Ольга Шишанова

В Астане выпал первый снег. По-настоящему. Значит, зима, согласно приметам, должна прочно заявить свои права через 40 дней



Предстоящая зима обещает, по мнению британских ученых, стать самой холодной за последние сто лет. Объясняют они это тем, что планета якобы входит в новый климатический цикл и именно нынешней зимой должна упасть солнечная активность. Предыдущий раз такое явление фиксировали полвека назад.

С одной стороны, насколько можно верить британским ученым - непонятно, ведь именно они усиленно пытаются доказать, что Земле, напротив, угрожает глобальное потепление. С другой - к некоторым рекомендациям прислушаться не помешает, в частности, уже в октябре в Европу, затронув евразийское пространство в целом, придет “поздняя осень”, которая, как правило, обычно наблюдается лишь в конце ноября и даже в начале декабря.

Это значит, что, например, в Ирландии в этом месяце температура воздуха упадет до нуля градусов, что для этой страны, на климат которой во многом влияет теплое течение Гольфстрим, очень необычно. Евразийское пространство при этом, и даже Азию, засыплет снегом. То, что этот прогноз практически начал сбываться с первых дней октября, сомнений не вызывает, на евразийском пространстве России уже во многих крупных городах - в Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске - зафиксированы снегопады.

Что касается Казахстана, то в Павлодаре отопление пришлось включить в этом году в небывало ранние сроки - 18 сентября. Пришли холода на восток республики (влияние Алтая), даже в Астане, где отопительный сезон обычно начинается в первую декаду октября, отопление горожанам подключили больше недели назад - несколько ночей температура в городе падала до минусовой отметки.

Климатологи предупреждают, хотя и не дают точного прогноза (в том числе и РГП “Казгидромет”, которое предпочитает прогнозировать погоду сроком лишь до трех дней), что и в последующие годы зима может наступать столь же ранняя, сколь и суровая. Эксперты полагают, что “планета движется к минимуму Маундера”, то есть к периоду долговременного уменьшения количества солнечных пятен, наблюдавшемуся триста лет назад - с 1645 по 1715 год. Проще говоря, сегодня Земля балансирует на грани мини-ледникового периода.

В то же время, если обратиться к народным приметам, то практически все они говорят о том, что в Казахстане постоянный снеговой покров в этом году ляжет довольно поздно, не раньше конца ноября. Морозными, но некритично, окажутся январь и февраль, зато будущий год обещает быть урожайным, несмотря на то, что снег и метели (начало декабря, равномерно в течение января и февраля) удержатся на отметке “среднестатистические”. Кстати, в прошлом году Казахстану тоже предрекали суровую и малоснежную зиму, однако прогнозы не оправдались, и температурный фон, так же, как и нормы осадков, не превысил среднегодового минимума, за исключением пары-тройки случаев за всю зиму.

Что касается официального заявления, то РГП “Казгидромет” пока не озвучило прогнозные данные на предстоящую зиму, обещая огласить их через пару недель.

Зато независимые эксперты, которые умудрились поделиться своими взглядами еще весной, утверждают, соглашаясь с британскими учеными, что зима Казахстану в этом году грозит суровее некуда. Во многом потому, что климат в стране как был, так и остался резко континентальным.

Но при этом почему-то забывают, что на западе республики немаловажную роль в изменении температурного фона играют Каспийское и Аральское моря, на юге - горные массивы, на востоке влияние оказывает Алтай, а в середине зимы - воздушные массы с Монголии, которые во многом объясняют природу крещенских морозов не только в Казахстане, но и на европейской части России. И только Центральный и Северный Казахстан подвержены действительно резкой смене погодных условий, на которые оказывают влияние воздушные массы Арктики, пусть и рассеиваемые частично Уральским хребтом, находящимся на их пути.

Тем не менее начало зимы в Казахстане, по некоторым прогнозам независимых аналитиков от погоды, ожидается с огромным количеством осадков, которые начнут выпадать еще в конце ноября. Сильные снегопады будут сменяться холодными дождями и непроглядными туманами. Плюс возможны сильные заморозки, которые к Новому году достигнут пиковой отметки минус 36оС.



Астана