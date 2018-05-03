Алла Иванилова

Сейчас инвалидность не закрывает человеку доступ в общественные места и оставляет возможность для посильной работы. Более того, официальный статус инвалида дает право на денежные выплаты, льготы на лекарства, санаторно-курортное лечение. Это мировая практика. А как с этим обстоят дела в нашей стране?



Получение инвалидности гражданами Казахстана осуществляется в соответствии с Правилами проведения медико-социальной экспертизы, которые утвердили 20 июля 2005 года постановлением правительства № 750. Чтобы оформить все соответствующие бумаги и стать инвалидом официально, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Для этого нужно взять направление у лечащего врача-терапевта в поликлинике по месту жительства, пройти необходимые лечебные, диагностические и реабилитационные мероприятия, чтобы подтвердить стойкую дисфункцию организма, которая обусловлена заболеваниями, дефектами или последствиями травм. Далее врачебно-консультативная комиссия направит на медико-социальную экспертизу. Но не ранее чем через четыре месяца с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза, за исключением анатомических дефектов или неизлечимых больных.

Далее МСЭ на основании осмотра и предоставленных медико-экспертных документов коллегиально определит инвалид вы или нет. Оцениваются также способности к общению, трудовой деятельности, самообслуживанию, передвижению, ориентации и обучению. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности, лицу, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (ИПР). А также выдается справка, в которой указан срок действия, по окончании которого нужно будет снова пройти комиссию. С этим документом остается лишь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для того, чтобы оформили пособие.

Конкретного перечня заболеваний, при которых человека можно считать инвалидом, нет. Но при установлении этого статуса МСЭ руководствуется определенными критериями - тяжестью заболевания, его спецификой, ограничениями, которые оно накладывает на человека. Зачастую инвалидность дают при таких заболеваниях, как злокачественные и доброкачественные опухоли, слабоумие, удаленная гортань, болезни нервной системы, нервно-мышечные заболевания (наследственные), слепота или глухота, болезни, сопровождающиеся высоким давлением, в случае осложнения на ЦНС, ишемическая болезнь сердца, болезни дыхательных путей с осложнениями, почечная недостаточность, врожденные аномалии, из-за которых поврежден опорно-двигательный аппарат, дефекты верхних и нижних конечностей (например, ампутация), травма головного или спинного мозга с ярко выраженными повреждениями.

Это общий список, а группы дают по степени тяжести этих заболеваний. Люди, получающие I группу инвалидности, не могут сами заботиться о себе, им необходимы помощники. Инвалиды II группы - это те, у кого серьезное заболевание в хронической форме или неизлечимые последствия тяжелой травмы. Они также нуждаются в помощи других людей, но не постоянно. Для этой группы даже доступны некоторые виды деятельности, однако требуются специально оборудованное место и условия труда. Критерии инвалидности III группы таковы, что у человека незначительные и непродолжительные проблемы со здоровьем, к категории которых относятся возрастные недуги, восстановление после операции. Эта группа лиц сохраняет трудоспособность, имеются лишь некоторые ограничения относительно объемов, тяжести и интенсивности работ.

У инвалидности есть “срок действия”, после которого нужно снова проходить МСЭ. Однако есть некоторые категории лиц, которым нет необходимости проходить экспертизы. Бессрочная инвалидность устанавливается лицам старше 18 лет при необратимых анатомических дефектах, стойких, необратимых изменениях и нарушениях функций организма, неэффективности проведенных реабилитационных мероприятий, после динамического наблюдения и при стабильности группы инвалидности за инвалидом I группы не менее четырех лет, II и III групп - не менее шести лет, лицам пенсионного возраста - при неблагоприятном реабилитационном прогнозе.

Пособия

и льготы

Сегодня государство гарантирует Конституцией и другими законодательными актами определенную минимальную поддержку людей с ограниченными возможностями. В первую очередь им начисляется пособие, размер которого сейчас варьируется от 23 до 67 тысяч тенге в зависимости от группы инвалидности, характера увечья, а также социального статуса (к примеру, инвалиды из числа военнослужащих). Так, инвалидам I группы от общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания назначено пособие в размере 1,78 от прожиточного минимума, а это 43 538 тенге, а детям-инвалидам до 16 лет - 1,31 от прожиточного минимума - 32 042 тенге. (С 1 января 2017 года прожиточный минимум в Казахстане установлен в размере 24 459 тенге. - “НП”.)

