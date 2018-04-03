Константин Кочевников

Война, которая никогда не заканчивается. Война, где враги могут быть внешне приветливы и дружелюбны, а порой даже сидят за одним столом. Но они атакуют, одерживают победы или сдают позиции и считают потери. Эту войну мы много раз видели в кино. О ней написаны самые увлекательные книги. Для многих эта война остается лишь детективной литературой и беллетристикой, имеющей мало общего с действительностью. Но эта тайная война идет и в эту минуту. Ее ведут особые люди на службе у государства. Их работа нужна президенту и правительству. От их успехов зависит национальная безопасность



Впервые о казахстанской службе внешней разведки “Сырбар” сказано языком публицистики. Увидела свет книга “Сырткы барлау”. В переводе на русский это так и звучит: “внешняя разведка”. Автор книги - исследователь и журналист из газеты “Айкын” Каиржан Турежанов. Подполковник запаса. В прошлом моряк Тихоокеанского флота. Военный корреспондент, патриот, надежный товарищ. И вполне закономерно, что именно ему пришла идея рассказать о закрытой от посторонних глаз сфере государственной деятельности. В то же время именно перед ним спецслужба приоткрыла архивы, доверила ту часть тайны, которую и сегодня можно давать весьма дозированно и осторожно. И о многом пришлось говорить между строк - кто осведомлен, тот поймет. Вообще, познакомиться с книгой собрались именно свои - ветераны разведки. Те, кто еще в советское время добывал секреты и важные документы, военные тайны и новейшие технологии, вербовал отдельных агентов или строил агентурные сети. Эти же люди стояли у истоков службы уже казахстанской разведки, которая в этом году отмечает четвертьвековой юбилей. Но и их праздники - это закрытые мероприятия. Проходят без помпы и за закрытыми дверями. Люди особого склада. Они так привыкли. Без этого их работа не будет иметь успеха.

Вне сомнений, любая секретная служба мечтает лишь о том, чтобы о ее существовании забыли вовсе. Даже победы - какими бы большими и масштабными они ни были - становятся достоянием гласности спустя десятки лет, а то и столетия. Именно поэтому автору невольно пришлось большую часть своего текста отвести исследованию исторического пути внешней разведки и роли именно казахстанцев в большом геополитическом проекте, который осуществляли и Российская империя и Советский Союз. Поэтому в книге, например, нашли свое место штрихи биографии исследователя Средней Азии, этнографа и путешественника, члена Российского географического общества, тайного сотрудника на службе императора, штаб-ротмистра Чокана Валиханова. Здесь же повествуется о противоборстве разведок армий атаманов Дутова, Корнилова и Особого госполитуправления взявших власть большевиков.

В советское время разведчики-казахи благодаря внешнему сходству могли выдавать себя за подданных различных стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Они должны были безупречно знать местные языки и уклад, полностью ассимилироваться со средой проживания, чтобы, не вызывая подозрений, наблюдать, собирать и передавать сведения, которые необходимы для принятия решений на уровне главы государства и правительства. Ветераны разведки

Особая роль выпадает на долю разведчика накануне большой войны и в самый ее разгар. Участие казахстанцев в этой тайной работе в середине 40-х минувшего века - во время Великой Отечественно войны и после нее, в том числе на Восточном фронте, а также в ходе десяти лет военного присутствия в Демократической Республике Афганистан и оказания помощи афганскому народу составляют еще один большой раздел книги.

Здесь же читатель получит разъяснение, что при всем дружеском и благоприятном развитии отношений между странами наличие службы внешней разведки остается важнейшим фактором и неотъемлемой частью системы обеспечения национальной безопасности страны. Постоянное изменение оперативной обстановки в мире предопределило необходимость создания особого органа в сфере внешней разведки, службы “Барлау”, которая подчиняется и непосредственно подотчетна президенту страны.

Выпуская в открытый доступ книгу “Сырткы барлау”, секретная служба стремится познакомить читателя с реальной стороной работы казахстанских разведчиков в той части, где это уже можно показать на конкретных эпизодах нелегкой, но благородной профессии.

Но даже при тираже 1200 экземпляров в торговые сети она не поступит. Ее планируют бесплатно разместить в публичных библиотеках и учебных заведениях страны.