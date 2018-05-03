Алия Кемирбаева Много веков назад тысячи караванов возили грузы по Шелковому пути из великой Поднебесной через сердце Азии в Европу. Сейчас многое изменилось - верблюдов заменили современные фуры и железнодорожные составы, но вектор остался прежним



Концепция нового Шелкового пути - создание ключевой торговой артерии, соединяющей между собой Восток и Запад. Она охватит территорию почти в 30 миллионов квадратных километров, обеспечит денежный оборот в 20 триллионов долларов и позволит 380 миллионам людей покупать и продавать различные товары. Но это будет ближе к 2018 году, когда завершится строительство комплекса транспортно-логистических центров: “Бахты”, “Майкапчагай” и “Нур жолы”. “Достык”, “Хоргос”, “Алтынколь” и “Майкапчагай”, что вместе с недавно открытым пунктом “Калжат” позволит обеспечить широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков, таможенной обработке грузов и в итоге ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему. “Калжат” - первый из четырех современных автомобильных транспорно-логистических центров. На его строительство затрачено 10 миллиардов тенге частных инвестиций. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства по программе “Нурлы жол”. Вклад государства - организация работы таможенной службы. Обновленный ТЛЦ способен обслуживать в режиме транзита до 500 машин, в режиме “ИМ-40” (импорта) - до 100 машин в сутки.

Современные технологии, связь, интернет и введение информационной системы “Астана-1” позволили сократить время оформления грузов с часа до 15-20 минут. Но самое главное - теперь нет необходимости ехать в Алматы или другой город для проведения таможенной очистки грузов. Кроме того, работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном режиме, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. После запуска четырех автомобильных пунктов (“Калжат”, “Бахты”, “Майкапчагай” и “Нур жолы”) ожидается увеличение поступлений в бюджет в размере 300-400 миллиардов тенге в год.



Фото Бориса Бузина