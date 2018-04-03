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Не все в жизни физика

Желающий ждать - дождется

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Кто только ни отписался, ни отговорился, ни отсмеялся по поводу высказываний наших должностных лиц за последние дни. И глава Нацбанка, и министр энергетики, и аким столицы - все, так сказать, в очередной раз отметились своим служебным остроумием, чем позабавили отнюдь не только журналистов, но и прочую интересующуюся происходящим вокруг публику.
Но, наверное, первое место все же взял г-н Акишев, председатель Нацбанка, который констатировал главную, по его мнению, причину повышения цен и роста инфляции. Вышло довольно остроумно, и смысл сказанного им заключается в том, что причина всех этих неприятных явлений - наша нескромность. Наше с вами неуемное желание чего-то такого, что, в конце концов, и случается.
Вот ждем мы повышения цен - они и повышаются. Не очень-то верим мы в то, что “национальная валюта укрепилась”, - она и не укрепляется. Ну и так далее.
А с бензином, вернее с перебоями его поставок, так тут и говорить нечего. Правда, происходит это каждый год, а то и чаще, поэтому объяснение этого парадокса прозвучало куда менее ярко. Все уже давно и неоднократно слышали, что виноваты в этом российские поставщики, владельцы автозаправочных станций, различные чиновники не самого высокого ранга и вообще отдельные частности, но отнюдь не общее экономическое целое. То есть не уклад всей нашей довольно диковинной экономики, экономики страны, которая нефть добывает и обильно ее увозит за рубеж. А вот внутри самой себя не в состоянии наладить нормальное производство собственного топлива.
Но мы сейчас, если честно, не об этом. Повторяем, за последние дни обо всех этих странностях нашей хозяйственной жизни уже почти скептики, критики и юмористы почти все сказали. Тут другая особенность нашей жизни в очередной раз проявилась, и заключается она в том, что наши чиновники стали для нас с вами, как бы это помягче выразиться, не совсем даже ответственными должностными лицами, а какими-то персонажами некоего прямого телеэфира. Или живой пьесы, которая разыгрывается в диалогах и монологах.
Как-то нехорошо получается, когда над ними открыто и повсеместно смеются, а они на это не обращают внимания (или делают вид, что не обращают). Когда слова этих высокопоставленных должностных лиц ложатся чуть ли не в сюжеты анекдотов, а сами они, эти лица, уже не вызывают доверия. Понятно, что доля их чиновничья нелегка. Надо же как-то объяснять невероятное, когда вокруг все видят очевидное. Это тоже искусство. Но каждый раз такие объяснения выглядят все забавнее, что превращает не очень-то веселую пьесу почти в водевиль.
Ранее главную роль в чиновничьем драматургическом действии выполнял незабвенный председатель Нацбанка Григорий Александрович Марченко. Выполнял блестяще и непередаваемо. Его импровизации и цитаты моментально становились фразами с огромными и пышными крыльями и разлетались по ушам и эфирам, по виртуальным и реальным информсетям, как ярко окрашенные птицы, и долго будоражили своей неповторимостью не только уши, но и наши души до того момента, пока Григорий Александрович вновь не выходил на, так сказать, публичную сцену с очередной, новой антрепризой...
Сегодняшним исполнителям до него, признаться, пока далековато. Но они явно над собой работают. Думается, что утверждение о том, что цены и уровень инфляции повышаются в основном из-за того, что мы с вами того ждем и тем самым все это подталкиваем к реальности, - это вполне в стиле вышеупомянутого экс-председателя Нацбанка, ведь и он как-то обмолвился о том, что нечего бегать в обменные пункты и покупать там доллары - вот от этой суеты тенге и слабеет. Вот если бы мы бегали и покупали тенге, тогда все было бы наоборот.
Помните? А мы помним. Или, например, следующий председатель Нацбанка, который пришел сразу же после Григория Александровича, он ведь что нам сказал аккурат за неделю до знаменитой февральской девальвации 2015 года? Сказал, что никаких предпосылок к “значительному ослаблению тенге” он не видит. А через неделю увидел.
А потом у него спросили: почему это вы за неделю до этого ничего такого не видели, а тенге рухнул? “Слухи о девальвации возникают в обществе тринадцать раз в году - и что, всегда на них реагировать?” - ответил он.
А когда тенге рухнул уже в августе 2015 года, то (ну, назовем, наконец, его имя, чего уж теперь) - Кайрат Келимбетов успокоил тех, кто снова впал в психоз: “Это не девальвация. Это переход к свободному плаванию, когда сам рынок определяет, какая стоимость тенге сегодня, исходя из того понимания, которое есть у участников рынка на основе баланса спроса и предложения”.
И теперь, по его словам, постоянные девальвационные ожидания уходят в прошлое. А мы почему-то все ожидаем и ставим тем самым наших должностных лиц в неловкое положение. И сами же после этого над ними смеемся. А это уже не очень смешно.

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Просмотрено: 5279 раз Просмотров: 5279 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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