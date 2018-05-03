Алла Иванилова

Сегодня многие страны понимают, что успешное будущее за развитием цифровых технологий, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. И Казахстан не исключение



Город = село

В Казахстане к финишной прямой подходит разработка государственной программы “Цифровой Казахстан”. Это своего рода “дорожная карта цифрового будущего страны”. По словам президента страны, развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. При разработке указанной программы изучили успешный зарубежный опыт создания цифрового государства таких стран, как Австрия, Дания, Австралия, Канада, Сингапур. Учтены основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества (г. Окинава, Япония, 2000 год), Декларации принципов построения информационного общества (г. Женева, Швейцария, 2003 год), Тунисского обязательства и 88-го Тунисского плана действий (г. Тунис, Тунисская Республика, 2005 год), а также других международных документов и рекомендаций международных организаций ВБ, ОЭСР и ООН.

Итак, что же предусматривает столь значимый документ? Предполагается реализация госпрограммы по четырем ключевым направлениям. Создание “Цифрового шелкового пути” предполагает развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры. Сегодня все 122 города и около 1200 сельских населенных пунктов имеют высокоскоростной доступ к сети интернет, а это почти 73 процента населения. Но его качество разное. Если в крупных населенных пунктах и городах покрытие хорошее, то этого нельзя сказать о селах, где проживает 47 процентов населения. Чиновники намерены устранить “цифровое неравенство” между селом и городом. Реализация проекта по обеспечению сел высокоскоростным интернетом запланирована на 2018-2020 годы. Планируется провести линии связи в 1800 сел, и таким образом еще более двух миллионов казахстанцев смогут пользоваться благами цивилизации. В целом до 2021 года проведут волоконно-оптические линии связи протяженностью 24 тысячи километров. В результате планируется обеспечить скорость доступа в интернет до 20 мегабит в секунду.

Прежде всего в приоритете объекты социальной сферы - образования и здравоохранения. Сегодня большинство школ Казахстана имеет доступ к цифровым образовательным ресурсам, а это более 80 тысяч материалов, среди которых видео, интерактивные и мультимедийные уроки на трех языках. Чтобы эти технологии, в разработку которых вложили немало бюджетных денег, оправдывали свое предназначение, необходим доступ к высокоскоростному интернету. В целом ситуация по республике неплохая - к Сети подключено 98 процентов, или 6956 школ, однако из них к широкополосному интернету со скоростью от четырех мегабит в секунду - всего лишь 2400, или 34 процента школ. В учебных заведениях, где нет прямого выхода к “мировой паутине”, за счет школьного сервера обеспечивается офлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам. Особенно сложно в малокомплектных школах, из которых широкополосным доступом к интернету обеспечено всего 11 процентов, или 360 учебных заведений. Остальные используют спутниковые технологии, тарелки, Казтелерадио и сотовую связь 4G. Полная цифровизация системы образования в стране позволит повсеместно использовать электронные дневники и уйти от бумажной отчетности. Как только до сел дойдет качественный интернет, планируется, что у каждого ученика будет свой личный кабинет, где сохранится вся информация от детского сада до Phd: оценки, олимпиады, дипломы.

В сфере здравоохранения, где уже многое переведено в цифровой формат и планируется внедрение обязательного социального медицинского страхования, в селах работают еще по старинке. Если в городах и районных центрах больницы и поликлиники стопроцентно обеспечены интернетом, то из 166 районных и сельских учреждений здравоохранения к всемирной сети подключено 85 процентов, а в населенных пунктах, где проживает от 50 до 800 человек, всего четыре процента медпунктов имеют такую “роскошь”. Таким образом, в системе здравоохранения количество неподключенных объектов составляет 3715 из 6030. В ближайшие годы планируется обеспечить широкополосным интернетом 1700 организаций здравоохранения, что составляет 50 процентов. Тем, кто останется “не у дел”, предлагают рассмотреть другие способы связи, в частности услуги телефонных операторов.

Кадры решают все

Второе направление программы “Цифровой Казахстан” - формирование “Креативного общества”. Чтобы эта реформа прошла успешно, необходимо провести “ликбез” населения. Уровень цифровой грамотности в Казахстане в 2016 году составил 76,2 процента. В рамках планируемой государственной программы примут ряд мер по повышению этого показателя. Для этого во всех регионах организуют процесс переподготовки кадров и обучения всех слоев населения базовым и практическим цифровым навыкам. Также мероприятие охватит представителей малого и среднего бизнеса.

Проанализировав процесс подготовки со школы и до послевузовского образования, чиновники выявили “слабые места”. В Казахстане этот предмет преподается с пятого класса. Но с 2018 года планируется обучать основам информатики с третьего класса. Параллельно Министерство образования и науки обсуждает с экспертами возможность внедрения обучения IT с первого класса, как это делается в странах ОЭСР. Сейчас готовится программа, которую вынесут на широкое обсуждение с преподавательским составом, родителями и депутатами. Уже сейчас в школах внедряется элективный курс “Робототехника”. В 2016-2017 учебном году открыли 372 кружка по робототехнике и 397 кабинетов, а 2500 учителей информатики прошли курсы повышения квалификации по робототехнике.

