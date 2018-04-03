Александр Волков

Многие развитые и даже некоторые развивающиеся страны имеют свою изюминку, которая делает их особыми, а главное - узнаваемыми: у Японии это технологии, Германия славится своими машинами, ОАЭ - нефтью и шопингом. Богатство Казахстана заключено не в золотоносных рудниках или месторождениях алмазов, а в уникальном ландшафте. Природные богатства животного мира - вот тот самый ресурс, который мог бы не только приносить большую прибыль государству, но и стать визитной карточкой страны



Выбор

очевиден

Сказать, что природа Казахстана уникальна - не сказать ничего. Здесь есть многочисленные разновидности степей, полупустыни и вся палитра пустынь, а горы перекрывают диапазон от низкогорного мелкосопочника до снежных вершин Тянь-Шаня. Казахстан находится в самом сердце Евразийского континента, что не только определяет его особые климатические условия, но и формирует обширное биологическое разнообразие. Плотность населения Казахстана составляет 6,6 человека на квадратный километр, для сравнения: в Германии эта цифра составляет 230 человек. Это говорит о том, что у нас в стране есть множество земель, освобожденных от “оков” современной цивилизации.

Необъятные территории, климат, ландшафт - не каждая страна может похвастать наличием всех этих составляющих, что делает казахстанские земли уникальной платформой, из которой можно было бы извлекать выгоду. У Казахстана есть все шансы стать генератором редких зверей - уникального и востребованного продукта, который можно продавать на международной арене. То есть разводить их не для того, чтобы люди ими любовались, и тем более не для трофейной охоты, а для создания оборота живых (!) особей, которые сегодня ценятся на вес золота. Таким потенциалом обладают многие казахстанские “постояльцы”: лошадь Пржевальского, куланы, несколько видов рыб осетровой породы, также сейчас доводят до совершенства план реинтродукции туранского тигра в район озера Балхаш. Можно продолжить этот список, но наиболее символичным для Казахстана является снежный барс.

Его изображение мы видим повсюду: на гербе города, денежных купюрах, бортах общественного транспорта, а также на разной сувенирной продукции - одним словом, кошка является гордостью страны.

Барс является не только самым символичным животным, но и практичным, если говорить о бизнес-проекте. Подкреплением этому утверждению выступают сразу два аргумента.

Во-первых, он дорого стоит. Но к цифрам мы вернемся чуть позже.

Во-вторых, ирбис реально существует. В отличие от туранского тигра его не нужно “реинкарнировать”, при этом вкладывая десятки миллионов долларов в создание экосистемы. Нужно лишь обеспечить некоторые элементарные вещи: контроль, питание и охрану.

Воздушная

петля

Разводить ирбисов - это не то же самое, что содержать перепелиную ферму, но однозначно дешевле воссоздания полностью исчезнувшего вида. Доподлинно известно, что снежные барсы были замечены в горной местности на высоте от 1500 метров над уровнем моря - это, пожалуй, самая низкая отметка. Зона комфорта у царя вершин начинается в диапазоне от 2500 до 4000 метров над уровнем моря, то есть там, где совершенно другие условия: начиная от разреженности воздуха и заканчивая температурным режимом и влажностью. В мире нет ни одного зоопарка, расположенного на такой высоте, и, возможно, именно этот фактор является причиной того, что ирбисы практически не размножаются в неволе.

Что интересно, даже в Японии, где снежного барса никогда не было, в одном из зоопарков проживают 18 ирбисов! Морской климат - не лучшая атмосфера для кошек, но для них создали такие условия, что ирбисы чувствуют себя как дома. Один маленький нюанс - на благоустройство потратили около 45 миллионов долларов. После гибели животных в алматинском зоопарке новых не заводят, объясняя это тем, что нужно создать вольеры, соответствующие международным стандартам. Правда, подсчеты наших специалистов куда сдержаннее - официальные лица озвучивали сумму 70 миллионов тенге, которые нужны на покупку оборудования, способного охлаждать воздух. Хватит ли таких вливаний для создания благоприятных условий? Ведь кошке нужен не просто холодный воздух, а чистый и влажный. Какова экологическая обстановка в Алматы, догадаться не сложно, достаточно лишь выглянуть в окно. Если человек способен как-то переживать эту экологическую катастрофу, то для ирбиса грязный воздух сопоставим с легким ядом, который медленно убивает животное, затягивая на его шее петлю.

