчас находится с рабочей поездкой в КНР.

Руководитель обещал подумать и исследовать этот вопрос со всех сторон. Известно, что ранее за приобщение Казахстана к новым видам независимой валюты высказывался ряд чиновников. В частности, звучали также предложения о том, чтобы территорию ЭКСПО сделать “криптодолиной”.

А это уже к слову. Мировые СМИ сообщают: ЦБ Китая проводит масштабные чистки рынка цифровых валют. Позавчера, 20 сентября, все биржи должны были предоставить план по выходу с рынка криптовалют, а до конца сентября завершить свою работу на территории Китая. По крайней мере, об этом говорит китайское издание Caixin



Все это серьезно ударило по стоимости криптовалют. Но обо все по порядку. Информация официальная: сообщение о китайском предложении размещено на сайте акимата павлодарской области. Суть примерно в следующем. Китайские предприниматели, а именно представители компании “Мауе”, предложили разместить на территории Павлодарской области “майнинговый хаб”. Некий сервер, суперкомпьютер, который обладает неограниченным (позволяет добавлять вычислительные блоки) количеством вычислительной мощности (и таким же потреблением электроэнергии) и занимается “майнингом” криптовалюты. Если очень упрощенно - “добывает” ее (mining - добыча), производя операции вычисления, необходимые для работы всей системы расчетов использования определенной криптовалюты в мире. Тем самым за эти “услуги”, а именно за предоставление вычислительных мощностей, что обеспечивают работоспособность части всей системы, владельцы суперкомпьютеров (их еще называет “майниговыми хабами”, “фермами”) получают определенное количество криптовалюты. Чем больше ты закрыл потребностей, тем больше ты получил единиц криптовалюты. При описанной процедуре - “биткоинов”. Чем приглянулся Казахстан, и Павлодар в частности? Причина, по словам Дван Джу Ни, представителя упомянутой компании, в том, что стоимость электроэнергии в Казахстане по сравнению с Китаем ниже примерно в шесть раз. Ведь основной ресурс, необходимый для обеспечения вычислительных мощностей, это и есть электроэнергия.

Можно ли предположить, что у Китая нет места или достаточного количества электроэнергии для размещения дополнительных майнинговых мощностей? По словам Дван Джу Ни, “ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 миллионов кВт в час”. То есть, согласно информационному ресурсу акимата, невероятные 300 ГВт электроэнергии. Мы все же сомневаемся в этой цифре. Поэтому можем предположить, что здесь есть некоторая неточность. Но даже если речь идет о 300 мВт, то это все равно невероятное количество энергии, которое потребляет целый небольшой город.

Однако есть и другой момент. И приход китайских “шахтеров”, возможно, связан не только с большим количеством потребляемой энергии. Дело в том, что ЦБ Китая начиная с сентября проводит серьезные чистки на рынке криптовалюты. Так, 4 сентября Центробанк КНР запретил проведение ICO (Initial Coin Offering) - это процедура привлечения инвестиций в проекты по выпуску криптовалют. Более того, признал их незаконными и потребовал прекратить операции. А все средства, что привлекли от инвесторов, должны были возвратить.

После этого, когда стало понятно, что рынок новых денег скорее всего лишится столь невероятного количества потенциальных клиентов и, собственно, крупнейшей экономики мира, первый из “криптов” - биткоин - начал падать. Всего за полмесяца он потерял около 30 процентов стоимости в пересчете на доллар США. То есть обесценился с почти пяти тысяч до трех с небольшим. Но об этом мы еще расскажем.

Казахстану история с такой валютой, что независима от валютных войн и потрясений, понравилась. В частности, этой темы касались на Астанинском экономическом форуме. И это, кстати, могла быть не обязательно “крипта”.

В конце августа государство начало смотреть на историю с “биточками” и им подобными внимательнее. В частности, Бахыт Султанов, министр финансов, отметил, что эта система, собственно основанная на принципе блок-чейн, интересна как открытая и универсальная. Поэтому предлагали внедрить ее в сфере налогового администрирования. А вот с самой криптовалютой лучше не торопиться: “Есть мнение - поскольку система криптовалют не регулируется, то могут возникать условия для надувания определенных пузырей”.

Курс почти в пять тысяч баксов за один биткоин. А также рост почти на “соточку” долларов в неделю. А теперь и падение на 30 процентов всего за половину месяца. Нечто похожее, наверное, и имел в виду Бахыт Султанов, рассказывая о рисках владения электронными деньгами.

Однако известно, что, к примеру, в Швейцарии, где, несомненно, понимают в деньгах, относятся к “крипте” нормально. В частности, в городе Цуг разрешено принимать криптовалюту в качестве оплаты за оказание государственных услуг. Тем самым, рассказывают специалисты, хитрые “цуги” ищут возможности зацепится хоть за какие-нибудь признаки и научиться идентифицировать того, кто оплатил “криптой”. Мол, приобретая государственную услугу, человек раскрывается без остатка.

Кстати, управляющий международным финансовым центром “Астана” Кайрат Келимбетов на днях презентовал план МФЦА. Согласно этому плану, территория ЭКСПО должна стать своего рода “криптогаванью” и “криптодолиной”. То есть биржей совершенно иного формата. А еще у независимых экспертов есть мнение, что инвестиции в страну в виде криптовалюты - очень удобный способ оздоровить экономику. В основном, учитывая анонимность источника финансирования - в смысле, когда нет необходимости оглядываться на политику и принципы.

Отказ официального Китая от криптовалюты и закрытие на его территории крупнейших криптобирж может стать серьезным толчком для развития отечественной “криптогавани”. Собственно, у “их” инвесторов выбора нет, кроме как идти за рубеж - отказываться от продолжения “добывать “крипту”, то есть отказаться обеспечивать работу учета финансовых операций криптовалют, подобно смерти всей системы цифровых денег. То есть реальная возможность потерять уже вложенное. Напомним, что именно в Китае находятся наиболее крупные в мире “фермы” по добыче криптовалюты. И вот здесь, наверное, стоит не торопиться и продумать свои условия сотрудничества - у Казахстана богатый опыт (как удачный, так и не очень) работы с инвесторами. Напомним, “крипты” в физическом виде не существует. Ее можно только обменять на что-то. И то, если разрешат и поддержат. Естественно, ее не сбросишь разом таким объемом - обесценишь. Единственный выход для инвесторов, это выводить себя из-под удара постепенно.

Ну а теперь вновь вернемся к мировым новостям “крипты”. И вновь Китай. Сегодня идет массовое закрытие криптобирж и обменников. Многие крупнейшие криптобиржи уже объявили: 30 сентября закрываемся. А именно BTCChina и ViaBTC. 13 сентября резко негативно относительно “крипты” высказался глава одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase Джеймс Даймон - он прямо назвал биткоин мошенничеством. И пригрозил увольнением любому сотруднику, который окажется причастен к операциям с биткоином. Призвала быть осторожной с криптовалютами и Эльвира Набиуллина, глава Банка России, назвав криптовалюту очень рискованной инвестицией в возможную пирамиду.

К сведению, и в США, и в России этот вид денег пока не запретили. И напомним, Казахстану пока предлагают лишь продавать электричество.