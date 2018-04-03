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Кошачий след Исследования

Ольга Шишанова
В Казахстане, похоже, вплотную занялись не только восстановлением туранского тигра, но и исследованиями по изучению численности и распространению других редчайших краснокнижных семейства кошачьих

Восстановление любого вида - это очень трудоемкий и долгосрочный процесс, хотя, по мнению руководителя управления животного мира КЛХЖМ МСХ РК Бакытбека Дуйсекеева, которым он поделился с “НП”, и выполнимый. Например, если в 30-40-е годы прошлого века в Казахстане того же кулана практически полностью уничтожили, то предпринятая в 1950-е годы реинтродукция этого животного привела к постепенному возрастанию его численности. После выпуска первоначального поголовья в заповедник Барса-Кельмес, состоящего из 14 куланов, перевезенных из Туркмении в Казахстан в период с 1953 по 1961 год, его количество медленно, но неуклонно возрастало, и в начале 1980-х годов на территории Казахстана насчитывалось уже 272 особи. В 1982 году в государственный национальный природный парк Алтын-Эмель (тогда территория Капчагайского ГОЗХ), что расположен в долине реки Или, выпустили еще 23 кулана, а в 1983 году к ним добавились четыре самки из заповедника Барса-Кельмес. Сейчас, по данным Института зоологии МОН РК, поголовье куланов увеличилось почти до четырех тысяч голов, и это копытное уже рассматривается как один из источников питания туранского тигра, который запланирован к реинтродукции на территории республики в природном резервате Иле-Балхаш.

 

 

Если говорить о редких для Казахстана представителях семейства кошачьих, это, во-первых, снежный барс, то по нему сегодня идет плотная работа по восстановлению как вида не только в рамках Казахстана, но и в других странах, участвующих в международной программе, согласно которой до 2020 года необходимо создать 20 ландшафтов для сохранения барса. Недавно, кстати, в Киргизии прошло совещание по этому вопросу с участием 12 стран, по территории которых так или иначе проходит ареал обитания этой грациозной кошки, и приняли декларацию, накладывающую определенные обязательства в области принятия серьезных мер для обеспечения сохранности мест обитания снежного барса на территории стран-участниц.
В Казахстане в рамках этой декларации уже сегодня началась работа по разработке и принятию Концепции сохранения биоразнообразия республики, исходя из которой в дальнейшем разработают программу сохранения биоресурсов. Это коснется лесных насаждений, животного мира и рыбных ресурсов. По этим темам определят мероприятия, механизмы их реализации с поэтапным исполнением, сроки - примерно до 2030 года, и выделят финансирование. Таким образом, в рамках задуманного проекта реализуют мероприятия по сохранению снежного барса, восстановлению туранского тигра, по сохранению краснокнижных мелких кошачьих - манула, камышового кота, каракала, барханного кота, рыси.
Кстати, сейчас Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия проводятся полевые исследования в рамках работы по изучению численности и распространению в Казахстане такой редчайшей дикой кошки, как манул. Которая, к слову, обитает в многострадальном Устюртском заповеднике. Однако фотоловушки исследовательской группой, состоящей из российских и казахстанских ученых, пока установлены на площадке, расположенной в мелкосопочном массиве в Северном Прибалхашье на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.
Цель этой работы - попытка оценить численность манула в практически не населенных людьми и характерных для обитания манула ландшафтах юга Казахского мелкосопочника. Площадку выбрали таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: наличие подходящей кормовой базы и присутствие в относительном обилии вида, на которого манул может в основном охотиться, - в данном случае это казахстанская пищуха, наличие укрытий - скал, скальных ниш, нор, невысокий снежный покров зимой, подтвержденные находки манулов. Помимо этого еще четыре камеры установили в двух точках восточной части Казахского мелкосопочника - в окрестностях поселка Ушбиик - для получения фактов обитания манула в окружающих поселок гранитных массивах.
Результаты пока невысоки - манулы оказались зарегистрированными на выставленных фотоловушках, которые проработали год (с июня 2016-го), только в 20 процентах случаев. Сегодня та же самая группа биологов работает на западной окраине Казахского мелкосопочника - в Карагандинской области, где проходит северо-восточная граница мирового ареала манула.

Астана

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Просмотрено: 5594 раз Просмотров: 5594 опубликовал: Ruslan 5 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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