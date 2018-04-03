Сагымбай Козыбаев

Как вас величать?

Как называть по-русски жителей нашей столицы? Вопрос не только у меня. В прессе и в обиходе сплошные разночтения. В 2001 году прозвучало впервые в эфире “астанчане”. Покойный писатель Иван Щеголихин назвал жителей столицы термином “астанайцы”. Применяются и другие: астанинцы (схоже с сатанинцами), астаниницы, астаницы. Приведем и прилагательные: “астанийский” и “астанайский” (в газете “Время” прочитал “как шутят астанайские острословы”, a глава православной церкви в Казахстане имеет титул митрополита Астанайского).

Вконец запутаешься. Одно ясно: русский язык неимоверно богат. Уж точно не ошибешься, применяя выражение “достопочтенный житель северной столицы”. Молодые астанчане



Кочки в пустыне

Сирийская хроника от 12 сентября 2017 года. Бегущая строка на круглосуточном канале “Россия 24”: “Российские ВКС за сутки уничтожили 180 объектов в районе Акербата”.

И такие примерно сообщения идут каждый божий день. Не месяцы, уже годы. Только цифры уничтоженного разные. Мир, аудитория привыкли. Но не могут понять: после ракетных залпов в пустыне, где все проглядывается и из космоса, и из кабины военного самолета, да и разведка работает, ведь не должно быть места ни живому, ни мертвому. Ощущение обывателя - у ИГИЛ на каждом метре по объекту. А что, кстати, считать по его мнению объектом? Верблюжьи колючки, караваны ишаков, разлившееся нефтяное масло, развороченный танк, одиноко бредущего в пустыне человека?.. Вопросов не счесть.

России и США представилась возможность испытать на реальной практике свое современное вооружение. Идут победные реляции. Навешиваются ордена. Астана в роли миротворца отнюдь небезуспешно пытается разрулить.

Затяжная война выгодна многим. Это очевидно. Здесь больше всего политики. И ничего кроме политики. Поскольку здесь замешаны как внутренние проблемы самой Сирии, так и мировые интересы. В конечном счете перекроятся границы, возникнут новые этнические районы. Типа Курдской автономии. Бессменный президент Иракского Курдистана, лидер Курдского ополчения Пешмерга (Pesmerge - “идущие на смерть”) Масуд Барзани объявил о референдуме о курдской независимости (к моменту публикации этих заметок он уже состоялся - 25 сентября этого года).

В последнем как бы оплоте ИГИЛ - Дэйр-эз-Зоре на сирийском востоке - на стороне террористов воюют в основном выходцы из постсоветской территории. И узбеки, и киргизы, и казахи тоже. Им это больно надо? Молодежь, одурманенная религиозной истерикой. Социально неудовлетворенная. Жены, послушные воле мусульманских мужей, - барбудос XXI века. Неокрепшие души детей - завезенных и родившихся под залпами ракет. Зомбированное свинцом поколение - вот это более чем гнетуще.

Война закончится. Но тлеть начнет у другой кромки - среднеазиатской. И, увы, политики меньше не станет.

Не стоит привыкать к бегущим строкам голубого экрана. Бомбежка в Сирии



Поделом

Ну и племяши нынче пошли. Не пожалеют возраст, не пощадят седину. А история - хоть падай, хоть закатывайся смехом до заката.

Меня, озабоченного подготовкой к вузовской лекции, прерывают вдруг домочадцы: “Смотри, смотри, что выставил Азат (мой племянник) в семейном чате!”.

Утыкаюсь в смартфон и ошарашенно смотрю, как бесноватый фюрер, то есть Гитлер, в унисон жестикуляции произносит следующий монолог: “У меня сбежал адъютант Сагымбай Козыбаев. Он украл все самые секретные документы и передал советской разведке. Как вы все смогли это проворонить?! Как, я вас спрашиваю, свиньи! Свиньи, как проворонили?!”.

“Жындыма?!” (“Больной что ли?!”) - успеваю произнести я, не до конца уловив происходящее. А дочь взяла да и зафиксировала высказывание. Видимо, для полного антуража. Переслала через WhatsApp кому надо. Это у них вместо почты.

Вообще-то, думаю, племяш Азат “соорудил” мини-видеопрограмму не без причины. Его и других племяников, когда они были малышами, я по-обыкновению разыгрывал. Этакое балагурство. Оказывается, я им как-то сочинил байку о своем адъютантстве у Гитлера. Дети что? Тотчас поверили. Но и на всю жизнь запомнили мой розыгрыш.

