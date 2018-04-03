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Рынок на рынке труда Исследования

Алла Иванилова
Недавно в правительстве представили поправки в законопроект “О занятости населения”. Предлагается ряд принципиально новых мер для решения вопроса трудоустройства. В частности, создадут электронную биржу труда, которая станет единой электронной площадкой, объединяющей информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, представляемых гражданами и работодателями самостоятельно

Эта платформа позволит получать бесплатные информационные услуги как соискателям, так и работодателям, частным агентствам занятости и интернет-площадкам.
На прошлой неделе электронную биржу запустили в пилотном режиме в трех городах - Астане, Алматы и Павлодаре, и к ней уже присоединились и разместили вакансии 11 частных агентств занятости. Отличительной особенностью является то, что работодатели могут получить услуги подбора персонала в новом формате. Не обязательно идти в центры занятости населения, чтобы оставить заявку на вакансию. Теперь это можно сделать посредством своего личного кабинета в электронной бирже труда, что значительно упрощает реализацию обязательной законодательной нормы о предоставлении данных по имеющимся вакансиям. Далее подбирать персонал будут центры занятости. Полноценный запуск нового формата работы по всему Казахстану запланирован на январь 2018 года. Как подсчитали в Министерстве труда и соцзащиты населения, внедрение единой электронной площадки позволит увеличить охват мерами содействия трудоустройству самозанятых и безработных граждан “от уровня 10 процентов, по данным за 2016 год, до 20 процентов в следующем году”.

 

 

Второе, что предлагает Минтруда, - привлечь частные агентства занятости к оказанию услуг. Уже определен перечень функций, осуществляемых государством и передаваемых на аутсорсинг. Так, планируется отдать “частникам” функции по профориентации безработных и самозанятых, организации их обучения и трудоустройства. Им предоставят возможность оказания отдельных видов услуг либо пакетных услуг, включающих, к примеру, обучение и трудоустройство либо профориентацию, обучение и трудоустройство. Сотрудничество государства и “частников” будет идти в рамках госзаказа. В следующем году уже планируется запустить в качестве пилота эту систему и привлечь 1,5 миллиарда тенге из разных источников. Предполагается, что услугами частных агентств будет охвачено более 60 тысяч человек. Но прежде необходимо поднять их уровень, как считают в национальной палате предпринимателей “Атамекен”.
Частные агентства занятости готовы к такому сотрудничеству и начали объединяться. В частности, уже скооперировались 15 агентств и создают ассоциацию. Для их стимулирования предусмотрено обновление стандартов и внедрение экономически оправданных, привлекательных тарифов услуг. Правда, те тарифы, которые установило правительство, не устраивают “частников”. Они считают их “невыгодными” и настаивают на пересмотре.
Еще одно немаловажное изменение предусматривает поэтапную трансформацию государственных центров занятости. На первом этапе с учетом ограниченности количества частных агентств занятости и их ориентированности на квалифицированных соискателей участие в конкурсах предоставят также государственным центрам занятости. При этом центры занятости из государственных учреждений переведут в форму предприятий на праве хозяйственного ведения, а организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно.
В Минтруда считают, что предлагаемые изменения позволят расширить институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечить их доступность для граждан и повысить качество за счет конкуренции.

Астана

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Просмотрено: 5130 раз Просмотров: 5130 опубликовал: Ruslan 12 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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