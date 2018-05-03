НАЗАД К СВЕРХДОХОДАМ

СТОИМОСТЬ БАРРЕЛЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ
Подробнее >>>
КОГДА ТРАКТОРЫ БЫЛИ ТАНКАМИ

КТО СОЗДАЛ ГЛАВНЫЙ МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Лишение прав: не родительских, так водительских Исследования

Елена Тарасенко, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК, нашла эффективный способ “прижать” неплательщиков алиментов. Госпожа Тарасенко предлагает ударить по чувствительному - несознательных папаш и мамаш лишать водительских прав

У нас в стране все меньше счастливых семей. Детей вне брака рождается все больше. И все больше фиксируется случаев жестокого обращения с членами семьи. Да и в целом - по статистике - в Казахстане распадается каждый третий брак!   
Отсюда следующие проблемы. Неплательщики алиментов - диверсанты, которые поступают, мягко говоря, трусливо, малодушно и безответственно. Особенно те, кто рьяно скрывается от судебных исполнителей и всячески старается уклониться от своей святой обязанности - помогать растить свое же чадо. К тому же неплательщики алиментов фактически выступают против интересов государства, которому нужен физически и морально благополучный гражданин.
Сегодня, сообщает в своей речи на республиканском форуме отцов госпожа Тарасенко, государство ограничивает неплательщиков алиментов (если они попадут в соответствующий реестр) в таких положениях: “Предусмотрены: приостановление выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, реализация имущества с электронных торгов и т.д.”. Однако этого бывает недостаточно - как быть, если человек далек от всех перечисленных моментов - просто “лежит” на диване? Выход, по мнению Тарасенко, очевиден. Лишать того, что должнику действительно создаст проблемы - забирать водительские права.
Нам обещают, что такой механизм выбивания отеческих долгов скоро внедрят. Мол, методика уже на стадии детальной проработки.

Подготовил Алан Байтенов

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6511 раз Просмотров: 6511 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (27)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390