Другими словами, создавать питомник в черте города не только нерентабельно, но и бессмысленно. И вот здесь, пожалуй, самое время вспомнить об уникальности казахстанской природы. К чему тратиться на дорогое оборудование, поддерживающее климат, если можно создать “лагерь” в том месте, где эти условия сформированы природой...



Кошкин рай

Пики вершин хребта Заилийского Алатау сосредоточены в диапазоне от 4000 до 4500 метров, а на высоте от 1500 тысяч метров есть природные плато, то есть у нас под боком множество идеальных зон для создания питомника с полувольным содержанием кошек. Речь идет не об анализе численности, а о полноценном контроле над каждой особью на этой территории. Понятно, что для этого нужно будет проделать большой объем работы, но если провести расчеты, то сумма выйдет вполне приемлемая.

В первую очередь нужно будет оградить территорию, для чего можно использовать систему “электропастух”. Она представляет собой специальные ограждения, через которые пропускается ток малой силы. Разные модификации “электропастухов” уже давно используются во всем мире, а разновидностей и брендов столько, что можно подобрать наиболее подходящий комплект как для небольшого дворика, так для целого джайляу. Самое главное, что такие ограждения не убивают, а лишь отпугивают животных.

Так, для установки электроограждения на территории в 10 тысяч гектаров, потребуется затратить примерно 100 тысяч долларов. В функционал такой ограды заложены сразу две опции: с одной стороны, она будет удерживать барсов и копытных животных на обозначенной территории, с другой - уберегать от непрошенных гостей. Ведь нельзя исключать возможность появления стаи волков, которые если не нападут на самих барсов, то могут полакомиться их пищей.

Для создания полноценного питомника недостаточно просто отгородить территорию и выпустить туда дюжину барсов. Их нужно чипировать, вести постоянный мониторинг и следить за состоянием здоровья, что подразумевает наличие ветеринарной лаборатории. По расчетам экспертов, аппараты УЗИ, рентген-аппараты и прочее оборудование, необходимое для полноценной работы медиков, обойдется в сумму от 500 тысяч до двух миллионов долларов. На базе этого центра можно будет не только лечить ирбисов, но и проводить искусственное оплодотворение (ИО). Благо технологии уже известны: весной этого года в зоопарке Нэшвилла в США впервые появился на свет дымчатый леопард в результате применения процедуры ИО с использованием замороженного семени.

Брат ты мне

или не брат

После создания хорошей платформы в виде питомника останется решить два оставшихся пункта: питание и охрана.

Оба этих пункта требуют кардинальных мер и креативного подхода.

Известно, что снежный барс не отличается обжорством и за один раз съедает около трех-четырех килограммов мяса. Но вопрос в другом: получается, что для разового приема пищи ему нужно убить горного козла, вес которого может составлять от 50 до 150 килограммов, а после трапезы ирбис обычно бросает остатки добычи. То есть экономным его точно не назовешь, поскольку при скромном аппетите на его питание уходит неоправданно много различной живности.

К теме о рационе в естественной среде обитания: численность копытных в наших горах также пострадала от рук человека. Вообще, антропогенный фактор сильно сказался на естественном природном балансе всей предгорной зоны северного Тянь-Шаня и является серьезным препятствием для роста популяции этого животного и сегодня. Сопряженность ареала обитания барса и человеческих угодий и ферм привела к тому, что домашний скот, поедая траву, сильно потеснил диких козлов, которые были вынуждены мигрировать из-за недостатка пищи. Следом пошел и барс, ведь он не остается на тех участках, где численность животных становится незначительной. Тут нужны свежие идеи.

Во-первых, следует пересмотреть его рацион. Ведь во всем мире сейчас идет революция питания не только в предпочтениях людей, но и животных. Многие кошачьи в принципе не едят сырое мясо, отдавая предпочтение сухим кормам и паштетам. Возможно, и здесь это стало бы ключом к решению вопроса. Пусть не сразу, но постепенно можно было бы перевести животных на искусственное питание, что разом решило бы несколько проблем.

