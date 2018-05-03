Константин Маскаев

В минувший четверг в отеле Ritz-Carlton в Алматы прошла вторая игра серии “Что? Где? Когда?”

В качестве ведущего встречи четырех казахстанских команд против зрителей выступил магистр клуба, обладатель приза “Бриллиантовая сова”, шестикратный обладатель приза “Хрустальная сова”, трехкратный чемпион мира по спортивной версии “Что? Где? Когда?”, директор санкт-петербургского филиала Международной ассоциации клубов “Что? Где? Когда?” и, пожалуй, самый известный из знатоков Александр Друзь



Вместе с ним в Алматы с особой миссией прибыли: магистр игры “Что? Где? Когда?”, четырехкратный обладатель приза “Хрустальная сова”, президент федерации спортивного бриджа России, математик, маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташев; член правления, вице-президент Международной ассоциации клубов “Что? Где? Когда?”, обладатель двух призов “Хрустальная сова” Александр Рубин; обладатель “Бриллиантовой” и “Хрустальной” сов, звания “Лучший капитан клуба”, генеральный продюсер телеигры “Что? Где? Когда?” в Азербайджане Балаш Касумов; обладатель “Хрустальной совы” Владимир Антохин. Они выступили в роли экспертов и наставников для своих команд. Очаровательная и несравненная Елена Потанина уже во второй раз стала в Алматы хранительницей традиций и защищала интересы знатоков. Первая игра за выход в полуфинал состоялась 10 октября. Тогда дебютировала команда члена совета директоров АО “BCC Invest” Медета Рахимбаева, которая и одержала победу.

На этот раз за столами собрались команды четырех капитанов: блогера, и специалиста по PR Алишера Еликбаева, финансового аналитика и эксперта по инвестициям Нурдина Дамитова, предпринимателей Дианы Шалхаровой и Даурена Каупынбаева.

Команды подбирались по родству интересов, любви к интеллектуальным состязаниям и способности к принятию быстрых решений. Все команды, понятно, можно назвать начинающими, поскольку игра “Что? Где? Когда?” в Казахстан пришла недавно. Тем не менее организаторы постарались обставить “вечер интеллектуальных вопросов” в традициях клуба. В качестве спонсоров выступили статусное казино южной игорной зоны и крупнейшая в Казахстане букмекерская контора. Дресс-код участников и гостей - тотал блэк. В зал допускали мужчин, одетых строго в черные смокинги. Женщины могли позволить себе коктейльные или вечерние наряды любого кроя, но в том же неизменно черном цвете. Подавали элитный алкоголь, тарталетки и чистую воду. В зале собралось не менее пары сотен гостей из числа представителей бизнес-элиты.

Практически весь бренд-бук в Алматы соответствовал привычному по телевизионной версии любимой многими игры стилю и исполнению. Та же самая повсеместно известная теперь музыкальная фраза из “Пиковой дамы”. Те же круглые зеркальные столы с конвертами, волчком в центре и шестью черными высокими креслами для игроков. Та же знакомая многим сова, то же самое звуковое и музыкальное оформление. И те же распорядители в красных жилетах, которые собирают конверты с заданиями и выносят “черный ящик”. Все, “как в телевизоре”, только вживую.

И что интересно, наяву магистры клуба оказались абсолютно такими же, как на экране. Елена Потанина и Балаш Касумов, например, были совершенно открыты для общения, шутили, легко откликались на просьбы сфотографироваться или отвечали на вопросы публики. Максим Поташев и Александр Рубин показали себя серьезными, но и увлеченными наставниками. Переживали за подопечных, поддерживали и старались по возможности помочь с выбором правильных версий. Сам Друзь опроверг превратное мнение о неприступности и отстраненности: живой, компанейский, по-доброму подтрунивал над коллегами и перед ними тут же извинялся. Играли так. Волчок крутили на столах по очереди. Конверты с вопросами на каждом столе были идентичны и располагались в одинаковой последовательности. Затем конверты снимались с каждого стола, Александр Друзь зачитывал вопрос для всех и давал минуту на размышление.

Столы в зале расставили так, что командам было практически невозможно услышать версии соперников. Во-первых, каждая команда азартно искала именно свою разгадку очередной задачи. Во-вторых, каждый из столов плотным кольцом окружали болельщики и просто зрители.

Команда, что крутила волчок в очередном туре, отвечала первой и делала это в микрофон. Остальные три команды по истечении минуты должны были также закончить обсуждение и в письменном виде передать свои ответы распорядителям. Услышав ответ первой команды, Александр Друзь зачитывал варианты остальных команд. Затем звучал правильный ответ, менялся счет, волчок выбирал следующий вопрос. Игра длилась до шести очков.

Первой с разгромным счетом 6:1 проиграла команда Дианы Шалхаровой. В ней, к слову, был только один мужчина. Чтобы не портить дамам вечер, Александр Друзь, посоветовавшись с магистрами, позволил нарушить правила клуба, оставив команду за столом. Ответы участников принимали и выслушивали до конца игры, но счет на табло проигравшей команды не менялся. Любопытно, но в положении “вне игры” пять дам и один джентльмен показали себя гораздо лучше и даже на одном этапе сумели дать единственный верный ответ, в то время как три другие команды выбрали ошибочные версии.

Интрига сгустилась в самом конце игрового вечера, когда две команды - Алишера Еликбаева и Даурена Каупынбаева - подошли к финалу игры с равным счетом - 5:5. Вопрос был о том, что должны сделать участники конкурса красоты в адыгейской деревне, чтобы выиграть. Команда Алишера Еликбаева справедливо посчитала, что для победы девушка должна смыть макияж. Вечер вылился в поздравления участников, а продолжился в казино на побережье Капшагайского водохранилища, куда всех желающих организаторы предложили отвезти на автомобилях элитного класса.

Впервые за 42 года существования проекта “Что? Где? Когда?” лицензию на проведение игр получили в Казахстане. Организаторы игры в Алматы видят в этом шанс возродить и вывести на новый уровень интеллектуальный вид отдыха в Казахстане. Игры будут проводить по классическим правилам. Участниками могут стать интеллектуалы и эрудиты, которые способны работать в команде и за 60 секунд в формате “мозгового штурма” искать ответы на неожиданные вопросы.

- Формат игры очень простой и достаточно хорошо ложится на менталитет многих людей, которые живут на территории бывшего Советского Союза, - говорит Александр Друзь. - Формат понятный, его принимали много людей. Игра существует давно, и очевидно, несмотря на все изменения, как положительные, так и отрицательные, главное - коллективное обсуждение в кратчайшие сроки небольшим коллективом - интересует людей.

Эксклюзивное интервью, которое магистр и ведущий алматинской версии игры “Что? Где? Когда?” Александр Друзь дал нашему корреспонденту, читайте на этой неделе.

Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?” была создана в 1975 году режиссером Владимиром Ворошиловым, который стал ее “голосом” и первым ведущим. Сегодня игры “Что? Где? Когда?” проводятся в нескольких странах СНГ, а также в США, Италии, Турции и Болгарии.



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