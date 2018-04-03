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Без бумажки Исследования

Алла Иванилова
Цифровизация управления образования предусматривает единую систему, которая будет включать создание Big Data на основе всех образовательных баз данных. До конца текущего года планируется интегрировать внутриведомственные базы данных Минобразования, а в 2018 году объединить их с базами государственных органов. Таким образом, в будущем у каждого ребенка с детского сада будет личный кабинет, где до уровня PhD будут храниться все достижения: оценки, результаты олимпиад, дипломы, диссертации. За сохранность персональных данных отвечает АО “Национальные информационные технологии”

Цифровые технологии внедряются во все сферы жизни. Школьные дневники и журналы становятся электронными, а учителям не надо проявлять смекалку при объяснении темы - в этом им помогают видеоуроки.
Министерство информации и культуры разрабатывает проект государственной программы “Цифровой Казахстан”, где не последняя роль отводится так зазываемому развитию человеческого капитала. В частности, по словам министра Даурена Абаева, “предусматривается создание креативного общества путем развития навыков и компетенций населения, необходимых для расширения возможностей использования преимуществ цифровизации, а также подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для отраслей экономики”.

 

 

Недавно на заседании правительства обсудили, как внедряются цифровые технологии в образовательной системе. Внедрение идет по трем основным направлениям: цифровизация самого процесса образования, контента и управления. “Три в одном” уже используют более четырех тысяч школ. При этом наиболее успешный механизм зачисления детей в детские сады через электронный портал реализован в Шымкенте, Он включает в себя не только постановку и просмотр очереди, но и доступ к информации о садиках, их рейтинг, возможность выбора подходящего дошкольного учреждения, получение уведомлений через СМС и почту. Этот опыт планируется распространить на всю республику.
В среднем образовании успешно используется система электронных журналов. Планируется в школах, где уже внедрено это “ноу-хау”, введение запрета на использование бумажных журналов. Это, по мнению разработчиков, исключит дублирование и сократит отчетность. “Причем все это бесплатно”, - подчеркнул министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
Также для школ уже внедрен цифровой контент - это 80 тысяч видеофильмов и интерактивных уроков на трех языках, которые помогают учителю вести урок. В этом году доступ к данным цифровым ресурсам получили 7082 школы, таким образом, достигнут почти стопроцентный охват. Интерактивные уроки доступны в онлайн- и оффлайн-режимах, поскольку хранятся на серверах самих школ. На сегодняшний день в системе активировано 440 тысяч учителей и 200 тысяч школьников, это те, кто дома самостоятельно занимается с материалом. По словам главного педагога страны, “пока этого мало”, но “процесс стремительно набирает обороты”. Так, просмотр материала через мобильные телефоны достиг в этом году уже 28 процентов. Наиболее востребованными интерактивными уроками являются математика, информатика и английский язык.
Если для школ все основное переведено в цифровой формат, то в вузах эта работа только начинается. Оцифровано уже большое количество лекций, а в некоторых университетах и сто процентов, причем они находятся в свободном для студентов доступе. Но, по словам главы Минобразования, “нужно существенно поднять качество вузовского контента”. В высшем образовании создана единая система управления, в которую интегрированы информационные системы вузов, что позволяет всегда видеть актуальные данные по статусу каждого обучающегося.
В сфере науки цифровизированы подача заявок на все научные гранты, прием отчетов, учет статей, база электронных адресов. На сегодняшний день работа завершена примерно на 88 процентов.
Идти в ногу со временем - это хорошо. Весь мир сегодня переходит на цифровые образовательные рельсы: дистанционное обучение, электронные книги и т.д. Однако некоторые цифровые новшества с трудом проникают в реальную жизнь. Так, с прошлого года в школах Казахстана запущена новая система электронных журналов и дневников Kundelik.kz. Как обещали ее разработчики, ноу-хау позволит педагогам избавиться от груза бумажной работы, обеспечит обработку статистическо-аналитических данных достижений учащихся, а также коммуникацию всех участников образовательного процесса на качественно новом уровне. Также это будет способствовать устранению цифрового неравенства между городскими и сельскими школами Казахстана.
С помощью информационной системы родители учеников Казахстана смогут бесплатно узнавать текущую успеваемость школьников, получать информацию о школьном расписании и домашнем задании, отслеживать посещаемость и иметь доступ к электронным образовательным ресурсам, находясь в любой точке страны. В принципе, то же самое говорят чиновники и сейчас о других цифровых новшествах. Действительно, многие родители уже оценили преимущества электронных дневников и журналов, однако сетуют, что их бумажные аналоги в школах еще существуют. При этом руководство некоторых образовательных учреждений собирает деньги на так называемые цифровые дневники и журналы, хотя министр образования и науки утверждает, что все бесплатно. Поэтому переход на “цифру” не должен быть профанацией, превратившись в еще одну дополнительную опцию, а действительно облегчить в прямом и переносном смысле жизнь учителей и учащихся.

Астана

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Просмотрено: 5535 раз Просмотров: 5535 опубликовал: Ruslan 5 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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