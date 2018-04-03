Алла Иванилова

Цифровизация управления образования предусматривает единую систему, которая будет включать создание Big Data на основе всех образовательных баз данных. До конца текущего года планируется интегрировать внутриведомственные базы данных Минобразования, а в 2018 году объединить их с базами государственных органов. Таким образом, в будущем у каждого ребенка с детского сада будет личный кабинет, где до уровня PhD будут храниться все достижения: оценки, результаты олимпиад, дипломы, диссертации. За сохранность персональных данных отвечает АО “Национальные информационные технологии”



Цифровые технологии внедряются во все сферы жизни. Школьные дневники и журналы становятся электронными, а учителям не надо проявлять смекалку при объяснении темы - в этом им помогают видеоуроки.

Министерство информации и культуры разрабатывает проект государственной программы “Цифровой Казахстан”, где не последняя роль отводится так зазываемому развитию человеческого капитала. В частности, по словам министра Даурена Абаева, “предусматривается создание креативного общества путем развития навыков и компетенций населения, необходимых для расширения возможностей использования преимуществ цифровизации, а также подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для отраслей экономики”. Недавно на заседании правительства обсудили, как внедряются цифровые технологии в образовательной системе. Внедрение идет по трем основным направлениям: цифровизация самого процесса образования, контента и управления. “Три в одном” уже используют более четырех тысяч школ. При этом наиболее успешный механизм зачисления детей в детские сады через электронный портал реализован в Шымкенте, Он включает в себя не только постановку и просмотр очереди, но и доступ к информации о садиках, их рейтинг, возможность выбора подходящего дошкольного учреждения, получение уведомлений через СМС и почту. Этот опыт планируется распространить на всю республику.

В среднем образовании успешно используется система электронных журналов. Планируется в школах, где уже внедрено это “ноу-хау”, введение запрета на использование бумажных журналов. Это, по мнению разработчиков, исключит дублирование и сократит отчетность. “Причем все это бесплатно”, - подчеркнул министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Также для школ уже внедрен цифровой контент - это 80 тысяч видеофильмов и интерактивных уроков на трех языках, которые помогают учителю вести урок. В этом году доступ к данным цифровым ресурсам получили 7082 школы, таким образом, достигнут почти стопроцентный охват. Интерактивные уроки доступны в онлайн- и оффлайн-режимах, поскольку хранятся на серверах самих школ. На сегодняшний день в системе активировано 440 тысяч учителей и 200 тысяч школьников, это те, кто дома самостоятельно занимается с материалом. По словам главного педагога страны, “пока этого мало”, но “процесс стремительно набирает обороты”. Так, просмотр материала через мобильные телефоны достиг в этом году уже 28 процентов. Наиболее востребованными интерактивными уроками являются математика, информатика и английский язык.

Если для школ все основное переведено в цифровой формат, то в вузах эта работа только начинается. Оцифровано уже большое количество лекций, а в некоторых университетах и сто процентов, причем они находятся в свободном для студентов доступе. Но, по словам главы Минобразования, “нужно существенно поднять качество вузовского контента”. В высшем образовании создана единая система управления, в которую интегрированы информационные системы вузов, что позволяет всегда видеть актуальные данные по статусу каждого обучающегося.

В сфере науки цифровизированы подача заявок на все научные гранты, прием отчетов, учет статей, база электронных адресов. На сегодняшний день работа завершена примерно на 88 процентов.

Идти в ногу со временем - это хорошо. Весь мир сегодня переходит на цифровые образовательные рельсы: дистанционное обучение, электронные книги и т.д. Однако некоторые цифровые новшества с трудом проникают в реальную жизнь. Так, с прошлого года в школах Казахстана запущена новая система электронных журналов и дневников Kundelik.kz. Как обещали ее разработчики, ноу-хау позволит педагогам избавиться от груза бумажной работы, обеспечит обработку статистическо-аналитических данных достижений учащихся, а также коммуникацию всех участников образовательного процесса на качественно новом уровне. Также это будет способствовать устранению цифрового неравенства между городскими и сельскими школами Казахстана.

С помощью информационной системы родители учеников Казахстана смогут бесплатно узнавать текущую успеваемость школьников, получать информацию о школьном расписании и домашнем задании, отслеживать посещаемость и иметь доступ к электронным образовательным ресурсам, находясь в любой точке страны. В принципе, то же самое говорят чиновники и сейчас о других цифровых новшествах. Действительно, многие родители уже оценили преимущества электронных дневников и журналов, однако сетуют, что их бумажные аналоги в школах еще существуют. При этом руководство некоторых образовательных учреждений собирает деньги на так называемые цифровые дневники и журналы, хотя министр образования и науки утверждает, что все бесплатно. Поэтому переход на “цифру” не должен быть профанацией, превратившись в еще одну дополнительную опцию, а действительно облегчить в прямом и переносном смысле жизнь учителей и учащихся.



Астана