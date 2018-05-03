Алла Иванилова

Права детей-инвалидов нарушаются. Более того, нет точного числа таких детей - в министерствах количество разнится, а значит, есть “неучтенные”. Депутаты и общественные организации считают, что необходимо внести изменения в законодательство



В конце минувшей неделе в мажилисе парламента прошло заседание социального совета при фракции “Нур Отан”, где выяснились весьма интересные подробности.

Ребенок с отклонениями в развитии - это всегда тяжело для семьи и в целом всего общества. Это затрудняет его общение со здоровыми сверстниками, что приводит к определенной изоляции. По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, за последние пять лет в стране ситуация с инвалидностью среди детей стабильная. Да, фактически цифры растут, но и повысилась рождаемость. При этом причины, приводящие к инвалидности, - врожденные пороки, заболевания нервной системы и психические расстройства. Учитывая развитие неонтологии, выживаемость младенцев стала выше, однако зачастую новорожденные с низким весом страдают различными серьезными недугами.

На сегодня день, по данным Министерства образования и науки, из 5 424 104 детей от 0 до 18 лет в стране 144 783, или 2,6 процента с особыми образовательными потребностями (96 555 школьного и 48 228 дошкольного возраста), из них 43 695 дети-инвалиды. При этом, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 января 2017 года в стране насчитывается 81 547 детей-инвалидов, а это 12,5 процента от общего количества инвалидов в стране. Разница значительная. Более того, согласно другим данным этих ведомств, ставится под сомнение достоверность учета таких детей. Также возникают вопросы относительно численности возрастных групп детей-инвалидов до 18 лет, поскольку какую-то часть после достижения 16-летнего возраста и установления инвалидности можно отнести к инвалидам одной из групп. Отсутствие достоверной информации о численности детей с ограниченными возможностями может привести к тому, что они останутся неучтенными и в итоге отрезанными от системы государственных услуг, на получение которых имеют право. Госорганам необходимы в этом вопросе согласованная позиция и единая государственная система учета.

Помимо отсутствия достоверной информации о том, сколько в стране детей-инвалидов, нарушаются и их права. При этом Казахстан входит в число 50 стран мира, которые имеют специальные законы, защищающие права детей с инвалидностью. Однако ряд основополагающих требований международных актов пока не нашли своего отражения в законодательстве. По-прежнему отсутствует нормативно-правовое регулирование инклюзивного образования и ранней коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, патронатного семейного воспитания, независимого контроля за соблюдением прав детей.

И хотя в Казахстане взят курс на инклюзивное образование и ставится цель, чтобы к 2020 году 70 процентов школ были готовы к этому, далеко не все дети с ограниченными возможностями получают специальное образование (из более чем 144 тысяч только треть охвачена), не говоря уже об обучении в общеобразовательных школах. Сегодня функционируют 97 специальных школ для детей с особыми образовательными потребностями, в которых обучаются лишь 14 275 детей. Уровень охвата коррекционным обучением детей раннего возраста с ограниченными возможностями составляет 11 109 от общего их числа, а это всего около восьми процентов. При этом общественные организации считают, что инклюзивное образование необходимо начинать с детского сада. Согласно исследованиям, образование детей в раннем возрасте важно, поскольку 80 процентов умственных способностей развиваются до 3 лет. Период до поступления в начальную школу дает возможности для приспособления развивающего обучения к индивидуальным потребностям ребенка. Однако детей-инвалидов с расстройствами психики и нервной системы, а также с множественными врожденными нарушениями не принимают в детские сады и в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. Несмотря на развитие таких центров и отделений, число их остается недостаточным, а регулирующие их работу нормативные документы ориентированы на помощь детям с минимальными нарушениями. Родителям чаще всего невозможно получить для своих детей, имеющих серьезные психоневрологические нарушения, коррекционно-педагогические услуги, и они остаются “за бортом”, вынуждены с раннего детства проводить жизнь в четырех стенах.

Нарушаются и в неполной мере реализуются права детей-инвалидов жить и воспитываться в семье. Об этом свидетельствуют данные государственной статистики: 2320 детей-инвалидов постоянно живут в домах-интернатах органов социальной защиты, 14 275 - в специальных (коррекционных) школах-интернатах органов образования. Таким образом, 21 процент (16,6 тысячи) детей лишены семейной среды. Государство продолжает выделять огромные финансовые средства на интернаты, вместо того чтобы направлять их на поддержку семей или на альтернативное семейное устройство таких детей. На содержание только одного ребенка-инвалида в месяц в стационарном отделении расходуются 469,4 тысячи тенге, в дневном отделении - 201,7 тысячи, тогда как пособие на таких детей, проживающих в семьях, в 6-7 раз меньше. И это при том, что 70 процентов детей-инвалидов социально адаптированы. Чтобы изменить ситуацию, общественники считают, что необходимо пересмотреть понятие “недееспособность” и внедрить такой термин, как “частичная недееспособность”. В этом случае легче будет социализировать инвалидов.

По мнению представителей общественных организаций, необходимо уделять особое внимание ранней профилактике. Более того, закрепить это в обязательном порядке в законодательстве. Так, по данным Минтруда, больше всего инвалидность среди детей в возрасте от 8-11 лет, причем в основном это нарушение опорно-двигательного аппарата. Возможно, этого удалось бы избежать, будь ранняя профилактика.

Помимо многочисленных забот о ребенке с ограниченными возможностями его родителям приходится обходить многочисленных врачей, прежде чем получить инвалидность, выстаивать длиннющие очереди. Неправительственные организации предлагают сделать все централизованно - в одном месте - и подойти к этому процессу рационально, понимая, что эта особая категория людей, которые нуждаются в особом отношении.

Участники заседания в мажилисе пришли к единому мнению, что назрела необходимость внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих права детей-инвалидов, выработать механизмы неукоснительного исполнения уже принятых законов и в целом скорректировать государственную политику в отношении детства.



Астана