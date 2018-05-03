Константин Маскаев

Выездное совещание “на ногах” прошло на территории приостановившего семь лет назад работу госпитального комплекса для ветеранов Великой Отечественной войны, где также проходили лечение блокадники, воины-интернационалисты, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, труженики тыла.

Эти люди, собственно, и собрались, чтобы выразить свое крайнее возмущение тем, что несколько лет остаются без государственного медицинского учреждения, где раньше можно было поправить здоровье и даже продлить свою жизнь



История этого госпиталя на улице Ладушкина в Алматы берет начало в 1943 году. Здесь изначально лечили тех, кто получил ранения в бою. Потому и специалисты здесь были такие, что работали с термическими и осколочными травмами, контузиями и военными ранениями.

Так вот, этот госпиталь, единственный в своем роде, закрыли в августе 2010 года, признав аварийным. В здании одного из корпусов обнаружили трещину. Созванная по этому поводу комиссия пришла к выводу, что повреждение стало следствием землетрясения, и не дала гарантий безопасности. Но есть и другое мнение. И тоже от специалистов, но оно не укладывается в планы тех, кто предпочитает поставить на этом госпитале крест, чтобы использовать территорию под другой проект. Так вот, инженеры-строители, осматривавшие аварийный объект, считают, что землетрясение здесь ни при чем. А под фундаментом за два-три года до обнаружения трещины произошло обводнение грунта или промыв, часть здания просела.

- Это те ребята, которых уже нет с нами. Они скончались, не получив достаточного лечения и медико-консультационной реабилитации. На самом деле по этой причине оборвались уже десятки жизней наших товарищей, братьев по оружию, патриотов...

Председатель координационного совета ветеранских организаций Мурат Абдушкуров показывает несколько портретов, отпечатанных на цветном принтере. Собравшиеся передают их из рук в руки, а затем замирают в минуте молчания, чтобы почтить память.

Каждый год общественые ветеранские организации направляют письма в Минздрав, премьер-министру и регулярно получают ответы. В 2011-м им ответили, что в 2013 году завершится возведение нового госпитального корпуса. Но никаких работ не начинали.

Из года в год чиновники обещают ветеранам войны, “афганцам”, ликвидаторам, жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а это более 800 тысяч человек (!), построить взамен закрытого госпиталя новый и современный. Но время идет, на территории царит запустение, люди уходят, чиновники красиво расписывают прожекты.

Ветераны предполагают, что затягивается решение вопроса по вполне понятным причинам. Госпиталь расположен в живописном месте - в предгорьях, но в то же время в черте города. Медеуский район, Каменское плато, “бриллиантовые” гектары, на которые прежде было сложно покушаться. А теперь, фигурально выражаясь, через образовавшуюся в стене трещину можно протащить такие заманчивые и выгодные перспективы, о которых прежде только мечтали!

Некогда госпиталю принадлежала площадь в 26 гектаров. Из них осталось лишь 11. И теперь парк зажат меж высокими каменными стенами, которыми огорожены новые частные владения: трехэтажные жилые особняки, ресторан, гостевые коттеджи. Кто успел, тот теперь свое не отдаст, это все понимают. Поэтому опасаются, что и оставшийся клочок, и сам госпиталь тоже могут прибрать к ловким рукам.

К этому ведет и сам процесс затягивания решения вопроса по существу. Логика чиновников проста и непоколебима. Время уносит ветеранов. Раньше других уйдут самые последние участники Великой Отечественной, блокадники и дети войны. Когда не останется представителей того поколения, на чьи права и достоинство у нас пока нельзя покушаться, аргументов потребуется гораздо меньше. “Афганцы” и “чернобыльцы” тоже не вечны. А без специфической медицинской помощи уйдут гораздо быстрее.

Так что чиновники выбрали весьма незатратную тактику: давать обещания, которые их ни к чему не обязывают. И терпеливо ждут, когда эта категория казахстанских патриотов окончательно вымрет. Пойди попробуй доказать, что безразличие к здоровью ветеранов превратилось в чиновничий геноцид! Не докажешь. Время же - их союзник в этом вопросе. Не будет людей - иссякнет и проблема.

