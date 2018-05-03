Мост запланирован, осталось найти реку



Делать то, чего уже много наделали На этой неделе в Алматы состоялось обсуждение еще одной государственной программы под названием “Стратегия-2025 - драйверы роста”. Можно было бы и не обращать внимания на это, с позволения сказать, событие, если бы не ряд хронически сопутствующих таким мероприятиям факторов.

Те, кто побывал на этом собрании, отметили его довольно малообъяснимое своеобразие. Начнем с того, что главным разработчиком этого документа является американская The Boston Consulting Group. Почему мы с этого начали? Скажем ниже.

Причем сам документ не опубликовали, его распространили только среди участников панельной дискуссии аккурат перед презентацией. То есть большинство экспертов, участвующих в самой презентации, познакомились со стратегией только перед дискуссией. И докладывал саму стратегию именно представитель вот этой компании, а не министр национальной экономики, как заявили ранее.

Как отметил известный казахстанский экономист Захар Кузменко, участник презентации: “То есть все эксперты, находившиеся в зале, не имели представления, чем новые планы правительства отличаются от текущих, и, естественно, они ожидали узнать об этом хотя бы из презентации правительства. К сожалению, так и не смогли получить такую информацию. В презентации было все, кроме объяснения сути новых подходов по ускоренному развитию и диверсификации экономики”.

Да, представитель правительства все же выступил со своей презентацией документа. Он начал рассказывать, как готовилась эта стратегия, из каких частей она состоит, и лишь в общих чертах объяснил, что в нее включены семь системных реформ и семь приоритетных направлений. Поведал он также, как они взаимосвязаны между собой, но почему-то не стал объяснять, чем предложенные реформы и направления отличаются от предыдущих или текущих.

Любопытно еще и то, что участникам мероприятия почему-то не дали распечатку презентации “Стратегии-2025”, и, если кому-то в зале нужно было запомнить что-то из выступления, приходилось просто фотографировать экран на сотовый телефон.

Если говорить честно, то все происходящее выглядело как-то странновато. Тем более что почти все выступившие независимые эксперты почти единодушно - либо жестко, либо чуть помягче, но раскритиковали новую стратегию. Но большинству экспертам, повторяем, уяснить эту критику было сложновато, потому как самого документа они не видели...

Не станем здесь перечислять все намеченные правительством направления и системные реформы, обозначенные в документе, надеемся на то, что в ближайшем будущем стратегию все же опубликуют. Скажем лишь об одном обстоятельстве всего происходящего, которое, на наш взгляд, вселяет некоторый скепсис и в выполнение этой новой программы. Причем скепсис этот отнюдь не только наш, а, уверяем вас, подавляющего большинства участвовавших в мероприятии.

Дело в том, что многие эксперты вслух высказывали недоумение - зачем вообще понадобилась эта, надо полагать, дорогостоящая (если учесть главного разработчика) программа, когда страна все это уже давно имеет, что-то реализует, а что-то - еще нет, но уже знает, что нужно реализовывать?

Как отметил один из экспертов: “У нас есть трехлетний госбюджет и пятилетний экономический прогноз, где указаны все приоритеты экономической политики. Есть концепция использования Нацфонда. И, наконец, у нас есть денежно-кредитная политика Нацбанка. То есть в Казахстане все детальные государственные стратегические планы уже прописаны, и, если “Стратегия-2025” не собирается делать их “перезагрузку”, то зачем она вообще нужна?!”

А другие участники мероприятия напомнили, что в разработке таких вот программ задействовано у нас огромное количество чиновников, экспертов, специалистов, просто клерков. Что на разработку программ тратятся миллионы долларов, особенно, когда дело касается западных консалтинговых компаний вроде упомянутой выше. Что в подавляющем большинстве эти программы не выполняются.

Ну и, наконец, как сказали во время презентации, вначале этот документ составлял 27 страниц. Это когда его составляли сотрудники казахстанского правительства. После привлечения западных консультантов программа разрослась уже до 170 страниц. Казалось бы, чего мелочиться? Если нужно “двигать” экономику, так нечего и страницы считать, на которых все эти движения должны быть прописаны.

Вот если бы за такие расширения не приходилось платить западным экспертам-консультантам огромные гонорары из государственного бюджета, тогда ладно, пусть пишут сколько захотят. А то ведь все расширяют и расширяют, только волю дай. А уж денег - и подавно.