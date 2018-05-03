Мадина Меирманова

Стоимость барреля стабильно держится выше 63 долларов. ОПЕК констатирует успешность политики по снижению уровня добычи. Однако аналитики отмечают, что снижение профицита обуславливается не столько действиями картеля, сколько ростом мирового спроса. Чего ждать от черного золота в ближайшее время?



Страны Азии становятся драйверами мирового экономического роста после затяжного кризиса. Это становится видно из объемов спроса углеводородов, который неуклонно растет последнюю пару месяцев.

Так, объем хранящейся в танкерах вблизи Сингапура и у западного побережья Малайзии нефти резко сократился. Если в середине лета здесь курсировало более 40 танкеров, то теперь осталось лишь 15 с общим объемом хранящихся там запасов 30 миллионов баррелей сырой нефти.

Одновременно с этим Саудовская Аравия подняла стоимость продаваемых в Азию легких сортов нефти.

Аналитики считают, что такое сокращение профицита - результат сокращения добычи странами ОПЕК+. Однако если посмотреть на Китай, то можно увидеть несколько иную картину.

Сокращение объемов запаса нефти в портах провинции Шаньдун только за последнюю неделю на 6 процентов (а падение отмечается третью неделю подряд) во многом обусловлено увеличением квот для небольших нефтеперерабатывающих заводов. Они за прошлую неделю увеличили загрузку производственных мощностей на 2,5 процента (с 64,13 до 66,46 процента). По мнению аналитиков FGE, это означает потенциальный рост экспорта нефтепродуктов из Китая. На фоне роста такого спроса и сокращения профицита на рынке эксперты настроены на постепенное повышение цен на черное золото до конца нынешнего года (прогнозируют, что цена может подскочить до 70 долларов за баррель марки Brent) и дают положительные прогнозы на год грядущий.

Например, стратеги Barclays Capital повышают прогнозы по ценам на нефть марки Brent на 2018 год с 52 до 53 долларов. Прогноз по средней цене в первом квартале следующего года составляет 58 долларов с последующим понижением до 53 в четвертом квартале 2018 года.

Однако в своих прогнозах аналитики оперируют не только растущим спросом, но и перебоями с поставками из некоторых стран. Так, в зоне риска находятся Ирак с его беспорядками и ураганы США. Помимо этого продолжает сохраняться напряженная обстановка в других странах Ближнего Востока. В том числе нарастает напряжение между Ливаном, Садовской Аравией, Ираном и Йеменом. И, учитывая тональность Бейрута, наблюдатели не исключают, что скоро словестный конфликт может перерасти в реальные военные действия. Особенно, если учесть, что в последнее время в ситуацию активно (но пока тоже устно) вмешивается Белый дом, выступающий на стороне Эр-Рияда.

Однако сам рынок на эти угрозы пока никак не реагирует. Дело в том, что фьючерсные контракты (то есть с поставкой в будущем) стоят дешевле, нежели покупка сегодня.

Трейдеры всерьез опасаются, что с окончанием соглашения ОПЕК в марте будущего года объемы добычи возрастут. Кроме того, сейчас на фоне высоких цен на нефть возросла добывающая активность сланцевиков в США.

По данным Baker Hughes, за неделю до 10 ноября в США число буровых установок выросло на девять единиц (до 907). При этом объем добычи в Штатах превысил 9,6 миллиона баррелей в день. Только в октябре Техас выдал около 1000 разрешений на нефтегазовое бурение, что на 17 процентов выше, чем в октябре 2016 года.

Кроме того, рост стоимости нефти делает привлекательными проекты в Мексиканском заливе. О своем участие в аукционе глубоководных блоков в Мексике (он состоится в конце января будущего года) уже заявили Exxon Mobil Corp и Royal Dutch Shell Plc, а также Chevron Corp., BP Plc, Statoil ASA, Total SA, австралийская BHP Billiton Ltd, российская “Лукойл”, китайская Cnooc Lt. В общей сложности на 29 участков, объем запасов которых оценочно составляет около 4,2 миллиарда баррелей нефти, претендуют 25 компаний.

Однако если Мексика - это далекая перспектива, то непродление договора ОПЕК+ более реально.

Консалтинговая компания FGE в очередной раз предупредила, что рост объема добычи на сланцевых месторождениях в США и потенциальный скачок производства в странах ОПЕК по завершении договора вернет рынок в состояние профицита. И это, в свою очередь, отразится на ценах, которые, возможно, начнут снижаться уже со второй половины следующего года.



Астана