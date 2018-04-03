Сплетня от рейтинга отличается только отсутствием цифр



Что в рейтинге тебе моем? Давненько мы не смотрелись в рейтинги. Да, признаться, не очень-то и хотелось, потому как все эти показатели “самых счастливых стран мира”, “самых безопасных городов” или “самых технологических, прогрессирующих экономик” вызывают все сильнейшее недоверие. И далеко не только у нас.

Но вот на днях снова пришлось обратить на это явление внимание в связи с публикацией рейтинга “по индексу глобальной конкурентоспособности” Всемирного экономического форума. Оказалось, что Казахстан почему-то опустился в нем с 42-й (этой в предпоследней редакции рейтинга в 2015 году) на 57-ю позицию. А вот в последней редакции мы были на 53-м месте, то есть спустились ныне на четыре строки. Уточним еще, что рейтинг составлялся по показаниям 137 стран мира.

Сорок второе место было для нас пока в этом перечне наивысшим. И вот тогда, два года назад, все проправительственные эксперты, политологи, СМИ и просто граждане отметили, что поставленная перед нами цель войти в определенный период в число тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира уже вот-вот будет достигнута - осталось каких-то двенадцать “ступенек” преодолеть. И если учесть, что страна наша уверенно прогрессирует в достижении этой цели, несмотря на кризис и падение цен на наши энергоносители, то говорит это только об одном - идет она верным путем и никакие мировые катаклизмы ей на этом пути помешать просто не могут.

Нет, мы тоже считаем, что идем правильным путем и наше вхождение в означенное число самых конкурентоспособных вполне себе достижимо. Почему бы, собственно, и нет? Все, казалось бы, есть у нас для этого вхождения, правда, все эти годы, после того как перед нами поставили такую задачу, пытались выяснить или уточнить - о какой конкурентоспособности шла речь?

Ну, например, конкурировать с кем и в чем? Вот, например, нашими соседями по вышеозначенному рейтингу стали Филиппины (56-е место) и Руанда (58-е). В связи с этим поневоле вспыхнет вопрос: мы менее конкурентоспособны, чем Филиппины и чуть-чуть более конкурентоспособны, чем Руанда? И тем более интересно - в чем и где?

Составители рейтинга считают, что главными проблемными факторами для бизнеса в Казахстане являются “доступность финансирования, коррупция, недостаточность образованности рабочей силы, инфляция, налоговые правила, неэффективная государственная бюрократия”. Вот только не совсем ясно, как сопоставить все эти факторы и связать словом “доступность” понятия “финансирование” и “коррупция”? Ну то, что коррупция у нас вполне себе доступна везде и всюду, пояснять не надо, а вот насчет финансирования бизнеса - это как? Оно слишком доступно или наоборот?

И еще нам мешают “неразвитые финансовые рынки, в частности, банковский сектор, вопросы права на собственность, независимость судей”. Мы так понимаем, опять же, из-за смысловой недоработки перевода доклада по-русски все это звучит несколько противоречиво. Ну как, например, “независимость судей” может мешать развитию бизнеса? В общем, и так понятно, о чем речь.

В целом же аксиому так называемой конкурентоспособности вновь подтвердили - отнюдь не природные ресурсы, которые залегают под землей или под морским шельфом, являются залогом экономического благополучия страны. А главным “ресурсом” всегда и во все времена были люди. Развитые, образованные, организованные, целеустремленные. Звучит, быть может, излишне как-то выспренно, но даже этот рейтинг вновь показал, что лидерами в мире по-прежнему остаются такие страны, как Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды, Германия.

Но если американская экономика очень уж большая и очень диверсифицированная, чтобы котироваться не ниже первой десятки, то вот Швейцария или Сингапур - это как раз-таки самое что ни на есть подтверждение этого человеческого правила. Ни нефти, ни металла, ни урана, ни обширных посевных площадей. Только лишь не совсем понятные нам люди, которые на работу выходят всегда через день после самых даже очень больших праздников, которые живут почти без коррупции (если сравнить их уровень этого явления с нашим), которые избегают лишних затрат на грандиозные форумы, выставки, чемпионаты, международные конференции, которые...

Если подытожить, то нежелание заглядывать в разные там рейтинги после всего этого у нас вновь появилось. И заглядывать в них мы на какое-то время точно воздержимся. Потому что интерпретировать все эти показатели и выкладки можно и так и эдак. На нашем уровне жизни все эти выкладки все равно никак не отражаются, а опять станут пищей для критиков нашего правительства.

А оно и так бьется за этот уровень, как может. И мы это без всяких рейтингов видим.