В техническом и профессиональном образовании в этом году в связи с предложениями работодателей включена новая специальность “Информационная безопасность”. Набор по ней откроют с 1 сентября 2018 года. В рамках Программы снижения информационного неравенства повышение квалификации прошли более 9700 преподавателей и мастеров производственного обучения. Сегодня уроки профессионального мастерства проводятся и в режиме онлайн. База данных онлайн-уроков создана на портале (elp.kz). В высшем образовании подготовка кадров ведется по специальностям: “Информатика”, “Информационные системы”, “Автоматизация и управление”, “Вычислительная техника и программное обеспечение”, “Математическое и компьютерное моделирование”, “Радиотехника, электроника и телекоммуникации” в 84 вузах и “Системы информационной безопасности” в семи вузах. Образовательные программы разрабатываются высшими учебными заведениями самостоятельно в рамках действующих стандартов. К этому делу привлекаются и зарубежные вузы-партнеры, и работодатели. В 2015 и 2016 годах 11 базовых вузов-участников ГПИИР разработали 48 инновационных образовательных программ. С начала 2017-2018 учебного года все высшие учебные заведения обновили образовательные программы с учетом утвержденных 10 профессиональных стандартов в сфере ИТ. Планируется создать реестр образовательных программ вузов путем электронной оценки с привлечением ассоциаций и транснациональных компаний.

Распространение получает обучение в онлайн-режиме. Восемь университетов создали консорциум на базе КазНУ имени аль-Фараби по продвижению МООК (массовые открытые онлайн-курсы). В этом году к консорциуму присоединились еще четыре вуза.

С 2016 года в стандарт бакалавриата включена дисциплина “Информационно-коммуникационные технологии на английском языке”. Разработан базовый учебник по этой дисциплине, и 300 преподавателей вузов по информатике прошли усиленные языковые курсы.

Однако в Казахстане не хватает IT-специалистов. Поэтому в Астане предлагается открыть большой IT-вуз, возможно, совместно с ведущим иностранным вузом. Над этим вопросом в Минобразования работают, предлагая использовать это учебное заведение вместе с IT-хабом как платформу для возврата специалистов в Казахстан.

Для всех желающих получить необходимые цифровые навыки создадут национальную платформу открытого образования. Это онлайн-курсы, в первую очередь обеспечивающие базовую подготовку по инженерно-техническим направлениям, с привлечением к их созданию больших коллективов лучших преподавателей казахстанских университетов. Многие из них имеют многолетний опыт дистанционного обучения. В процессе изучения материала будет возможность пройти тестовые и контрольные задания для проверки полученных знаний.

В целях сближения производства и образования на базе предприятий за счет внебюджетных средств откроют филиалы ИКТ-кафедр вузов, где будут курсы для студентов в рамках реальных ИКТ-проектов предприятий.

Также в учебный образовательный процесс за счет внебюджетных средств привлекут производственных специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, информационной безопасности путем проведения практических и лабораторных занятий на базе вузов и/или предприятий.

Чтобы привлечь молодежь в специальности по информационно-коммуникационным технологиям, предусмотрены выделение государственного образовательного заказа и возможность проведения научных исследований в ведущих лабораториях мира, научных организациях, университетах и научно-исследовательских центрах по международной программе “Болашак” специалистами этой отрасли.

В рамках программы “Цифровой Казахстан” обучение пройдут около 100 тысяч IT-специалистов. Обучаться придется также врачам, учителям и представителям различных отраслей экономики - всем, кому предстоит работать с помощью специальных программ.

Планируется, что до конца этого года госпрограмму “Цифровой Казахстан” утвердят и начнется старт “пятилетки”. За эти годы чиновники намерены добиться многих поставленных целей. Прежде всего, к 2021 году проникновение интернета в Казахстане должно составить 81 процент, уровень цифровой грамотности населения - 81,5 процента, уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме - 84 процента, рост производительности труда в ИКТ повысится на 43 процента, доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли ИКТ в общем объеме ВВП - 4,9 процента

Реализация программы “Цифровой Казахстан” на 2017-2021 годы - процесс трудоемкий и дорогостоящий. Государство намерено потратить на это более 150 миллиардов тенге. Реализуют около 140 проектов. Из них 44 внедрят силами квазигосударственного сектора. Основная масса - 69 проектов - финансируется из государственного бюджета, семь проектов реализуют посредством государственно-частного партнерства, четыре профинансированы международными финансовыми институтами, за счет местных бюджетов - девять проектов и наконец 28 проектов - за счет собственных средств организаций. Выбрали модель сервисного контракта - закупа долгосрочной услуги. Мерой господдержки здесь выступит гарантия потребления. Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, ежеквартально станет вводить сети в течение трех лет, а государство в течение 14 лет обеспечивать гарантированный закуп услуг. Власти уверены, что эти меры будут иметь серьезный социально-экономический эффект за счет расширения охвата электронной торговлей, услуг электронного правительства, инструментов интерактивного образования, здравоохранения и многого другого.



Астана