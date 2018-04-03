Алла Иванилова

Люди с ограниченными возможностями порой настолько талантливы, что их и не назовешь так. Это в очередной раз продемонстрировал областной фестиваль “Добру и пониманию путь открыт”, который прошел в Северо-Казахстанской области



Сегодня идет активная интеграция инвалидов в общество. Эти люди не должны себя чувствовать ненужными и сидеть в четырех стенах. Наоборот, они должны жить, трудиться и творить. Тем более что творческого потенциала у них хоть отбавляй. В Северо-Казахстанской области насчитывается более 28 тысяч инвалидов. Им уделяют большое внимание - социальная помощь, содействие в участии в различных госпрограммах и проектах. А недавно в Петропавловске в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября, прошел областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями “Добру и пониманию путь открыт”. В нем приняли участие инвалиды из 11 районов и социальных учреждений региона. В целом это мероприятие, которое прошло в рамках госпрограммы “Рухани жаѓѕыру”, собрало более 800 человек.

Открывая фестиваль, заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев отметил, что государство создает все условия для оказания помощи людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за проблем со здоровьем. “Очень важно, чтобы каждый человек независимо от состояния здоровья имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки”, - подчеркнул он. Представители из домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа, общественных объединений, центров социального обслуживания, школ-интернатов пели, танцевали, читали стихи, показывали оригинальные жанры. Зрители увидели на сцене талантливых людей, которые доказали, что человеческие возможности безграничны. Члены жюри по достоинству оценили навыки всех участников фестиваля, которые получили дипломы и ценные подарки. Удивило многих выступление ансамбля Sensitive. Танец исполнили слабослышащие. Двигаться в ритме музыки им помогает руководитель, которая стоит между рядами и на языке жестов подсказывает движения. По словам руководителя ансамбля Sensitive Ольги Ростовщиковой, объяснить танцорам, что нужно делать - задача не из легких. Но тем не менее ансамбль уже отметил свое 11-летие, ребята изучают спортивные бальные танцы и принимают участие в республиканских, международных мероприятиях.

Также в рамках фестиваля людей с ограниченными возможностями “Добру и пониманию путь открыт” в Петропавловске прошел конкурс “Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане”, который проводится Министерством труда и социальной защиты населения ежегодно в течение пяти лет. Проекты разработаны в целях оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями, общественным объединениям и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения. Первое место занял социальный проект “Баня на колесах” для инвалидов. Его автор Валихан Ибраев рассказал: “Я создал его для людей с ограниченными физическими возможностями и одиноких пенсионеров. Это передвижной СПА-комплекс, и мне приятно, что он нужен людям. Каждый день я получаю заявки от инвалидов”. Передвижная баня может подъехать к дому, и человеку не нужно будет куда-то ехать. Там полностью оборудовано все под инвалидов, есть помощники, пандус.

Второе место на конкурсе занял проект “История паралимпийского движения в Северо-Казахстанской области”, автором которого является самый молодой конкурсант - Тимур Растенов из Кызылжарского района. Третье место присудили проекту “Село - дружественное к воспитаннику”, который выполнили Татти Здуалиева и Бану Байкишова из Акжарского района. Его главная цель - помощь в адаптации воспитанников из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, имеющих статус “инвалиды”.



Астана