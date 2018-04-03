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Алла Иванилова
В Казахстане взят курс на цифровизацию. Чтобы эта реформа прошла успешно, необходимо провести “ликбез” населения, чем в ближайшие годы намерены заняться чиновники

Учитывая, что информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной и профессиональной жизни, цифровые навыки на сегодняшний день востребованы во всех отраслях экономики. При этом уровень цифровой грамотности в стране в 2016 году составил 76,2 процента. В рамках планируемой государственной программы “Цифровой Казахстан” примут ряд мер по повышению этого показателя. Для этого во всех регионах организуют процесс переподготовки кадров и обучения всех слоев населения базовым и практическим цифровым навыкам. Также это мероприятие охватит представителей малого и среднего бизнеса.
Государственные мужи проанализировали процесс подготовки со школы и до послевузовского образования и выявили “слабые места”. Так, рассматривается возможность обучения информатике в школах с первого класса. Об этом недавно заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев: “В странах ОЭСР программированию обучают с первого класса. У нас предмет “информатика” изучался с пятого класса. Но со следующего года мы начинаем с третьего. Параллельно министерство активно работает с экспертами по возможности внедрения обучения IT с первого класса. Сейчас готовится программа, потом ее вынесут на широкое обсуждение с преподавательским составом, родителями и депутатами”.
Также в школах внедряется элективный курс “Роботехника”. В 2016/17 учебном году открыли 372 кружка по робототехнике и 397 кабинетов, а 2500 учителей информатики прошли курсы повышения квалификации по робототехнике.
В техническом и профессиональном образовании в текущем году в связи с предложениями работодателей включена новая специальность “Информационная безопасность”. Набор по ней будет осуществляться с 1 сентября 2018 года. В рамках Программы снижения информационного неравенства повышение квалификации прошли более 9700 преподавателей и мастеров производственного обучения. Сегодня уроки профессионального мастерства проводятся и в режиме онлайн. База данных онлайн-уроков создана на портале (elp.kz).
В высшем образовании подготовка кадров ведется по специальностям: “Информатика”, “Информационные системы”, “Автоматизация и управление”, “Вычислительная техника и программное обеспечение”, “Математическое и компьютерное моделирование”, “Радиотехника, электроника и телекоммуникации” в 84 вузах и “Системы информационной безопасности” в семи вузах. Образовательные программы разрабатываются высшими учебными заведениями самостоятельно в рамках действующих стандартов. К этому делу привлекаются и зарубежные вузы-партнеры, и работодатели. В 2015 и 2016 годах 11 базовых вузов-участников ГПИИР разработали 48 инновационных образовательных программ. С начала 2017/18 учебного года все высшие учебные заведения обновили образовательные программы с учетом утвержденных 10 профессиональных стандартов в сфере IТ. Планируется создать реестр образовательных программ вузов путем электронной оценки с привлечением ассоциаций и транснациональных компаний.
Распространение получает обучение в онлайн-режиме. Восемь университетов создали консорциум на базе КазНУ имени аль-Фараби по продвижению МООК (массовые открытые онлайн-курсы). В текущем году к этому консорциуму присоединились еще четыре вуза.
С 2016 года в стандарт бакалавриата включена дисциплина “Информационно-коммуникационные технологии на английском языке”. Разработан базовый учебник по этой дисциплине, и 300 преподавателей вузов по информатике прошли усиленные языковые курсы.
Однако, по словам главы Минобразования, в Казахстане не хватает IT-специалистов. В этой связи главный педагог предлагает открыть в Астане большой IT-вуз, желательно с ведущим иностранным вузом. Над этим вопросом в ведомстве уже работают, и предлагается это учебное заведение использовать вместе с IT-хабом как платформу для возврата специалистов в Казахстан.
Для всех желающих получить необходимые цифровые навыки создадут национальную платформу открытого образования. Это онлайн-курсы, в первую очередь обеспечивающие базовую подготовку по инженерно-техническим направлениям с привлечением к их созданию больших коллективов лучших преподавателей казахстанских университетов, многие из которых имеют многолетний опыт дистанционного обучения. В процессе изучения материала будет возможность пройти тестовые и контрольные задания для проверки полученных знаний.
В целях сближения производства и образования на базе предприятий за счет внебюджетных средств откроют филиалы ИКТ-кафедр вузов, где будут проводиться курсы для студентов в рамках реальных ИКТ-проектов предприятий.
Также в учебный образовательный процесс за счет внебюджетных средств привлекут производственных специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, информационной безопасности путем проведения практических и лабораторных занятий на базе вузов и/или предприятий.
Для привлечения молодежи в специальности по информационно-коммуникационным технологиям предусмотрены выделение государственного образовательного заказа и возможность проведения научных исследований в ведущих лабораториях мира, научных организациях, университетах и научно-исследовательских центрах по международной программе “Болашаћ” специалистами этой отрасли.
В результате всех этих мер власти рассчитывают до 2021 года поднять уровень цифровой грамотности населения до 81,5 процента.

Астана

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Просмотрено: 6006 раз Просмотров: 6006 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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