Айгуль Жилкишина

Этой осенью в Казахстане запустили моментальную лотерею серий “Бақытты 7” и “Алтын” стоимостью по 300 и 500 тенге соответственно. За первый месяц после запуска моментальной лотереи продали 91 021 билет, а общая сумма выплат денежных призов победителям составила 19 637 847 тенге. Всего в продажу поступило 2 100 000 билетов моментальной лотереи, при этом максимальный приз в каждой из них составляет от 1 и 2 миллионов тенге



На сегодня самые крупные призы, выигранные в моментальной лотерее, составили 50 тысяч тенге, лотерейные билеты приобрели: первый - в супермаркете в городе Алматы, находящемся на Капшагайской трассе, второй - в супермаркете на АЗТМ. Однако счастливые обладатели лотерейных билетов до сих пор за деньгами не явились.

Напомним, что выигрыши до 100 тысяч тенге победители смогут получить сразу же в официальных точках продаж. Билеты моментальной лотереи можно купить в 150 официальных точках продаж в двадцати крупных городах страны.

В лотерее есть два неоспоримых социальных плюса. Во-первых, часть доходов от лотереи пойдет на строительство стадионов, а также на поддержку спортивного движения в Казахстане. Отметим, что 15 процентов от вырученных с лотереи средств пойдет на развитие спорта и туризма в Казахстане. По примеру зарубежных компаний доходы от продажи лотереи пойдут в благотворительные фонды, а также на собственные благотворительные программы.

Но главное то, что лотерея является лакмусовой бумажкой для проверки здоровья общества. Ведь запускать лотерею имеет смысл только при благоприятных социальных условиях. Имя призера, как правило, объявляют по телевидению, на сайтах в Сети. Что могло ожидать победителя лотереи, имя которого предавали огласке в неблагополучные времена вроде лихих 90-х? Весь его приз наверняка ушел бы в карман разгулявшихся рэкетиров.

И лишь в благополучном государстве тот, кто выиграл крупный куш в лотерею, не станет жертвой мошенников.

Кроме того, запуск лотереи является показателем того, что обеспеченные граждане - с бриллиантами и люксовыми авто - могут чувствовать себя защищенными, а остальные будут стремиться к социальному успеху, а не к бунту. И это значит, в государстве существует нормальный социальный порядок. И именно в таких условиях проводят запуск лотереи.



Попытать счастья

Первые лотереи были уже в Древнем Риме и Китае, и помимо развлечения они уже тогда помогали древним государствам собирать средства на строительство и ремонт дорог, зданий, храмов. Так, например, в 100 году до нашей эры правящая династия Хань организовала лотерею, деньги от которой пошли на строительство Великой Китайской стены и закуп оружия.

В Англии за два с лишним века на “лотерейные” деньги построили знаменитый Британский музей, Лондонский акведук, несколько мостов и многие другие важные объекты архитектуры.

Лотерея была популярна и в СССР, где раз в месяц проходил тираж обычной лотереи с билетами стоимостью 30 копеек (выигрыши от 1 рубля до автомобиля “Москвич” или “Жигули”). Самой крупной и популярной лотереей стало “Спортлото”, где участник сам мог выбирать свои числа удачи, а не получал лотерейный билет с присвоенным номером (как в других). Да, человек не мог повлиять на результат, однако такая система создавала иллюзию того, что призер своими руками кует себе счастье. Это было очень приятно тем, кто выигрывал. В то время люди разрабатывали системы, по которым можно было назвать шесть или пять заветных цифр в нужной комбинации. По этой лотерейной системе получалось, что советский человек - сам творец своего счастья. То, что это была хорошая идея своего времени, свидетельствует тот факт, что за 20 лет лотерея “Спортлото” принесла государству 500 миллиардов рублей - на эти средства по всему Союзу строились стадионы и спорткомплексы, а в 1980 году лотерея сыграла значительную роль в финансировании Московской Олимпиады.