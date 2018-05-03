Ольга Шишанова

Туристическая инфраструктура на особо охраняемых природных территориях республики теперь должна будет развиваться за счет привлечения собственных средств, иными словами - за счет инвесторов и спонсоров. Однако бизнес пока не готов к таким вложениям



Разрабатывая новую Дорожную карту мероприятий по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях, Минсельхоз республики основной упор решил сделать на развитие экологического туризма, который сегодня все больше набирает обороты и пользуется, как показала летняя практика, увеличивающимся спросом.

Однако некоторые вопросы реализации задуманного между чиновниками и представителями бизнеса пока не решаются так, чтобы это устраивало всех.

Сегодня на особо охраняемых природных территориях, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько категорий, действует 220 туристских экскурсионных маршрутов и троп. Из них в прошлом году на 80 туристических маршрутах и 43 тропах провели работы по благоустройству и реконструкции. Что позволило увеличить количество посещений в нынешнем году до 35 тысяч человек по сравнению с годом прошлым. Соответственно, наблюдается и рост поступлений в бюджет за использование ООПТ, который в 2016 году составил почти 286,2 миллиона тенге.

Но вот будет ли так продолжаться дальше - вопрос. Дело в том, что новыми правилами, которые озвучили в июне текущего года, предусмотрено, что финансирование мероприятий, связанных со строительством объектов развития инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях республиканского значения - дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций, теперь будет производиться за счет собственных средств. Что оговаривается и внесенными изменениями и дополнениями в Закон РК “Об особо охраняемых природных территориях”. С одной стороны, тем самым государственным национальным паркам дана возможность развивать туристскую инфраструктуру за счет собственных средств, не дожидаясь выдачи разрешения на строительство объектов туризма и согласование эскизного проекта с уполномоченным органом. С другой - основной проблемой развития экологического туризма на ООПТ до сих пор является очень низкий интерес со стороны инвесторов, которые сетуют на отсутствие инфраструктуры, отсутствие подъездных дорог к объектам туризма, линий электропередачи, коммуникаций, водоснабжения и канализации, а также отдаленность земельных участков от крупных городов и труднопроходимые для автотранспорта места. Препятствием служат не только болота или горы, но даже реки, через которые необходимо строить мосты. И понятно, что внесение оплаты за проход туриста на ООПТ в размере 0,1 МРП (1 МРП = 2121 тенге) погоды не сделает.

Правда, в законную силу изменения по части финансирования вступили, как уже упоминалось, только летом текущего года, и пока рано говорить о каких-то практических негативных моментах, их на уровне предположений высказали лишь на кустовых совещаниях в Алматы, Астане, Усть-Каменогорске и в Шымкенте с привлечением НПО, бизнеса, общественности и СМИ.

Однако, как бы там ни было, на сегодняшний день земельные участки, которые предоставляются в долгосрочное пользование по ГНПП (государственный национальный природный парк) и ГЛПР (государственный лесной природный резерват) с целью реализации генплана развития инфраструктуры туризма, уже составляют более 65 процентов от всей площади особо охраняемых природных территорий.

Львиная доля при этом приходится на Каркаралинский и Баянаульский ГНПП, идет корректировка генплана Жонгар-Алатауского ГНПП, на стадии завершения - ГНПП “Алтын-Эмель” и Иле-Алатауский, а также ГЛПР “Семей орманы”.



Астана