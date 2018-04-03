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Правила жизни Исследования

Айгуль Жилкишина

В последнее время все больше алматинцев пренебрегают правилами безопасности в горах. Например, недавно выше ВСК “Медео” заблудились две девушки. Обнаружить их местонахождение помогла отправленная ими геолокация. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили девушек с горы. Спасатели РОСО напоминают казахстанцам о мерах безопасности в горах, где беспечность может стоить жизни

Обнаружить незадачливых искательниц приключений удалось лишь в четвертом часу ночи. И это далеко не единственный случай, когда элементарная невнимательность стала причиной вызова помощи. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда регулярно проводят поисковые операции в горах. Последний случай, когда оперативный дежурный приняла сообщение: двое молодых людей поднялись на Большое алматинское озеро, пошли на пик Советов и там заблудились.
Оперативная группа РОСО - семь человек и собака - выехала к предполагаемому месту происшествия. Добравшись до места вызова, спасатели приступили к поиску, который не дал быстрого результата. Ледники в горах мешали быстрому прохождению пути. В три часа ночи на поиски отправили вторую оперативную группу в количестве трех человек и одного медицинского работника, взяли с собой горячий чай и теплые вещи. Когда пошел четвертый час ночи, пострадавших, наконец, обнаружили. Ими оказались 33-летний и 25-летний жители Актобе. Всего спасательная операция велась около 16 часов. Все это время оперативная дежурная РОСО координировала работу с пострадавшими.
Спасательные службы города напоминают всем жителям южной столицы и гостям: температура в горах каждые 100 метров понижается на 0,5 градуса, а иногда на целый градус. Поэтому стоит одеваться в теплую непромокаемую одежду. Дорогие казахстанцы, берите с собой горячие напитки, одевайтесь тепло, в горах ледники. Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте близким, куда вы направляетесь и предполагаемое время возвращения. Простое соблюдение таких мер безопасности позволит вам и насладиться красотами природы, и жизнь сохранить. А пренебрежение этими правилами может привести к трагическим последствиям.

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Просмотрено: 5628 раз Просмотров: 5628 опубликовал: Ruslan 24 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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