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Национальная премия по благотворительности “Алтын Журек” и ее победители Исследования

Сегодня в Казахстане все больше людей поддерживают развитие благотворительности и меценатства. Бизнес-сообщества также инвестируют значительные средства в развитие социально значимых проектов. Несмотря на то, что, по некоторым данным, ежегодно на благотворительную деятельность в стране тратится более 40 миллиардов тенге, имена благотворителей не всегда афишируются. Сломать этот стереотип и популизировать идею меценатства и благотворительности своей целью поставили организаторы общественной премии “Алтын Журек”. Созданная общественным фондом “Бауыржан”, премия не имеет аналогов в Центральной Азии и в прошлом году отметила свое десятилетие. К слову, количество претендентов на получение премии “Алтын журек” растет с каждым годом

В этом году по уже сложившейся традиции 27 октября со сцены Государственного академического театра оперы и балета имени Абая г. Алматы озвучили новые имена благотворителей Казахстана, тех, кто служит примером для совершения добрых дел.
Среди лауреатов премии - предприниматель Биржан Кужаков, который, несмотря на собственную инвалидность 3-й группы, организовал производство вертикализаторов - оборудования для реабилитации больных с диагнозом ДЦП, создав рабочие места для нескольких десятков человек. По словам лауреата в номинации “За заботу о ветеранах” Расимы Темербаевой, которая является организатором проекта “Бесплатные обеды”, их проекту два года и на протяжении всего этого времени волонтеры ежедневно готовят по 100 обедов для пенсионеров, участников ВОВ. Главным благотворителем года объявили Темирлана Шайнусинова из села Актерек Алматинской области. Сегодня предприниматель на свои средства построил 58 домов для сельчан и отремонтировал дороги. Также в число номинантов и лауреатов премии вошли: клуб “28 петель”; Екатерина Яценко, ставшая мамой и подарившая тепло и заботу 25 детям; политолог Досым Сатпаев; организации ТОО “Magnum Cash & Carry”, Kaspi Bank и многие другие.
Церемония награждения премией “Алтын Журек” стала возможной благодаря поддержке спонсоров - фонда “Алтын Кыран” и компании “ПетроКазахстан”. Вручая статуэтку в номинации “Организация года” АО “Kaspi Bank”, президент “ПетроКазахстан” Фан Цзячжун отметил, что премия имеет огромную важность, так как благодаря ей народ узнает своих героев.
Согласно правилам участниками конкурса могут стать коммерческие организации и физические лица, осуществляющие благотворительную и социальную деятельность на территории Казахстана, кроме неправительственных организаций. Отбор по номинациям осуществляют экспертный и общественный советы. В состав экспертного совета входят 20 авторитетных представителей неправительственных организаций, органов государственной власти, прессы, бизнеса.

 


Премия “Алтын Журек” вручается по 11 номинациям: “За помощь детям-сиротам”, “За поддержку образования”, “За заботу об инвалидах”, “За поддержку и развитие спорта”, “За заботу о ветеранах”, “Меценат года”, “Информационный благотворитель”, “Благотворитель года”, “Организация года”, “За вклад в здравоохранение”, “За вклад в развитие Казахстана”.

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Просмотрено: 6439 раз Просмотров: 6439 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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