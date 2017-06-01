Алла Иванилова

Казахстан охватила массовая цифровизация. В ближайщем будущем во многих селах появится высокоскоростной интернет



Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. И многие страны понимают, что успешное будущее за развитием цифровых технологий. В Казахстане давно шла подготовительная работа в этом направлении и теперь предстоит реализация практической части. В рамках проекта госпрограммы “Цифровой Казахстан” предусмотрено направление по обеспечению населения высокоскоростным интернетом и сокращению цифрового разрыва между селом и городом. На сегодняшний день все 122 города и около 1200 сельских населенных пунктов имеют высокоскоростной доступ к сети интернет, а это почти 73 процента населения. В дальнейшем планируется провести линии связи в 1800 сел и таким образом еще более двух миллионов казахстанцев смогут пользоваться благами цивилизации. Прежде всего в приоритете объекты социальной сферы - образования и здравоохранения. Именно в этих сферах планируется ряд реформ, которые неразрывно связаны с “цифровым форматом”.

На сегодняшний день большинство школ Казахстана имеют доступ к цифровым образовательным ресурсам, а это более 80 тысяч материалов, среди которых видео, интерактивные и мультимедийные уроки на трех языках. Чтобы технологии, в разработку которых вложили немало бюджетных денег, оправдывали свое предназначение, необходим доступ к высокоскоростному интернету. В целом ситуация по республике неплохая - к Всемирной сети подключили 98 процентов, или 6956 школ, однако из них к широкополосному интернету со скоростью от 4 мегабит в секунду - всего лишь 2400, или 34 процента школ. В учебных заведениях, где нет прямого выхода к Мировой паутине, за счет школьного сервера обеспечивается офлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам. Особенно сложно в малокомплектных школах, из которых широкополосным доступом к интернету обеспечено всего 11 процентов, или 360 учебных заведений. Остальные используют спутниковые технологии, тарелки, Казтелерадио и сотовую связь 4G. По мнению министра образования и науки Ерлана Сагадиева, полная цифровизация системы образования в стране позволит повсеместно использовать электронные дневники и уйти от бумажной отчетности. В дальнейшем, когда до сел дойдет качественный интернет, планируется, что у каждого ученика будет свой личный кабинет, где будет храниться вся информация от детского сада до Phd: оценки, олимпиады, дипломы и так далее.

В сфере здравоохранения, где уже многое перевели в цифровой формат и планируется внедрение обязательного социального медицинского страхования, в глубинке работают еще по старинке. В городах и районных центрах больницы и поликлиники стопроцентно обеспечили интернетом. А из 166 районных и сельских учреждений здравоохранения к Всемирной сети подключено 85 процентов, а в населенных пунктах от 50 до 800 человек всего четыре процента медпунктов имеют такую “роскошь”. Таким образом, в системе здравоохранения количество неподключенных объектов составляет 3715 из 6030. В ближайщие годы планируется обеспечить широкополосным интернетом 1700 организаций здравоохранения, что составляет 50 процентов. Тем, кто останется “не у дел”, предлагают рассмотреть другие способы связи, в частности, услуги телефонных операторов.

Реализация проекта по обеспечению сел высокоскоростным интернетом запланировали на 2018-2020 годы. Уже готов список сельских населенных пунктов, где появятся “блага цивилизации”. В целом до 2021 года проведут волоконно-оптические линии связи протяженностью 24 тысячи километров. В результате планируется обеспечить скорость доступа в интернет до 20 мегабит в секунду, а также подключить почти две тысячи школ и 1200 точек в учреждениях здравоохранения и местных госорганах.

Естественно, такие наполеоновские планы требуют значительных финансовых вложений, и государство их одномоментно не сможет осилить. Поэтому решили использовать принцип государственно-частного партнерства. Для этого выбрали модель сервисного контракта - закупа долгосрочной услуги. Мерой господдержки здесь будет выступать гарантия потребления. Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет ежеквартально вводить сети в течение трех лет, а государство в эти 14 лет обеспечивать гарантированный закуп услуг. Власти уверены, что такие меры будут иметь серьезный социально-экономический эффект за счет расширения охвата электронной торговли, услуг электронного правительства, инструментов интерактивного образования, здравоохранения и многого другого.



Астана