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Взгляд Сергея Козлова Исследования

Движение вперед часто начинают задним ходом

Страшные цифры

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На днях довелось побывать на одной конференции, посвященной развитию цифровой экономики в Казахстане. Все было интересно. Однако основным докладчиком почему-то выступал некий эксперт из Индии. Имя его никому и ничего, как удалось позже выяснить, не говорило. Поэтому его можно не упоминать. Тем более что сказал-то он вещи банальные, и многое из сказанного вполне успешно можно было прочесть в виртуальной сети.
Почему выступал человек из Индии? Как заверил один из организаторов мероприятия, “потому что сегодня Индия является одним из лидеров цифровизации и компьютеризации в мире”. А вот страной, которая станет в недалеком будущем лидером абсолютным и безоговорочным, будет наш соседний Китай. Об этом как бы сквозь зубы и сказал наш докладчик.
Итак, по уровню развития интернет-инфраструктуры Казахстан за последние четыре года поднялся в глобальном рейтинге с 44-й на 36-ю позицию главным образом благодаря росту уровня проникновения интернета среди домохозяйств и организаций, а также в результате повышения предоставляемой скорости загрузки и скачивания. Темпы роста проникновения Сети в Казахстане сравнимы с теми, что наблюдаются в России, но, конечно же, уступают Китаю и Индии.
Выступал на конференции и представитель акимата Алматы, который, в частности, сказал, что, согласно цифрам, которыми оперируют чиновники, в стране насчитывается около 8 миллионов пользователей. Это впечатляющий показатель, если учесть, сколько вообще живет в стране людей.
Однако наши, местные, эксперты возразили: не совсем корректно говорить о том, что доступ к Сети имеет половина граждан страны. “Интернет-пользователь должен как минимум трижды в день выходить в интернет, причем как с десктопа, так и с мобильного устройства. Это не количество населения”, - сказал президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров.
Существует, конечно, несколько рейтингов, согласно которым высчитывается ситуация в разных странах. Так вот, по уровню цифровизации экономики Казахстан занимает 50-ю строчку самого популярного рейтинга из 85 государств и находится в группе начинающих игроков с зарождающейся цифровой экономикой, а ближайшими “соседями” РК в рейтинге являются Турция, Аргентина, Чили и Хорватия.
К такому выводу, в частности, пришли аналитики компании The Boston Consulting Group в статье “Казахстан на пути к цифровой экономике”, опубликованной накануне. Причем, согласно исследованию, доля расходов на интернет-рекламу в Казнете не превышает 10 процентов от общих расходов на рекламу.
При этом цифровой разрыв между государствами-лидерами и отстающими странами увеличивается год от года. Это означает, отмечают авторы отчета, что догоняющим странам, к числу которых относится и Казахстан, следует больше обращать внимание не столько на позицию в рейтинге, сколько на недопущение сильного увеличения разрыва с лидерами.
К слову, индекс цифровизации экономики - e-Intensity - рассчитывается как средневзвешенная сумма трех субиндексов: доступность интернета, онлайн-расходы, активность пользователей.
С 2010 по 2017 год среднегодовой темп роста индекса e-Intensity для Казахстана составил 23 процента, это немногим меньше, чем для России с 24 процентами и в странах БРИК в целом (27 процентов). Лидером по темпам роста и по абсолютной позиции среди стран БРИК является Китай с ростом e-Intensity на 33 процента. По уровню же развития базовой составляющей цифровой экономики - интернет-инфраструктуры - Казахстан опережает все страны БРИК. Однако две другие составляющие - объем онлайн-расходов и уровень вовлеченности в использование интернета - пока находятся на более низком уровне, чем у государств БРИК.
Но опять же - все эти показатели, которыми снабжаются составители рейтингов, поступают от наших официальных лиц, которые владеют официальной статистикой. У так называемых независимых экспертов, блогеров, специалистов по казахстанскому интернету цифры и мнения совсем иные. Об этом можно было услышать в кулуарах конференции. Но остановимся на мнениях международных экспертов, а о наших поговорим как-нибудь потом.
Но как независимые, так и зависимые казахстанские эксперты сходятся в одном - наша страна тут еще очень долго будет в роли догоняющей. Мы только приближаемся к так называемой цифровой экономике. И для того, чтобы догонять быстрее, необходим уже сейчас некий прорыв - хотя бы в понимании того, что, к примеру, совсем рядом с нами растет “цифровой гигант”, который вот-вот будет развивать свою экономику совсем по другим принципам и другими методами, чем были до этого.
И столкнемся мы с явлениями, о которых сегодня читаем лишь в той же Сети, а вот даже представить себе можем с трудом. И столкнемся неизбежно.

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Просмотрено: 5858 раз Просмотров: 5858 опубликовал: Ruslan 3 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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