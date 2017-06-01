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Жаркая осень террористов Исследования

Александр Мироглов
Полное уничтожение предполагаемых незаконных вооруженных формирований было основной целью очередной фазы стратегических учений “Каратау-2017”, которые прошли в поселке Гвардейский на полигоне Матыбулак

Активная фаза учений продемонстрировала, что Вооруженные силы Казахстана могут не только зрелищно выступить перед наблюдателями, но и в случае реального военного конфликта действовать быстро и эффективно.
На этот раз военные подразделения нанесли массированный удар по целям - предполагаемым укреплениям боевиков. Задача - полное уничтожение позиций и живой силы незаконных вооруженных формирований.
- Основная цель учений - проверка состояния боевой готовности и способности органов управления войсками к выполнению задач по подготовке и ведению специальной войсковой операции, организации взаимодействия между частями и соединениями родов войск, а также совершенствование приемов и способов ведения учебно-боевых действий, - сообщили в Министерстве обороны РК.

 

 

Сначала по боевикам из тяжелых гаубиц и реактивных систем залпового огня “ударила” артиллерия. Параллельно наземные силы поддерживала авиация. Далее в “бой” вступили бронетанковые войска при поддержке пехоты, целью которых было уничтожение оставшихся огневых позиций противника.
Учения “Каратау-2017”, пожалуй, одни из самых масштабных со времен обретения Казахстаном независимости, начались 12 сентября и продлились 10 дней.
В них приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли Военно-морских сил.
 Отличаются от обычных они тем, что все воинские части мотострелковых подразделений перебросили в незнакомые им ранее местности, и там они действовали в совершенно непривычных условиях.
Многокилометровые марш-броски под прикрытием брони в места укрепрайонов предполагаемого противника, развертывание командных пунктов и инфраструктуры, обеспечивающей полную боеготовность частей и подразделений... Вот лишь малая часть проделанной работы.
Больше всех “досталось” на “Каратау-2017” инженерно-техническим подразделениям. Ведь именно от них зависели мобильность и безопасность военных.

 

 

Им пришлось и местность для лагерей расчищать, и дороги прокладывать, и передвижные кухни, бани и заправочные пункты для техники организовывать. Помимо этого они установили минно-взрывные заграждения, а связисты - линии передачи информации, как голосовой, так и другой, что позволило управлять всеми задействованными в учениях подразделениями.
- Благодаря четкому управлению штаба, оперативной передаче необходимой информации, а также высокому профессионализму офицеров и военнослужащих по контракту со всеми поставленными задачами подразделения справились в полном объеме и в короткие сроки, - сообщили в Министерстве обороны.

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Просмотрено: 4912 раз Просмотров: 4912 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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