Вот один из них спустя годы и отыгрался, чертяка. Хорошо еще, что не выложил в Сеть на обозрение всей страны. А так что? Смешно. И у человека развито настоящее чувство юмора. Главное, есть что потом вспомнить - и ему, и мне заодно. И родне. Которая надрывается от смеха. Происходит это и в Туманном Альбионе, где осели двое из тех розыгрышных племянников.

А если серьезно, құдай сақтасын, какой там еще Гитлер... Бесноватый фюрер



Гадость

У каждого из живущих наверняка есть вредные привычки. Нужны особые обстоятельства, чтобы с ними раз и навсегда попрощаться. Но главное, конечно же, нужна воля.

Но человек по натуре слаб, как правило. Да и потом, надо от вредной привычки избавляться постепенно, чтобы избежать нежелательных явлений.

Мы, дети послевоенного поколения, не очень-то были избалованы сладостями и прочей радостью. Да и игры наши - лянга, об стенку - если медный пятак ляжет на расстоянии вытянутой ладони до монеты соперника - выигрыш твой, чика, самодельные карты из школьного листка. Мяч, велосипед были роскошью, заоблачным даром. Вместо этого целыми днями носились по аулу, приспособив алюминиевый провод к ободу велосипедного колеса. А вечерами в колхозном амбаре умудрялись бесплатно прошмыгнуть мимо заезжего киномеханика, который для нас был лицом выше Бога.

Детство все равно было беззаботным при любящих родителях и по-своему счастливым. Но одна привычка с того времени осталась - курево.

К отцу, возглавлявшему колхоз, часто наведывалось начальство - районное, а то и повыше. Знали: разговор, если даже накоротке, состоится при обильном кумысопитии. Мать долго перемешивала пенный напиток в деревянной длинной кадке - тотчас шел хмельной забродивший запах. Затем разливала в тостаганы - деревянные чашки, у матери они были заказные, не менее литра объемом. Считалось шиком первую чашку выпить залпом одним глотком. А затем - уже степенно до полного вздутия брюха. Примерно как в Германии у заядлых пивнушников. Бедная мать, как дорого ей обходился этот кумыс для заезжих халявщиков. Изготовление кумыса в кадке

Так вот, после такого кайфа гости вытаскивали свои пачки “Беломора”, “Севера”. А кое у кого водился и “Казбек” в плотной красивой распахивающейся коробке. Хозяин “Казбека” со смаком постучит несколько раз папиросой об коробку и уже затем вожделенно затягивается ею. А мы, мальчуганы, исподтишка с нетерпением ждем, когда же выбросят недокуренный окурок. Эти бычки были нашим первым открытием загадочного мира взрослых, зачастую вчерашних бравых фронтовиков.

Спустя годы, пару раз бросив курить, все же не избавился от этой гадости. Перешел лишь на однерку - самые слабые сигареты. Гадость гадостью, но должна же быть у человека хоть одна слабинка. “А иначе зачем на земле этой вечной живу...” Папиросы “Казбек”



Не в коня корм

Это стало чересчур обыденным делом. Как выкурить сигарету. Правда, в неположенном месте. В насквозь в делах и мыслях коррумпированном обществе человека сажают на нары, конфисковывают имущество, заодно лишив наград и почетных званий. А их, оказывается, немало, целая коллекция. Вроде стыд и срам. Абырой (честь) потерян. Но и к этому уже люд относится привычно, как к чему-то положенному.

Можно ли предвидеть такой исход? Вряд ли, человек ведь лишь предполагает.

Предвидение, прогноз все же должны быть. Не может человек с бухты-барахты стать казнокрадом и преступником. Он идет к этому. Причем осознанно, но с затаенной мыслью: авось пронесет.

А вот о званиях отобранных замолвлю пару слов. В советские времена государственная наградная система состояла из отраслевых почетных званий - заслуженный: учитель, врач, строитель, энергетик... Что было, по сути, правильным, в своем любимом деле достиг вершины, по высоте и почет.

Сегодня есть повыше звание. Оно одно и присуждается от имени главы государства - “қазақстанныѓ еѓбек сіѓірген қайраткері”. В моем заскорузлом понимании это своеобразное достижение Эвереста конкретной личностью. Пики должны покоряться лишь избранным.

Достойный человек - совесть нации. Таковых немало. Но и их надо через сито просеивать. Дозировать. Звездопад нужен, но не повальный.

