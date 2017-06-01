Алла Иванилова

В Казахстане планируют внести поправки в законодательство по вопросам страхования, которые, по словам чиновников, позволят повысить качество и при этом снизить стоимость страховых услуг для населения и бизнеса



На прошедшем этим летом в столице X Астанинском экономическом форуме “Новая энергия - новая экономика” говорилось о том, что необходимо разрабатывать новую модель инклюзивного и устойчивого экономического роста, а это потребует проведения целого комплекса институциональных и структурных реформ. Власти Казахстана уже приступили к “перезагрузке” финансового сектора страны. На недавнем заседании правительства председатель Национального банка Данияр Акишев презентовал проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности”. В этом документе есть ряд новшеств, позволяющих оживить страховой рынок, который за все предыдущие годы так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов и находится в “зависшем” состоянии. По-прежнему экономическая лепта, внесенная рынком в развитие экономики страны, остается крайне незначительной. Размер страховых премий и активов всех страховых организаций за последние 10 лет не превышает одного процента и двух процентов к ВВП соответственно. “Мы проигрываем не только развитым странам, например, в странах ОЭСР премии к ВВП - 7,5 процента, но и многим нашим соседям на постсоветском пространстве”, - констатировал главный банкир страны Данияр Акишев. Чтобы изменить ситуацию, планируется поменять подходы и идти в ногу со временем. Как считает глава Нацбанка, замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке - с другой требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке. Поправки в законодательство направлены на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но и в регионах страны, повышение качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, усиление защиты прав потребителей страховых услуг, обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.

В частности, планируется развивать онлайн-страхование. Сегодня в мире доля онлайн-покупателей составляет 40 процентов. В 2015 году 79 процентов потребителей выразили готовность купить страховку через электронные каналы в ближайшие годы. Так, более 70 процентов жителей Великобритании покупают страховку посредством телефона или сети интернет. Во Франции доля клиентов, приобретающих полис онлайн, составляет около 50 процентов. В Казахстане правовая база не позволяет внедрить страхование в электронной форме, но этот пробел чиновники намерены восполнить, и любой казахстанец сможет заключать договоры через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или страхового агента, а также обратиться онлайн за получением страховых выплат. Соответственно, выдвигаются определенные требования к автоматизации и интернет-ресурсам страховых компаний, защите персональных данных и кибербезопасности.

Еще один “изъян” в законодательстве намерены исправить государственные мужи. Это касается защиты интересов казахстанских туристов. В частности, сейчас страховые выплаты можно получить только после возвращения в Казахстан и на основании вступившего в законную силу решения суда, а не в момент наступления страхового случая. Отсутствует исчерпывающий перечень событий, при которых возникает право на получение страховой выплаты. Также остается неадекватной сумма страхового покрытия пострадавших туристов. Правительство намерено исправить ситуацию. В частности, предусматривается переход к обязательному страхованию имущественных интересов туриста, выезжающего за рубеж. Эти функции закрепят за операторами в сфере выездного туризма. Также разработают специальные программы, которые включают базовые риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью: несчастный случай, экстренная или неотложная помощь, репатриация. За счет охвата стоимость страхования будет невысокой - около 340 тенге в день, а страховое покрытие - от 3,4 до 17 миллионов тенге.

Представленный законопроект также предлагает по опыту многих стран введение вмененного страхования. Его преимуществом является то, что условия страхования определяются не специальным законом, а договором между сторонами.

Однако какое бы ни было идеальное законодательство, оно не заработает, пока его не будут неукоснительно соблюдать. Как известно, судебные тяжбы по истребованию страховых выплат затягиваются порой надолго. Поэтому необходимо строго наказывать деньгами те страховые компании, которые допускают проволочки. К примеру, чем больше затягивают по срокам страховую выплату, тем выше будет ее сумма. Кроме того, учитывая нерасторопность страховщиков, необходимо, чтобы государство выступило неким “гарантом” и фигурировало третьей стороной в договоре. Чтобы не ждать, пока пройдут все судебные тяжбы, государство могло бы выплачивать страховку, а потом истребовать ее у компаний. Ведь зачастую, когда наступает страховой случай, деньги крайне необходимы здесь и сейчас, а не потом. В этом же случае попавшие в ситуацию граждане могут смело брать кредиты под любые проценты, чтобы компенсировать ущерб. Ведь платить по ним придется страховой компании. Поскольку та будет иметь дело уже не с простым человеком, а с государством, платить ей придется больше в разы и при этом наверняка (с государством шутки плохи). При таком подходе страховщики, возможно, станут более ответственными.



Астана