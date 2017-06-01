Внутри всякого города всегда есть другой город



Прогулки во сне и наяву На этой неделе произошло-таки историческое событие в жизни южной столицы - открылась пешеходная часть улицы Панфилова. Почему мы придаем этому такое значение? Признаться, не очень-то верилось, что этот, очень многими критикуемый проект, увенчается завершением. Да еще и успешным завершением. А то, что завершение перестройки улицы стало успешным, несомненно.

И не только потому, что в день открытия пешеходной зоны по улице прошелся и проехал на электрокаре глава государства, которому все сделанное очень понравилось, хотя такая оценка очень дорогого стоит. Новую улицу сразу же оценили прежде всего сами алматинцы, в первый же день во множестве ее посетившие, погулявшие по ней вдоволь, полюбовавшиеся и новой мостовой, и красивыми стильными скамейками, и оригинальными фонтанами.

Редко, очень даже редко кто-то хвалит наш городской акимат, разве что его собственная пресс-служба, но в этом случае мы не можем сдержаться - нам тоже это новшество чрезвычайно понравилось. Ведь это не просто пешеходная зона и своеобразная культурная алматинская гуляющая площадь, которая несомненно станет одной из наших оживленных общественных городских артерий, по которой будут пульсировать наши энергетические потоки. В минувшую среду это почувствовалось в полной мере.

Это также знаменательно потому, что произошло аккурат в десятилетие, когда уничтожили квартал так называемых “косых” домов возле пересечения улиц Шевченко и Абылай хана. Да, в эти дни ровно десять лет назад сносили последние мощные кирпичные стены, возведенные в 30-х годах прошлого века. Причем стены эти аккуратно разбирались рабочими, а кирпич бережно складывался в грузовики и куда-то увозился. Кирпич-то был очень крепкий, а стены домов “косых” - почти по полтора метра толщиной.

А ведь те, кто выступал за снос этих домов, утверждали, в том числе и с телеэкранов, что снести собираются “ветхие постройки полувековой давности, которые опасны для жизни”. Вот только жильцы были с этим почему-то не согласны. Потому что знали, что их дома - это сейсмоустойчивые бастионы с крепостными стенами и обнесенные сейсмическими рвами по метру шириной. Рвы позже засыпали, но от этого устойчивость домов не уменьшилась.

Что обещали возвести на месте “косых домов”? Ну, конечно, гостиницы, торговые центры, разбить зону отдыха. Сейчас там просто пустырь, кое-как облагороженный, но уже давненько запущенный и называемый почему-то сквером. Хорошо хоть высоченный забор, окружающий пустырь, несколько лет назад снесли, а то был это уже хорошо освоенный бездомными “приют” под открытым небом.

Кстати, президент Назарбаев, посетивший на этой неделе Алматы, указал на то, что город за последние годы потерял свыше пяти тысяч деревьев и это нанесло серьезный ущерб городской экологии. И при этом глава государства поручил, помимо прочего, не снижать усилий акимата по озеленению Алматы, а также по реконструкции арычной системы.

Выполнит ли акимат и этот наказ президента? Посмотрим. Правда, до сего времени с выполнением указаний главы государства в Алматы было как-то не очень. Вспомним хотя бы легкорельсовый транспорт, внедрить который Нурсултан Абишевич поручал акимату в том же 2007-м, когда сносились “косые” дома. Причем построить новые транспортные магистрали нужно было, согласно поручению президента, не только в самом городе, но и связать ими город с “Медеу” и “Шымбулаком”.

Где же этот транспорт? - хотим мы сегодня спросить. Не будем напоминать и о других президентских наказах, зачем сегодня о печальном. Все-таки что-то да делается. Во всяком случае, город и в самом деле (говорим прежде всего о его центре) преобразуется.

Осталось лишь пожелать, чтобы и на дворы алматинские обратили самое пристальное внимание, потому как становятся они бесплатными парковками, через которые честному пешему жителю окрестных домов даже и пройти порой затруднительно.

Хотелось бы, чтобы и на, извините, мусорные наши дела тоже как-то ответственно посмотрели наши городские власти. А то центр все больше европейский, а вот грязь и скопления мусора в тех же дворах и в прочих местах совсем не европейские.

Ну, собственно, и нам, алматинцам, нелишне было бы за собой понаблюдать - как мы относимся к своему прекрасному городу. Как кое-кто из нас варварски ломает те же скамейки, как антисанитарно ведет себя на улицах и в скверах, как мы выбрасываем мусор, не желая порой его даже цивилизованно донести до указанных емкостей. Потому что акимат акиматом, но нас-то гораздо больше, и делается все акиматом, казалось бы, для нас, а получается, что мы этого как бы и не понимаем.

И все же... Вот когда впервые в городе сделали пешеходной часть улицы Жибек жолы, народ моментально нарек эту часть Арбатом. А нам жгуче интересно - как народная мудрость наречет теперь пешеходную часть улицы Панфилова? Может быть, Агорой?