Почет, он и в Африке почет. Достиг высот - базара нет. Увы, знаю не понаслышке “обладателей” вышеозначенного звания. Не одного, а нескольких. Ни заслуг, ни достоинств у человека, этому званию соответствующих. Секрета нет, сыграли, очевидно, стечение обстоятельств, элементарное везение, откат-подкат, “крыша”. Подставляют таким образом высшее лицо.

Хорошо, если потом таковые, словами Бельгера - лизоблюды, аллилуйщики-жарапазаншы и непомерно амбициозные, не кичатся. На каждом углу выкрикивая автодифирамб залез на обычный холм и голосит безмерно.

Битье в грудь - признак отсутствия чести. Народ это хорошо знает. И знает еще: ни одна награда пустышку-пустомелю украсить не может. Аксиома времени, к тому же всегласная.



Тамырство

Русско-казахские узы удивительным образом трансформировали казахские имена. Продолжается это и поныне. Особенно проявляется на севере Казахстана. Где Сейдахмета проще величать Сашей, Нарима - это Надя, Зауре - Зоя, Жасарал - Женя. Даже устойчивые на слуху имена имеют русскую окраску. Сплошь и рядом Жанар - это Жанара, Гулнќр - это Гульнара, Анар - Анара. В ходу и укороченное по-русски с оттенком теплоты: Бақытжан - Баха, Нұрлан - Нурик, Мұрат - Мура, Мұхтар - Муха...

Есть обратный процесс, когда русскими собратьями охотно заимствуются проявляемые казахами учтивость и уважительность к старшему по возрасту или уважаемому человеку: Сќке, Маке, Токе.

Все это научно называется “функциональность неорганического языка”. В полиэтническом обществе, по-видимому, это нормальное явление, а там, где население однородно, такое, с позволения сказать, переиначивание, все же нежелательно. Вряд ли немец Иоганн согласится ни с того ни с сего стать Иваном или Ионеке.

А казахи могут. Факт из семейных анналов. Моего покойного двоюродного брата, фронтовика, Героя Социалистического Труда Оразалы Абилевича, бывшего и вторым секретарем обкома партии, и председателем облисполкома, то есть одним из руководителей регионов, сослуживцы величали на русский лад - Николай Козыбаевич. Почему Николай, хотя бы Олег - по схожести с начальной буквой имени. Впрочем, брат ничуть не обижался. Привык. Да и ущемления никакого.

В русско-казахских отношениях все же ощущается некое братство душ. Появился и казахский неологизм на русский манер: тамырство (корневище).

С общими корнями жить гораздо веселее и сподручнее. Испытано на себе.



Алаяқство

Часто пользуюсь в своем скромном шкрябании пером привнесением казахских слов в русский язык на русский же лад. Получается неологизм - новое слово. К примеру, балажанство (любовь к детям), акконильство (чистосердечие, добродушие), аксуекство (люди белой кости, у меня есть, к слову, книга “Аксуекство равных”).

А что такое в переводе алаяқ? Словари - казахско-русский, русско-казахский - слава Богу, не обошлись без него. Это проныра, пройдоха. То есть аферист.

А к чему это я? Да алаяқов развелось больше некуда. И мужчин, и женщин, увы. Лишь бы обдурить, облапошить, обмануть, обвести вокруг пальца, втереть очки, замазать глаза. В моем понимании занятие алаяқов - это гадость выше гадости, предназначенное для собратьев.

Алаяқи - недалекие люди. Ума и чести ноль, за пазухой лишь пакостное для другого. Такие сейчас водятся. Но когда они облачены мало-мальской властью, а в научной среде даже доктора наук, те, кто себя создал самопроизвольно путем элементарного плагиата), то это уже п-ец (уверяю, это не мат, даю загадку на мышление в богатом русском языке).

Противовесы алаяқам есть. К примеру, должное поведение, высокий смысл жизни добропорядочного человека. Не зря говорится - добро побеждает зло, на насилие отвечать снисходительностью (помните у Льва Толстого тезис “непротивление злу насилием”).

А казахи что-нибудь такое придумали? Да, конечно. Лично охотно пользуюсь выражением - “Кеѓ болсан - кем болмайсын”. Перевести можно по-разному. Перевод попроще - “Не обеднеешь, коль будешь широк душой”. А лучше другой - “Душевному человеку все приходит от Бога”. Ћұдайдан келеді! Нисколько в этом не сомневаюсь.

Остерегайтесь алаяқов. Душевное им чуждо.