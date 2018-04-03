Самое ценное в политике - короткая память



Неожиданный сосед Согласитесь: парадоксальный демарш экс-президента соседнего Кыргызстана стал, мягко говоря, неожиданным. Вот скажите, зачем Алмазбек Атамбаев это сделал? Причем на первый взгляд как-то топорно. Да еще в самом конце своей политической карьеры. Говорят, хотел хоть чем-то запомниться перед уходом. Может, и так.

Но есть и другое мнение. Что чем-то киргизский экс-президент руководствовался, говоря вещи столь резкие. Думается, что слова его были отнюдь не случайными и смысл их заключался в том, чтобы и выиграть выборы (потому что его преемник-кандидат получал свою порцию симпатии избирателей), и доставить удовлетворение значительной части своих сограждан, и показать местным олигархам свою крутизну, чтобы...

И здесь возникает такой вот закономерный вопрос: а стала ли эта демонстрация крутизны неожиданностью для нас? Похоже, да. Никто не ожидал от лидера соседней, близкой, братской страны такого демарша. Ну а теперь вопрос следующий: а почему так получилось? Где все эти наши бесчисленные заумные аналитики и политологи, эксперты и специалисты, журналисты и дипломаты?

Рассуждать о том, что происходит “у северных соседей”, за океаном, в Евросоюзе - это, конечно, интереснее и приятнее. Тем более что ответственности особой чувствовать не надо, прогнозы в этих направлениях не очень-то кого-то в Казахстане интересуют (куда более компетентное мнение тех же российских или западных экспертов сегодня каждый может найти в Сети), поэтому и спрос невелик.

А вот относительно Кыргызстана - тут надо работать. Все близко и знакомо (на первый взгляд), и пыль в глаза пустить гораздо сложнее, для анализа нужно покопаться в местном материале, знать тему и обстановку, иметь источники информации, общаться со знающими людьми. А копаться не хочется, рисковать с прогнозами - тоже. Поэтому и прошляпили и все киргизские революции, и демарш Атамбаева.

Получилось почти так же, как у Кремля с Украиной. Пока он делал врага из самых сильных мира сего, соседняя страна устроила такой поворот, вывернуть из которого в обозримом будущем не представляется возможным. Кто там, в Кремле, всерьез занимался Украиной? Какие усилия со стороны российской власти сделали для того, чтобы в этой стране было настоящее пророссийское лобби? Кто работал с украинской прессой? С Верховной Радой?

То же самое можно спросить и у наших стратегов - мы Кыргызстаном-то занимаемся? Знаем тамошнюю политическую элиту, авторитетных лидеров, их связи и их группировки? А какие там влиятельные средства массовой информации и кому они принадлежат? А как к нам там вообще относятся? Любят, не любят, может, ненавидят?

Чего скрывать, к Кыргызстану у нас отношение, как бы так помягче выразиться, несколько свысока, что ли. И о том, что с его стороны могут возникнуть проблемы, никто, думается, всерьез и не помышлял. Тем более что эта страна очень серьезно от нас экономически зависит. Что и показал визит киргизской делегации на этой неделе.

Но теперь наверняка уже все видят - проблемы вполне возможны.