- Эта земля и здания госпиталя находятся на балансе Минздрава, - говорит Мурат Абдушкуров. - По нашей информации, о которой мы знали еще в 2010-м, на этой площадке тот же Минздрав планировал построить корпус для мединститута имени Асфендиярова, а остальные десять гектаров якобы пустить под ИЖС для профессорско-преподавательского состава того же института и сотрудников других структур в системе здравоохранения. Во всяком случае, так говорили. Как будет, не известно. Но в том, что на эту землю покушается кто-то влиятельный и богатый, - можно не сомневаться. Сейчас изыскивается только способ реализации этого замысла.

- В 2010 году, после того как нас попросили из госпиталя, мы, не добившись каких-то внятных ответов от чиновников, собрались числом около тысячи - ветераны, “афганцы”, “чернобыльцы” - и пришли в Астане к зданию Министерства здравоохранения. И получили-таки и ответ, и аудиенцию аж у самого министра здравоохранения. В то время эту должность занимал Жаксылык Доскалиев. Он первый из череды руководителей Минздрава, кто “накормил” нас обещаниями построить новый госпиталь. Правда, уже в октябре 2010-го его сняли, а затем и осудили по разным статьям за неправоправную деятельность в сфере жилищного строительства. Теперь нам, видимо, тоже предстоит собраться и таким же представительным числом вновь прийти к главному подъезду Минздрава. Очень хочется узнать, что скажет ветеранам о перспективах строительства или реконструкции госпиталя нынешний министр Елжан Биртанов. Что мешает приступить к выполнению ранее причем неоднократно сделанных обещаний? Когда, наконец, закончится это перекладывание планов “на следующий год”?

На этот раз активисты ветеранских организаций высказали намерение, если до апреля будущего года никаких заметных изменений в отношении госпиталя не произойдет, вновь собраться в Астане и привлечь к проблеме внимание премьер-министра и руководства администрации президента. При этом пакет документов они пообещали составить из всей истории переписки с чиновниками начиная с 2010 года.

- Мы также включим туда список всех ветеранов, скончавшихся за это время, - говорит Пашевич. - Часть безвременно оборвавшихся жизней наших товарищей - на совести тех, кто издавал обещания, но так и не выполнил их!

Отделение госпиталя осталось в Алматы на улице Каблукова. Но чтобы пройти там курс стационарного лечения, нужно выждать несколько месяцев из-за нехватки мест. Один из участников ждет своей очереди с апреля.

Для сравнения. В Белоруссии, с населением 9,5 миллиона человек, действует десять реабилитационных центров для ветеранов различных войн, “чернобыльцев” и других жертв аварии на Чернобыльской АЭС - со стационарной и амбулаторной формами лечения пациентов. Причем центры эти обладают вместимостью 150-200 коек.

Более пятисот человек в Алматы - живые участники Великой Отечественной войны. Все они нуждаются в лечении. Отделение госпиталя на Каблукова их не может вместить. Грустный пример: председатель объединенного совета ветеранов Сталинградской битвы Софья Аркадьевна Румянцева, пламенный активист ветеранского движения Алматы, тяжело болела последний год. Ее поместили в госпиталь на Каблукова на одну неделю. Больше не могли держать. Да она и сама бы не осталась, потому как знала, что другим ветеранам также нужна помощь. Скончалась вскоре.

- Даже для молодых и работающих казахстанцев заболеть у нас в стране - очень дорого. У наших товарищей-ветеранов болезни преимущественно хронические и сложные. Немногие могут позволить себе такие затраты. Госпиталь давал возможность сократить хотя бы часть расходов, - говорит председатель совета ветеранов войны и воинской службы, капитан I ранга Купесбай Жанпеисов. - Вернуть этот госпиталь в строй - не коммерческий проект. Это дело государственной важности, которое стало бы примером бережного отношения к старикам. К заслуженным гражданам!