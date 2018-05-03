Елена Тарасенко, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК, нашла эффективный способ “прижать” неплательщиков алиментов. Госпожа Тарасенко предлагает ударить по чувствительному - несознательных папаш и мамаш лишать водительских прав



У нас в стране все меньше счастливых семей. Детей вне брака рождается все больше. И все больше фиксируется случаев жестокого обращения с членами семьи. Да и в целом - по статистике - в Казахстане распадается каждый третий брак!

Отсюда следующие проблемы. Неплательщики алиментов - диверсанты, которые поступают, мягко говоря, трусливо, малодушно и безответственно. Особенно те, кто рьяно скрывается от судебных исполнителей и всячески старается уклониться от своей святой обязанности - помогать растить свое же чадо. К тому же неплательщики алиментов фактически выступают против интересов государства, которому нужен физически и морально благополучный гражданин.

Сегодня, сообщает в своей речи на республиканском форуме отцов госпожа Тарасенко, государство ограничивает неплательщиков алиментов (если они попадут в соответствующий реестр) в таких положениях: “Предусмотрены: приостановление выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, реализация имущества с электронных торгов и т.д.”. Однако этого бывает недостаточно - как быть, если человек далек от всех перечисленных моментов - просто “лежит” на диване? Выход, по мнению Тарасенко, очевиден. Лишать того, что должнику действительно создаст проблемы - забирать водительские права.

Нам обещают, что такой механизм выбивания отеческих долгов скоро внедрят. Мол, методика уже на стадии детальной проработки.



Подготовил Алан Байтенов