Айгуль Жилкишина

Сейчас в мажилисе дорабатываются поправки в законодательство о средствах массовой информации ко второму чтению. Согласно поправкам в первом чтении госорганы смогут отвечать на запросы журналистов в течение 15 дней. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев отметил при этом, что не отвечающих на запросы СМИ чиновников станут наказывать - за счет понижения зарплаты. Мы предлагаем сотрудникам госаппарата реагировать еще быстрее, ведь зачастую корреспондентам нужна одна цифра или конкретная дата. Однако чиновники берут тайм-аут и не отвечают тотчас на вопросы, не требующие никакой обработки данных



В среду депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект поправок по вопросам информации и коммуникаций. Депутат Ирина Унжакова отметила, что согласно законопроекту госорганы будут иметь право готовить ответ на запрос журналиста в течение 15 дней. А такой срок, по словам госпожи Унжаковой, создает предпосылки для того, чтобы “заволокитить любой вопрос и любой ответ”. Через полмесяца информация устареет, не будет интересна ни СМИ, ни населению.

Поначалу господин Абаев заявил, что “сейчас очень много жалоб идет на то, что ответ формальный, за три дня госорган не успевает обработать и дать нормальную информацию. В этой связи мы исходили из общей практики - до 15 дней, во всем мире практика до 20 дней, до месяца занимает. Я думаю, здесь ничего страшного нет”. Но в ходе заседания Даурен Абаев заявил, что министерство готово обсудить в рабочих группах снижение этого срока.

Вот мы и предлагаем обсудить следующее. Существует такое понятие как оперативность - ее никто не отменял. К примеру, в поисках данных об актуальном состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в самый пик сезона, который приходится на конец декабря и начало января. В это время количество заболевших меняется с каждым часом - и в каждом городе Казахстана своя статистика. Получив редакционное задание выяснить, какова обстановка в городе и стране, мы обратились по телефону в управление здравоохранения Алматы. Ответили: пришлите запрос в письменном виде. Затем они его рассмотрят и в течение нескольких дней ответят. Кому нужны станут эти данные даже через один день? После такого ответа мы обратились к одному медработнику, женщине, ранее работавшей в госструктурах. Она прислала ссылку на сайт акимата, где указана искомая информация. Отметим, по названию ссылки нельзя понять, что речь идет о количестве инфицированных ОРВИ, обращений в поликлиники и т.д. И при этом сводка с данными изменялась каждый час. Вопрос: почему чиновники горздрава не сказали, что эти данные (самые актуальные) доступны и не дали ссылку?

Другой аспект: кто и насколько объективно сможет проверить, отвечают ли чиновники на телефонные запросы? Существуют новостные темы, данные на которые требуются в течение двух-трех часов.

Мы хотели бы также поднять вопрос о том, как отвечают на запросы сотрудники министерств - как на письменные, с печатью, на бланке издания, так и на сайте ведомства. Из нашего опыта мы знаем, что если обращаться один раз в ведомство, то ответ сам по себе не придет. Ни на электронную почту, ни на обычную. И тем более на сотовый телефон, хотя все эти данные собираются. “Долбить” приходится и во второй раз, и в третий. А у нас такое же рабочее время, как и у госчиновников.

У нас конкретное предложение к депутатам. Для наших государственных структур необходимо разработать систему объективного (то есть вневедомственного) мониторинга поступающих звонков. В том случае, если такие обращения журналистов или просто граждан станут фиксировать сотрудники соответствующих ведомств, то объективность гарантировать сложно. А если учесть, что сейчас на телефонных коммутаторах нужно набрать цифры 1, 5 или 6, прежде чем попадешь в нужный отдел, то поиски ответственного за тот или иной вопрос работника могут увязнуть в болоте.

Наконец, последнее. Министр информации отметил, что рейтинг чиновников, которые не станут отвечать на запросы журналистов, упадет, что отразится на размере оплаты его труда. “Мы привяжем к оценке эффективности деятельности, к бонусно-балльной системе. То есть получается, если госслужащий не отвечает, у него падает рейтинг, он будет получать меньше заработную плату”, - сообщил Даурен Абаев.

Но кто и как станет составлять рейтинг чиновников, которые не ответят на запросы журналистов? Внешний или внутренний аудит определит, насколько эффективной окажется деятельность чиновников в привязке к бонусно-балльной системе? Немаловажно также то, кто решит, насколько молчание сотрудника министерства отразится на размере его зарплаты.

Если парламентарии не возьмутся решать эти задачи на законодательно-процессуальном уровне, то они так и завязнут на уровне обсуждения или принятия поправок к законодательству. А это значит, что вопросы останутся открытыми, а запросы журналистов - без ответа.