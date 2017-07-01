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Взгляд Сергея Козлова Исследования

Все, что не делается, делается в Китае

Лишь бы кошка ловила мышей

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В Пекине завершился очередной, XIX, съезд Коммунистической партии Китая, в котором участвовало около 2,3 тысячи делегатов со всей страны, выбранных из 89 миллионов членов этой организации.
На церемонии открытия съезда генеральный секретарь ЦК партии и председатель КНР Си Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны, продолжавшуюся 3,5 часа. Он представил доклад под названием “Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху”, в котором подвел итоги работы ЦК КПК за пять лет.
Си Цзиньпин сказал, что КПК намерена превратить Китай в могущественное государство и это произойдет к середине века при условии, что в мире будет стабильность. “На первой стадии с 2020 по 2035 год мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации”, - сказал товарищ Си.
Этот съезд КПК стал первым по-настоящему “глобальным” съездом за всю историю Китая. В том смысле, что раньше на таких съездах решали, что будет со страной, а теперь - что будет с миром. Но в этом-то и основная специфика современного Китая - он кровно заинтересован в том, чтобы в мире было спокойно, тогда и сам Китай будет развиваться успешно.
Вообще-же рассуждать о Китае - это все равно, что рассуждать о вечном. Китай везде, особенно сегодня. Он поражает, заставляет восхищаться, внушает кому-то страх. Эта страна, безусловно, стала знаковой темой нашей эпохи. Еще совсем недавно десятки миллионов китайцев либо периодически голодали, либо просто недоедали, а сегодня про Китай говорят как о второй экономике мира.
Хотя, конечно же, если говорить честно, то средний уровень китайской жизни (имея в виду материковый Китай), если сравнивать его с европейским или, тем более, американским, невысок. Эта страна остается еще страной в основном с бедным населением, но уже заняла второе место в мире по числу долларовых миллионеров. В общем, как любили говорить в советскую эпоху, Китай - страна контрастов.
Однако, когда говорят о Китае, то всегда лишь об дном Китае - о материковом, об основном. Тогда как Китаев, по сути, сегодня три. Это и Гонконг, и Тайвань. Причем в этом году исполняется ровно двадцать лет, как Гонконг вошел в состав КНР на правах широкой автономии после более чем столетия колониального управления Лондоном. И вот что хотелось бы отметить и в связи с только что закончившимся съездом компартии, и в свете юбилея возвращения Гонконга Пекину.
Что Гонконг, что Тайвань или материковый Китай - сегодня все эти три части одной страны нельзя не признать успешными, во всяком случае экономически. Причем речь идет о совершенно разных типах экономики. Если первые два Китая - это сугубо рыночные хозяйства, которые создали по образу и подобию классических западных, а если точнее, англо-саксонских моделей экономики, то остальной Китай - это китайский социализм, который начинался с социализма советского, но впоследствии стал своеобразным и от советского разительно отличающимся. Это модель, в которой в последние сорок лет не прекращаются поиски гармонии между государственным регулированием экономики и внедрением чисто рыночных отношений.
И все эти три Китая, повторяем, поражают своим развитием, достижениями и успехами. Мало того, что всем трем удалось, наконец, за многовековую историю накормить всех китайцев, им удалось создать удивительный и неповторимый коллаж совершенно разных сегментов одного национального панно, в котором каждый сегмент не похож на другие, но в то же время является неотъемлемой частью общей впечатляющей огромной картины.
Каков вывод? Ну прежде всего - китайцы как были, так и есть великая нация, в какие исторические условия ее ни помести. Но интереснее, наверное, то, что все экономические постулаты в Китае работают совершенно не так, как должны были бы работать в теории.
Помните, когда ретивые разрушители СССР вешали всем вокруг лапшу на уши, утверждая, что, мол, “рынок все расставит на свои места”? “Вот только не нужно ему мешать, не нужно вмешиваться и влезать в то, что само себя отрегулирует”. Так все эти “прорабы перестройки” громили плановую экономику и государственное регулирование. Сегодня-то понятно, для чего изобретали все эти пропагандистские комиксы, - после всего, что произошло за эти четверть века.
И сегодня любой, кто разбирается в современной “рыночной” экономике, знает, что таковой никогда в природе не существовало. Что регулирование всеми экономическими процессами со стороны правящего класса (или правящей элиты) было всегда, вот только методы и формы этого регулирования в разных обществах разные.
И три сегодняшних Китая это нагляднейшим образом всем демонстрируют.

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Просмотрено: 5854 раз Просмотров: 5854 опубликовал: Ruslan 27 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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