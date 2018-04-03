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Новая плеяда магистров Каспийского университета Исследования

Айгуль Жилкишина
В прошлую пятницу, 13 октября, в зале Фонда Первого Президента состоялась торжественная церемония вручения дипломов второму выпуску магистров делового администрирования (МВА) Caspian Business School (CBS) Каспийского университета

В этом году дипломы выпускников программы Master of Business Administration получили менеджеры ведущих казахстанских компаний - “Нурбанк”, “Кастинг” и других. При вручении дипломов председатель правления “Нурбанк” Эльдар Сарсенов поделился правилами, которые нужны будут как в жизни, так и в бизнесе: “Самое главное для всех нас - это партнерство. И мне очень приятно, что из всей группы компаний, в которую мы входим, именно с Каспийским университетом у нас сложились самые доверительные, глубокие и разносторонние отношения. Еще одна, не менее важная вещь - это связи. Ваш курс, который прошел огонь, воду и медные трубы, - это и есть ваша боевая когорта, ваши помощники и союзники в будущем - это тоже классно. И третье: цените то, что у вас было и есть. Кто-то из вас учился год, кто-то полтора, кто-то не дошел до конца, но так или иначе у вас был замечательный путь. Конечно, у всех были свои сложности, когда нужно было соблюдать баланс, совмещая семейную жизнь, работу с обязательствами перед бизнес-школой. Это нелегко. Поэтому я перед вами преклоняюсь и желаю вам больших успехов!”.

 

 

Академик Академии маркетинга Республики Казахстан и бизнес-тренер Тимур Сабитов за всю свою преподавательскую жизнь обучил более 5000 выпускников. И каждого студента он помнит, общается, помогает советом: “Я знаю, что многие выпускники МВА дружат годами, встречаются на вечеринках. И это прекрасно. Я знаю, что у вас очень дружная группа, желаю вам успеха во всем. А администрации желаю, чтобы таких выпусков было десять, двадцать, сто. Желаю всем вам, чтобы вы вошли в список ведущих бизнес-школ не только Казахстана, но и стран СНГ и всего мира”.

 

 

Айдар Какимжанов, магистр делового администрирования, поздравляя всех с завершением обучения в группе МВА Каспийской бизнес-школы, поблагодарил преподавателей, “которые отдали нам всю душу, чтобы мы стали более профессиональными и более полезными для своей страны, своих компаний, своих семей. Как говорил один известный человек, если вы не учитесь и не развиваетесь вместе с компанией, в которой работаете, рано или поздно вы становитесь бесполезным. Поэтому учитесь, развивайтесь и никогда не останавливайтесь!”

 

 

Ректор Каспийского университета Жолдасбек Нусенов в своей поздравительной речи отметил, что для университета очень важно, чтобы первые выпускники программы МВА в CBS хорошо зарекомендовали себя в компаниях, где они работают. Господин ректор процитировал слова представителя самой известной династии банкиров финансиста барона Давида Ротшильда: “В бизнесе существует тонкая грань между оптимизмом и пессимизмом. Пессимист-бизнесмен будет более осторожным, и когда будет ситуация повышенного риска, он скажет себе: “Это рисковано”. Но для достижения успеха надо быть также очень предприимчивым - не авантюрным, а именно предприимчивым. Предприимчивость и осторожность - это стороны одной медали. Дорогие друзья! Я желаю вам быть осторожными оптимистами и строить свой бизнес смело, но не вступая в авантюры!” Жолдасбек Нусенов также сообщил, что 3 ноября в Алматы по приглашению Каспийского университета приедет барон Давид Ротшильд: “И мы будем рады видеть вас на мероприятиях, организованных в честь его приезда”.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6378 раз Просмотров: 6378 опубликовал: Ruslan 17 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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