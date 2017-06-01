Ольга Шишанова

С наступлением осени в Казахстане участились случаи лесных и степных пожаров - по сравнению с прошлым годом их количество возросло в несколько раз



Официальная статистика только разводит руками - с начала пожароопасного периода нынешнего года на территории страны произошло 658 природных пожаров, из них 517 лесных и 141 степной. Тогда как в прошлом году это количество было намного меньше - 270 лесных пожаров и всего 19 степных возгораний. Площадь, пройденная огнем, составила почти 850 тысяч гектаров.

Службы ЧС грешат на сухие грозы и на то, что в хвойных лесах, а именно они оказались наиболее уязвимыми перед огненной стихией, основной покров состоит из мхов и лишайников, потому и пламя огня распространяется так стремительно. Из-за этого фактора якобы горели леса в Акмолинской области, а в Костанайской даже пришлось эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов - лесостепной пожар начался всего в семи километрах от села Березово.

Несмотря на прохладную погоду по всему Казахстану и даже раньше установленных сроков начавшийся отопительный сезон, сегодня хуже всего дела обстоят в лесах Восточного Казахстана. Там огонь не только имеет множество локальных точек возгорания, переходящих одна в другую, но и грозит перекинуться на леса горного Алтая, находящиеся на территории России. Больше всего пожарам подверглись леса в Бескарагайском и Бородулихинском районах, а также лесопосадки на окраине Семипалатинска. Во всех случаях противопожарные службы ЧС задействовали не только десятки единиц специализированной техники, но и вертолеты с водой, что говорит о серьезности происшествий. Да оно и немудрено - как раз на территории Восточного Казахстана с начала года зафиксировали более 150 лесных пожаров и 560 степных возгораний.

Мы уже писали, что в этом регионе весной в результате перехода степного пожара на территорию лесного фонда резервата “Ертыс орманы” огонь прошел свыше тысячи гектаров непокрытой лесом площади. И только случайная смена направления ветра помогла избежать более серьезного пожара, который мог бы потом начаться уже на территории лесного государственного заповедника.

Кроме того, согласно данным ЧС ДВД РК, лесные пожары на больших площадях были на территории государственных лесовладельцев Жамбылской (9107,8 га), Костанайской (199 га), Западно-Казахстанской (195,3 га) и Павлодарской (107 га) областей. Любопытно, что почти в 80 случаях лесные пожары зафиксировали как “от неустановленных причин”. Вот только от каких именно? Самовозгорание во всем мире, кроме торфяных лесов, находится на самой низкой отметке в качестве подобных факторов лесостепных пожаров.

И еще. Местные исполнительные власти сетуют на то, что якобы отсутствие средств пожаротушения в акиматах сельских округов не позволяет им своевременно ликвидировать степные пожары. Но тогда на что уходят средства, которые исправно выделяют из государственного бюджета на содержание лесов? Почему-то в Южно-Казахстанской области их хватает, хотя этот регион не может похвастать таким количеством лесных массивов, как, скажем, ВКО. Но по иронии судьбы именно на востоке республики степные пожары переходят на земли государственного лесного фонда, находящиеся под охраной.

Может быть, причина в том, что в ВКО с каждым годом снижаются разрешенные объемы заготовки древесины? И тогда на “помощь” приходят такие “естественные” причины, как степные возгорания, плавно переходящие в лесные пожары, после которых под шумок запросто можно все списать на санитарные чистки, на самом деле вместо поврежденных вырубая здоровые деревья. Чтобы убедиться в правдоподобности подобного предположения, достаточно взглянуть на фото, сделанные со спутников, благо центр космической деятельности Казахстана может их предоставить. Вот только почему-то спутниковое слежение плохо реагирует на лесные пожары, либо просто нет заинтересованных органов, которые бы это отслеживали и вовремя принимали соответствующие меры. Так же как не наблюдается ужесточения законодательства в этом вопросе, потому что смешное наказание (факт поджога физическим лицом еще надо доказать) предполагает лишь размер штрафа от пяти до десяти МРП (один МРП = 2121 тенге). Про то, что в “деле” участвует лицо юридическое, и речи не идет, тем более что тогда наказание возрастает в разы - до семи лет лишения свободы.



Астана