Переориентировав кошку на альтернативное питание, можно увеличить экономическую привлекательность проекта в разы. Ведь в этом случае пищи будет уходить ровно столько, сколько требуется кошке. Также решился бы вопрос с выживаемостью - как котят, так и взрослых особей. Ведь в дикой природе многие животные погибают не от зубов и когтей хищников, а от болезней. В свою очередь через сухой корм можно было добавлять все необходимые витамины и медикаменты, которые способствовали бы не только долголетию, но и возможно улучшили бы репродуктивные способности снежных барсов (как известно, ирбисы дают потомство раз в два года). И потом, при наличии избыточного количества еды, а, следовательно, отсутствия необходимости перемещаться на большие расстояния кошке уже не понадобится столь большая территория. Вместо 10 тысяч гектаров барсы будут мирно сосуществовать на территории в пять или даже одну тысячу гектаров. Сократив расходы на ограждение в половину или, соответственно, в десять раз.

Во-вторых, нужно решить вопрос с “соседями” ирбисов. Действенной мерой является перемещение населения. То есть переселение человека от границ с нацпарками, заповедниками и прочими зонами, где его присутствие негативно сказывается на окружающей среде. С учетом большой территории Казахстана сделать это будет несложно, тем более что подобные прецеденты были уже не раз и для реализации есть готовые законодательные инструменты.

Третий пункт, о котором говорилось выше, связан с сохранением животных. На самом деле не так просто отследить территорию с длиной стороны около ста километров. “Агашки”, ведущие охоту с vip-вертолетов, не новость, а факт, с которым на сегодня приходится мириться. И когда в “райском уголке” значительно возрастет численность не только горных козлов, но и барсов, то наверняка некоторые из vip-ов перенаправят прицелы своих винтовок с маралов на ирбисов.

Чтобы решить этот вопрос, нужно смотреть в корень проблемы, который чаще всего заключается в панибратских отношениях. То есть те же vip-персоны приезжают на охоту не случайно, а адресно - к своим знакомым, друзьям или просто зависящим от гостей людям, у которых есть доступ на ту или иную территорию. На ответственную должность за таким объектом нужно ставить “чужого” человека, это должен быть новичок, который не успел обрасти псевдодрузьями, у которого нет рядом близких родственников, кто не знаком с местной “системой”. Человеческий фактор - вот слабое звено всего проекта, которое должно находиться под пристальным наблюдением.



Наша

гордость

Мы пытались узнать стоимость снежного барса, но не смогли найти ни одной правдоподобной цифры. Их настолько мало, что эта информация находится за семью печатями. Покупатели, конечно же, нашлись бы, а вот продавцов нет, во всяком случае “на поверхности”. Однако ничто не мешает провести аналогию с теми животными, которых продают официально. Например, стоимость гепарда (Acinonyx jubatus) колеблется от семи до 27 миллионов тенге - все зависит от возраста и состояния животного. Этот хищник также относится к семейству кошачьих и также считается высшим звеном в своей пищевой цепи, то есть, говоря на бизнес-сленге, это товар с одной полки. Исходя из этих данных не сложно подсчитать, что продажа двух десятков элитных ирбисов могла бы перекрыть себестоимость всего проекта, который на последующих сделках уже начал бы приносить реальную прибыль.

Хорошим примером того, как можно использовать редкий ресурс, является панда. Китайцы уже давно получают солидный доход со своих пушистых “медвежат”. Благо в Стране восходящего солнца правительство находится в гармонии с зоологами, и как только число панд приблизилось к критической отметке, вышло четкое и внятное постановление: попытка вывоза панды из страны карается смертной казнью, равно как и умышленное нанесение вреда, приведшее к гибели животного. Что касается прибыли, то и здесь все схвачено. Китайцы не продают панд, а сдают в аренду, что обходится зоопаркам в 500 тысяч долларов в год, пара - почти в миллион. А если арендованная панда принесет потомство, то по условиям договора через два месяца их должны вернуть в Китай либо выплачивать стоимость аренды как за взрослую особь.

Число снежных барсов еще не приблизилось к столь критической отметке, но оно с каждым годом значительно сокращается. На самом деле те 200 особей, которые “числятся” за Казахстаном, это неплохой показатель и отличный стартовый капитал.

Экономическая рентабельность этого проекта очевидна, но помимо финансовой выгоды тут присутствует и имиджевая составляющая. Казахстан будет узнаваем и славиться на весь мир тем, что является импортером снежных барсов, что, несомненно, станет национальным достоянием государства и гордостью каждого его гражданина.



P.S. В Казахстане есть еще множество представителей фауны, в том числе и эндемиков, которые могли бы стать стержнем отличного бизнес-проекта - их “кандидатуры” мы рассмотрим в последующих номерах.