Помимо соцпособий люди с ограниченными возможностями в Казахстане пользуются некоторыми преференциями. Например, они освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога, но только в пределах 55-кратного минимального размера заработной платы в год. Это касается и в том числе одного из родителей ребенка-инвалида до достижения им восемнадцатилетнего возраста. Инвалиды всех групп не платят налог на транспортные средства, кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше четырех тысяч кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия после 31 декабря 2013 года. Они, а также один из родителей инвалида с детства, не являются плательщиками земельного налога. Инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства освобождаются от уплаты сбора при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, прав на произведения, охраняемые авторским правом.

Аналогично они освобождаются по всем делам и документам от уплаты государственной пошлины в судах, за регистрацию места жительства, при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан, государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, а также видов на жительство иностранного гражданина и удостоверений лица без гражданства, за совершение нотариальных действий в государственных нотариальных конторах. Инвалиды I, II и III групп не являются плательщиками сбора за регистрацию индивидуальных предпринимателей. Инвалиды I и II групп освобождаются от налога на имущество в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП) от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности. Также эта категория людей имеет право на оказание бесплатной юридической и психологической помощи.

Людям с особыми потребностями предоставляются скидки при оплате проезда железной дорогой и авиасообщением. Инвалиды I и II групп могут получить 50-процентную скидку на проезд во всех поездах “Тулпар-Тальго” по республике (кроме маршрута “Алматы - Шымкент”).

Всем инвалидам предоставляется право на первоочередное обслуживание в государственных и других организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг. А вот тем, у кого I и II группы инвалидности и детям-инвалидам до 18 лет акимат за счет бюджетных средств должен предоставить бесплатный доступ к культурно-зрелищным мероприятиям, а также спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом. Сюда же входит и предоставление специального спортивного инвентаря. Инвалиды III группы могут получить все указанное со скидкой 50 процентов.

На дорогах также заботятся о таких людях. На парковках повсеместно появились знаки, обозначающие места для инвалидов. Причем штраф за парковку на этих местах автомобилей, не имеющих опознавательных знаков “Инвалид”, составляет 50 МРП (113 450 тенге).



Образование

Дети с ограниченными возможностями имеют право на домашнее обучение по индивидуальным учебным программам. К ним приходят учителя той школы, к которой они прикреплены.

Также для инвалидов I и II групп предусматривается квота при приеме на учебу в организации образования, дающие среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, в размере 0,5 процента. Они первыми зачисляются для прохождения обучения в вузах. А в соответствии с высокими результатами учебы могут претендовать на повышенную государственную стипендию.

В целях обеспечения доступности получения технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования в нескольких казахстанских банках второго уровня, с которыми государство заключило соответствующие соглашения, выдаются образовательные кредиты с повышенной премией государства (семь процентов) для инвалидов.

Особые условия

труда

В трудовой сфере немало льгот для людей с серьезными проблемами со здоровьем. Людей с ограниченными возможностями запрещается привлекать к сверхурочной работе. Инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, а продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) этой категории работников не может превышать семи часов. Им также устанавливается дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее шести календарных дней. Если на фирме происходит сокращение трудовых кадров, то за инвалидом остается преимущественное право на сохранение должности и рабочего места. Запрет на сокращение касается и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Каких-либо льгот для работающих инвалидов при выходе на пенсию не предусмотрено. Но при этом согласно законодательству лица, имеющие инвалидность I и II групп, при условии, если она установлена бессрочно, освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды.



Технологии

в помощь

Чтобы люди с ограниченными возможностями не становились “отшельниками” и не сидели в четырех стенах, государство реализует ряд мер. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, специальными средствами передвижения, сурдо-, тифлосредствами, другими техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, а также санаторно-курортным лечением за счет средств государственного бюджета в рамках государственного заказа.

Люди с особыми потребностями получают в Казахстане шанс хотя бы частично восстановить свое здоровье, больше всего это касается III группы инвалидности. Реабилитация, осуществляемая в соответствии с государственной программой, включает такие бесплатные диагностические обследования, как томография, анализ, осуществляемый путем полимеразной цепной реакции, ангиография. Также предоставляется ряд льгот, среди которых бесплатное получение медикаментов, оформление раз в год путевки в санаторий и даже передача в собственность специального ноутбука с точечной клавиатурой и экраном для незрячих людей, который предназначен для адаптации незрячего человека к современным коммуникациям.



Астана