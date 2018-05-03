Алла Иванилова

С начала текущего года в стране стартовал проект “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”. Однако сегодня чиновники констатируют, что очень сложно трудоустроить выпускников технического и профессионального обучения (ТиПО)



Бесплатно обучать казахстанцев рабочим специальностям предложил президент Казахстана. Госорганы разработали проект и приступили к его реализации.

В первую очередь такая “привилегия” касается выпускников 9-х и 11-х классов из числа тех, кто не поступил в учебные заведения или находится в трудной жизненной ситуации, членов малообеспеченных семей, а также молодежи в возрасте до 29 лет и безработных, независимо от регистрации в центрах занятости населения. В рамках программы к обучению, а оно рассчитано от одного года до трех лет в зависимости от специальности, приступили более 21 тысячи человек. Все они обеспечиваются стипендией, ежедневным горячим питанием и проездом. За счет республиканского бюджета в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы на этот проект предусмотрены расходы в текущем году - 4,4 миллиарда тенге, в 2018 году - 17,2 миллиарда тенге и в 2019 году - 19,2 миллиарда тенге. Планируется, что в течение пяти лет, до 2021 года, бесплатную квалификацию ТиПО получат более 720 тысяч казахстанцев.

Но чтобы деньги не потратили впустую, внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт ТиПО в части введения модульно-компетентного подхода в подготовке кадров, который предполагает получение квалификации специалиста среднего звена через освоение от одной до трех родственных рабочих квалификаций. С 1 сентября текущего года по 260 квалификациям запустили новые модульные программы. Колледжи обеспечили современными учебными материалами, с 2016 года 500 зарубежных учебников перевели на русский и казахский языки. При этом 5200 работников колледжей, а это 20 процентов от общего количества, переобучили по внедрению кредитно-модульной технологии и преподаванию на английском языке. А 300 директоров организаций ТиПО теперь обладают знаниями по инновационным подходам в менеджменте. Кроме того, организации технического и профессионального образования вправе, в соответствии с потребностями работодателей, изменять до 50 процентов объема учебного времени, отводимого на освоение материала для циклов (модулей), до 50 процентов по каждой дисциплине (модулю), до 60 процентов (до 80 процентов при дуальном обучении) производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов. Это позволяет по согласованию с работодателями самостоятельно определять траекторию подготовки специалистов. Также в классификатор профессий, специальностей технического и профессионального послесреднего образования включили 28 новых специальностей и требования к уровню подготовки, что обеспечит подготовку кадров с учетом требований работодателей.

Министерство образования и науки утвердило новую методику подушевого финансирования. Ею предусмотрены обязательные расходы колледжей на практические занятия, оплата наставникам на предприятии, а также увеличенные расходы в два раза тем учебным организациям, которые осуществляют подготовку лиц с образовательными потребностями. С 2018 года новую методику внедрят в трех пилотных регионах, а с 1 сентября - во всех колледжах Казахстана.

В рамках программы ведется обучение и по краткосрочным курсам. План приема на текущий год составляет 71 тысячу человек (хотя первоначально планировалось 26 тысяч), из которых 61 тысячу уже направили на обучение по таким востребованным профессиям, как парикмахер, электрик, газоэлектросварщик, каменщик, повар. На сегодняшний день 23 тысячи человек уже завершили обучение, из них только 9,5 тысячи нашли работу.

Именно конечная цель - трудоустройство - достигается не всегда. А ведь на это нацелена программа. Получается, государство тратит миллиарды, обучая, оплачивая проезд и кормя, однако после учебы далеко не все участники трудоустраиваются. Так, в Кызылординской, Мангистауской областях и городе Алматы трудоустройство выпускников ТиПО не превышает 10 процентов. В сентябре текущего года Минтруда провело онлайн-опрос более 10 тысяч предприятий, на которых трудится около одного миллиона работников. Опрос показал, что около 16 процентов предприятий планирует в ближайшем будущем модернизацию производственных процессов. Треть из них указали свою потребность в сотрудниках определенных профессий. Поэтому при формировании перечня профессий, по которым будут готовить на следующий год, необходимо обратить внимание на те предприятия, которые участвовали в опросе в регионах.



Астана